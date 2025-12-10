Иудин - Тайна Единого

Для укрепления православной веры у современных людей, многие из которых заражены атеизмом, позитивизмом, рационализмом и гедонизмом, совершенно необходим не только живой опыт подвижников христианства, но и логические раскрытия сущности христианства, чем успешно занимались русские религиозные философы.

«Существует русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания и обсуждения» (12, с. 7). В чём же заключается этот подход? «Характерной чертой русской философии является её связь с эллинизмом, с сократическим методом, с античной диалектикой платонизма. Эту традицию она получила вместе с византийским христианством и восточными отцами Церкви, которые были сами первоклассными греческими философами» (12, с. 7). Апостол Павел—это первый христианский философ и величайший диалектик.

Великие отцы церкви: свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, св. Дионисий Ареопагит и прп. Максим Исповедник были классическими диалектиками. Достаточно подчеркнуть только некоторые их мысли. Например, для св. Максима зло и грех есть антологическая трещина, разлад в космосе и микрокосме, в мире и человеке, и человек призван к тому, чтобы этот раздор преодолеть. Христос показал, как это возможно и эту возможность осуществил. Христос есть подлинное совпадение противоположностей. Св. Максим Исповедник писал о Христе: «Он есть мудрость и мысль Отца, Который держит вместе всё бытие... Он напрягает противоположности... и растворяет войну в бытии и связывает всё вместе для мира, для любви и для нерушимой гармонии».

Самый первый русский религиозный философ Григорий Саввич Сковорода черпал свои идеи в двух истоках—в святоотеческой литературе и в философии Платона. Наряду с Платоном и Аристотелем он превосходно знал Священное Писание и работы Климента Александрийского, Оригена, св. Дионисия Ареопагита, прп. Максима Исповедника, прп. Нила Сорского. Это были те два пути, ведущие к священным знаниям и к внешним наукам, о которых говорил свт. Григорий Богослов в Слове о своём друге. Он писал о свт. Василии Великом, как о несравненном диалектике: «Кто был так силён в философии—в философии действительно возвышенной и простирающейся в горнее, которая занимается логическими доводами и противоположениями ... и называется диалектикою?»,—риторически вопрошает свт. Григорий, сам являясь глубоким мыслителем и диалектиком.

Иудин, И. А. - Тайна Единого

Нижний Новгород: Литера, 2023. — 224 с.: ил.

ISBN 978-5-6049368-6-3

Иудин, И. А. - Тайна Единого - Содержание