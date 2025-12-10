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Иудин - Тайна Единого

Иудин, И. А. - Тайна Единого
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Для укрепления православной веры у современных людей, многие из которых заражены атеизмом, позитивизмом, рационализмом и гедонизмом, совершенно необходим не только живой опыт подвижников христианства, но и логические раскрытия сущности христианства, чем успешно занимались русские религиозные философы.

«Существует русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания и обсуждения» (12, с. 7). В чём же заключается этот подход? «Характерной чертой русской философии является её связь с эллинизмом, с сократическим методом, с античной диалектикой платонизма. Эту традицию она получила вместе с византийским христианством и восточными отцами Церкви, которые были сами первоклассными греческими философами» (12, с. 7). Апостол Павел—это первый христианский философ и величайший диалектик.

Великие отцы церкви: свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, св. Дионисий Ареопагит и прп. Максим Исповедник были классическими диалектиками. Достаточно подчеркнуть только некоторые их мысли. Например, для св. Максима зло и грех есть антологическая трещина, разлад в космосе и микрокосме, в мире и человеке, и человек призван к тому, чтобы этот раздор преодолеть. Христос показал, как это возможно и эту возможность осуществил. Христос есть подлинное совпадение противоположностей. Св. Максим Исповедник писал о Христе: «Он есть мудрость и мысль Отца, Который держит вместе всё бытие... Он напрягает противоположности... и растворяет войну в бытии и связывает всё вместе для мира, для любви и для нерушимой гармонии».

Самый первый русский религиозный философ Григорий Саввич Сковорода черпал свои идеи в двух истоках—в святоотеческой литературе и в философии Платона. Наряду с Платоном и Аристотелем он превосходно знал Священное Писание и работы Климента Александрийского, Оригена, св. Дионисия Ареопагита, прп. Максима Исповедника, прп. Нила Сорского. Это были те два пути, ведущие к священным знаниям и к внешним наукам, о которых говорил свт. Григорий Богослов в Слове о своём друге. Он писал о свт. Василии Великом, как о несравненном диалектике: «Кто был так силён в философии—в философии действительно возвышенной и простирающейся в горнее, которая занимается логическими доводами и противоположениями ... и называется диалектикою?»,—риторически вопрошает свт. Григорий, сам являясь глубоким мыслителем и диалектиком.

Иудин, И. А. - Тайна Единого

Нижний Новгород: Литера, 2023. — 224 с.: ил.
ISBN 978-5-6049368-6-3

Иудин, И. А. - Тайна Единого - Содержание

  • Введение
  • Почитание Троицы на Руси
  • Логика триединства
  • Ощущение Троицы древними
  • О диалектике
  • Диалоги древних греков
  • «Упразднитесь и разумейте»
  • Сверхсущее
  • Бесконечность
  • Тайна «одного»
  • Великий русский диалектик А. Ф. Лосев
  • Поиск антитезы триаде
  • «Божественный мрак» (Апофатизм)
  • «Слава тебе, показавшему нам свет!»
  • Символизм и апофатизм
  • Самосознание
  • Сердце
  • Личностное начало
  • Разгадка идеального
  • Диалектическая тайна троичности
  • Энергии власти, ведения и любви
  • Вочеловечение Христа и обожение человека
  • Религия атеизма и её истоки
  • «Платонизму трижды анафема»
  • Византия, католицизм и «filioque»
  • «Русь святая, храни веру православную!»
  • Литература
Views 251
Rating 4.3 / 5
Added 10.12.2025
Author brat Vadim
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4.3/5 (3)

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