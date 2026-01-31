Значение Рима в истории европейско-средиземноморского мира переоценить невозможно. В момент своего наивысшего развития Римская империя охватывала огромное пространство от Сахары до гор Северной Британии, от Атлантики до Евфрата и частично районов за ним, от нильских порогов до Рейна и Дуная и даже за Дунаем. Достаточно сказать, что на этой территории ныне располагается четыре десятка независимых государств. Но Рим оказывал воздействие и на земли, лежавшие за его границами, а в хронологическом плане — еще на много столетий после падения самой империи. Поэтому совершенно естественно, что изучение римской истории стало одной из важнейших областей исторической науки на протяжении последних нескольких столетий. Цель настоящей работы — рассмотреть начало истории Древнего Рима, ее царский период.

Юлий Беркович Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии

(Серия «Studia Graeco-Romana»)

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. — 516 с.

ISBN 978-5-8064-2918-7

Юлий Беркович Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии - Содержание

Введение

Глава I Население Тирренской Италии

Глава II Греки в Кампании

Глава III Сказания о начале истории

Глава IV Социально-политическое развитие Тирренской Италии

Глава V Начало Рима. Первые цари

Глава VI Социально-политическое устройство раннего Рима

Глава VII Последние цари. Тарквиний Древний

Глава VIII Сервий Туллий

Глава VIII Реформы Сервия Туллия

Глава IX Переворот Тарквиния Гордого

Глава X Тарквиний Гордый

Глава XI Свержение монархии

Заключение

Использованная литература

Указатель личных имен, географических и этнических названий

Об авторе. Юлий Беркович Циркин

Содержание