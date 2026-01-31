Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии
Значение Рима в истории европейско-средиземноморского мира переоценить невозможно. В момент своего наивысшего развития Римская империя охватывала огромное пространство от Сахары до гор Северной Британии, от Атлантики до Евфрата и частично районов за ним, от нильских порогов до Рейна и Дуная и даже за Дунаем. Достаточно сказать, что на этой территории ныне располагается четыре десятка независимых государств. Но Рим оказывал воздействие и на земли, лежавшие за его границами, а в хронологическом плане — еще на много столетий после падения самой империи. Поэтому совершенно естественно, что изучение римской истории стало одной из важнейших областей исторической науки на протяжении последних нескольких столетий. Цель настоящей работы — рассмотреть начало истории Древнего Рима, ее царский период.
Юлий Беркович Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии
(Серия «Studia Graeco-Romana»)
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. — 516 с.
ISBN 978-5-8064-2918-7
Юлий Беркович Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии - Содержание
Введение
Глава I Население Тирренской Италии
Глава II Греки в Кампании
Глава III Сказания о начале истории
Глава IV Социально-политическое развитие Тирренской Италии
Глава V Начало Рима. Первые цари
Глава VI Социально-политическое устройство раннего Рима
Глава VII Последние цари. Тарквиний Древний
Глава VIII Сервий Туллий
Глава VIII Реформы Сервия Туллия
Глава IX Переворот Тарквиния Гордого
Глава X Тарквиний Гордый
Глава XI Свержение монархии
Заключение
Использованная литература
Указатель личных имен, географических и этнических названий
Об авторе. Юлий Беркович Циркин
Содержание
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