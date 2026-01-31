Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии

Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History
Series Studia Graeco-Romana (2 books)

Значение Рима в истории европейско-средиземноморского мира переоценить невозможно. В момент своего наивысшего развития Римская империя охватывала огромное пространство от Сахары до гор Северной Британии, от Атлантики до Евфрата и частично районов за ним, от нильских порогов до Рейна и Дуная и даже за Дунаем. Достаточно сказать, что на этой территории ныне располагается четыре десятка независимых государств. Но Рим оказывал воздействие и на земли, лежавшие за его границами, а в хронологическом плане — еще на много столетий после падения самой империи. Поэтому совершенно естественно, что изучение римской истории стало одной из важнейших областей исторической науки на протяжении последних нескольких столетий. Цель настоящей работы — рассмотреть начало истории Древнего Рима, ее царский период.

Юлий Беркович Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии

(Серия «Studia Graeco-Romana»)

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. — 516 с.

ISBN 978-5-8064-2918-7

Юлий Беркович Циркин - История Рима. Царский Рим в Тирренской Италии - Содержание

Введение

Глава I Население Тирренской Италии

Глава II Греки в Кампании

Глава III Сказания о начале истории

Глава IV Социально-политическое развитие Тирренской Италии

Глава V Начало Рима. Первые цари

Глава VI Социально-политическое устройство раннего Рима

Глава VII Последние цари. Тарквиний Древний

Глава VIII Сервий Туллий

Глава VIII Реформы Сервия Туллия

Глава IX Переворот Тарквиния Гордого

Глава X Тарквиний Гордый

Глава XI Свержение монархии

Заключение

Использованная литература

Указатель личных имен, географических и этнических названий

Об авторе. Юлий Беркович Циркин

Содержание

Views 330
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books