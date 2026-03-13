Эбола - Оседлать тигра

Книга Юлиуса Эволы «Оседлать тигра» является одним из самых значимых и сложных философских трудов XX века, представляющим собой своего рода «руководство по выживанию» для человека традиционных взглядов в условиях современного мира. Автор ставит задачу определить внутреннюю позицию личности в эпоху, которую он называет «Кали-югой» — периодом полного распада ценностей, господства материализма и разрушения органических социальных связей. Основная идея произведения заключается в том, что в мире, где традиция окончательно разрушена, невозможно и бессмысленно пытаться восстановить внешние формы прошлого; вместо этого индивид должен научиться использовать саму разрушительную энергию современности (тигра) для своего внутреннего освобождения и духовного восхождения.

Содержательная часть книги предлагает концепцию «обособленного человека» — личности, которая живет внутри современной цивилизации, но не принадлежит ей ментально. Эвола детально анализирует различные аспекты культуры: от экзистенциальной философии (Ницше, Хайдеггер, Сартр) до музыки, физики и сферы личных отношений. Он подвергает жесткой критике любые формы массового оптимизма и гуманизма, предлагая взамен путь «активного нигилизма». Согласно автору, необходимо пройти через точку абсолютного отрицания, чтобы обрести внутреннюю опору, не зависящую от внешних обстоятельств. «Оседлать тигра» — это призыв к такой внутренней дисциплине, при которой яды современности превращаются в лекарство для того, кто сохранил в себе «неподвижный центр» духа.

Текст написан в строгом, аристократичном и интеллектуально насыщенном стиле, требующем от читателя серьезной философской подготовки. Юлиус Эвола не предлагает политических программ или социальных реформ, фокусируясь исключительно на внутреннем делании и экзистенциальной позиции одиночки. Работа служит фундаментальным текстом для понимания интегрального традиционализма и остается мощным вызовом современному мировоззрению. Это чтение для тех, кто ищет способы сохранить интеллектуальную и духовную целостность в эпоху хаоса, превращая само противостояние миру в путь самопознания и власти над собственной судьбой.

Юлиус Эбола – Оседлать тигра

Санкт-Петербург: Издательство «Владимир Даль», 2005. - 510 с.

ISBN 5-93615-040-3

Юлиус Эбола – Оседлать тигра – Содержание

Ориентиры

1. Современный мир и люди Традиции

2. Конец цикла. «Оседлать тигра»

В мире, где умер бог

3. Европейский нигилизм. Распад морали

4. От предвестников к «потерянному поколению» и «поколению протеста»

5. Личины европейского нигилизма. Общественно-экономический миф и «протестные» настроения

6. Активный нигилизм. Ницше

7. «Быть самим собой»

8. Измерение трансцендентности. «Жизнь» и «больше чем жизнь»

9. По ту сторону теизма и атеизма

10. Неуязвимость. Аполлон и Дионис

11. Действие без желания. Причинный закон

Тупик экзистенциализма

12. Бытие и неподлинное существование

13. Сартр: тюрьма без стен

14. Существование, «проект, заброшенный в мир»

15. Хайдеггер: забегание вперёд и «бытие-для-смерти». Коллапс экзистенциализма

Разложение индивида

16. Двойной аспект безымянности

17. Процессы разрушения и освобождения в новом реализме

18. «Животный идеал». Чувство природы

Разложение знания — релятивизм

19. Методы современной науки

20. Сокрытие природы. «Феноменология»

Область искусства. От «физической» музыки к системе наркотиков

21. Болезнь европейской культуры

22. Разложение современного искусства

23. Современная музыка и джаз

24. Отступление на тему наркотиков

Процессы распада в общественной области

25. Государства и партии. «Аполитейя»

26. Общество. Кризис патриотизма

27. Брак и семья

28. Межполовые отношения

Духовная проблема

29. «Вторая религиозность»

30. Смерть. Право на жизнь

Быстров В. Ю. Юлиус Эвола. Топограф темного века