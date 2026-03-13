Эбола - Оседлать тигра

Книга Юлиуса Эволы «Оседлать тигра» является одним из самых значимых и сложных философских трудов XX века, представляющим собой своего рода «руководство по выживанию» для человека традиционных взглядов в условиях современного мира. Автор ставит задачу определить внутреннюю позицию личности в эпоху, которую он называет «Кали-югой» — периодом полного распада ценностей, господства материализма и разрушения органических социальных связей. Основная идея произведения заключается в том, что в мире, где традиция окончательно разрушена, невозможно и бессмысленно пытаться восстановить внешние формы прошлого; вместо этого индивид должен научиться использовать саму разрушительную энергию современности (тигра) для своего внутреннего освобождения и духовного восхождения.
Содержательная часть книги предлагает концепцию «обособленного человека» — личности, которая живет внутри современной цивилизации, но не принадлежит ей ментально. Эвола детально анализирует различные аспекты культуры: от экзистенциальной философии (Ницше, Хайдеггер, Сартр) до музыки, физики и сферы личных отношений. Он подвергает жесткой критике любые формы массового оптимизма и гуманизма, предлагая взамен путь «активного нигилизма». Согласно автору, необходимо пройти через точку абсолютного отрицания, чтобы обрести внутреннюю опору, не зависящую от внешних обстоятельств. «Оседлать тигра» — это призыв к такой внутренней дисциплине, при которой яды современности превращаются в лекарство для того, кто сохранил в себе «неподвижный центр» духа.
Текст написан в строгом, аристократичном и интеллектуально насыщенном стиле, требующем от читателя серьезной философской подготовки. Юлиус Эвола не предлагает политических программ или социальных реформ, фокусируясь исключительно на внутреннем делании и экзистенциальной позиции одиночки. Работа служит фундаментальным текстом для понимания интегрального традиционализма и остается мощным вызовом современному мировоззрению. Это чтение для тех, кто ищет способы сохранить интеллектуальную и духовную целостность в эпоху хаоса, превращая само противостояние миру в путь самопознания и власти над собственной судьбой.
Юлиус Эбола – Оседлать тигра
Санкт-Петербург: Издательство «Владимир Даль», 2005. - 510 с.
ISBN 5-93615-040-3
Юлиус Эбола – Оседлать тигра – Содержание
Ориентиры
1. Современный мир и люди Традиции
2. Конец цикла. «Оседлать тигра»
В мире, где умер бог
3. Европейский нигилизм. Распад морали
4. От предвестников к «потерянному поколению» и «поколению протеста»
5. Личины европейского нигилизма. Общественно-экономический миф и «протестные» настроения
6. Активный нигилизм. Ницше
7. «Быть самим собой»
8. Измерение трансцендентности. «Жизнь» и «больше чем жизнь»
9. По ту сторону теизма и атеизма
10. Неуязвимость. Аполлон и Дионис
11. Действие без желания. Причинный закон
Тупик экзистенциализма
12. Бытие и неподлинное существование
13. Сартр: тюрьма без стен
14. Существование, «проект, заброшенный в мир»
15. Хайдеггер: забегание вперёд и «бытие-для-смерти». Коллапс экзистенциализма
Разложение индивида
16. Двойной аспект безымянности
17. Процессы разрушения и освобождения в новом реализме
18. «Животный идеал». Чувство природы
Разложение знания — релятивизм
19. Методы современной науки
20. Сокрытие природы. «Феноменология»
Область искусства. От «физической» музыки к системе наркотиков
21. Болезнь европейской культуры
22. Разложение современного искусства
23. Современная музыка и джаз
24. Отступление на тему наркотиков
Процессы распада в общественной области
25. Государства и партии. «Аполитейя»
26. Общество. Кризис патриотизма
27. Брак и семья
28. Межполовые отношения
Духовная проблема
29. «Вторая религиозность»
30. Смерть. Право на жизнь
Быстров В. Ю. Юлиус Эвола. Топограф темного века
