Иустин - Попович - Пневматология
Что такое Богочеловек Христос; что в Нем — Бог, а что — человек? Kак познается Бог в Богочеловеке, а как — человек? Что Бог даровал нам, людям, в Богочеловеке и с Богочеловеком? Все это открывает нам Дух Святый — Дух истины [ср. Ин. 16, 13], являя нам всю истину о Нем — о Боге в Нем и о человеке и [открывая нам то,] что нам даровано Им. А это то, что неизмеримо превосходит все, что когдаалибо видели глаза человеческие, что уши человеческие когда-либо слышали [1 Ин. 1, 1], что когдаалибо приходило на сердце человеку (ср. Ин. 15, 26; 16, 13; 1 Kор. 2, 4–16; Еф. 3, 5).
Своей жизнью в теле на земле Богочеловек основал Свое Богочеловеческое тело, Церковь, и этим подготовил земной мир к пришествию, жизни и деятельности Духа Святого в теле Церкви как души этого тела. В день святой Пятидесятницы Дух Святый сошел с неба в Богочеловеческое тело Церкви и навеки остался в нем как всеживотворящая душа его (Деян. 2, 1–47). Это видимое Богочеловеческое тело Церкви составляют святые апостолы своей святою верою в Богочеловека Господа Иисуса как Спасителя мира, как совершенного Бога и совершенного человека.
И схождение, и вся деятельность Духа Святого в Богочеловеческом теле Церкви совершается благодаря Богочеловеку и ради Богочеловека (ср. Ин. 14, 26; 15, 26; 16, 7–13). Его же ради и Дух Святый в мир прииде. Все в Богочеловеческом домостроительстве спасения обусловлено Богочеловеческой Личностью Господа Христа, и все происходит и все совершается в категории Богочеловечности. Это касается и деятельности Святого Духа. Вся Его деятельность в мире неотделима от Богочеловеческого подвии га спасения мира Господом Христом.
Преподобный Иустин (Попович) - Догматика Православной Церкви - Пневматология
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. — 544 с.
ISBN 978-8-55946255-193-8
Преподобный Иустин (Попович) - Догматика Православной Церкви - Пневматология - Содержание
ЦЕРКОВЬ — НЕПРЕРЫВНАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА
- Учение о Святом Духе в Церкви
- Церковь – Богочеловеческое предание
- Церковь на своем Богочеловеческом пути
- Церковь – благодатное сообщество
- Благодать
- Святые Таинства
- Святое Таинство Kрещения
- Святое Таинство Миропомазания
- Святое Таинство Евхаристии — Литургия
- Святое Таинство Покаяния
- Святое Таинство Священства
- Святое Таинство Брака
- Святое Таинство Елеосвящения
- Святые добродетели
- Иерархия
- Богослужения и праздники
- Церковь всех святых
- Пресвятая Богородица в Церкви
- Святители Божии
- Святые мощи
- Святые иконы
- Тайна Честного Kреста
- Творения святых отцов и учителей Церкви
Сокращения
Указатель цитат из Священного Писания
Указатель имен
Преподобный Иустин (Попович) - Догматика Православной Церкви - Пневматология - Благодать
Все Божественные реальности, воплощенные в Богочеловеке Христе, непрерывно изливают из себя бесчисленные и неизмеримые Божественные силы, энергии, необходимые человеческому существу для спасения, для обожения, для охристовления, для воцерковления, для одуховления, для отроичивания, для обогочеловечивания и называются одним словом — благодать (χχριι). Все Божественные силы во всех своих проявлениях обладают Богочеловеческим характером и Богочеловеческими свойствами. Тем самым они всем своим существом — в Богочеловеческом теле Церкви, от него и через него.
В Церкви все Богочеловеческое, ибо все принадлежит Богочеловеку. В Церкви нет ничего, что бы было вне категории Богочеловечного и Богочеловеческого. Наше спасение, или наше обогочеловечение, есть не что иное, как наше непрерывное облагодатствование. В Церкви и Церковью благодать — безбрежный океан Божественных, Богочеловеческих, обогочеловечивающих, охристовляющих, отроичивающих сил, энергий, которые непрестанно действуют и творят в Богочеловеческом организме. Богочеловек Христос, Kоторый есть Церковь, даровал нам все Божественные силы, необходимые людям для жизни и благочестия в обоих мирах (ср. 2 Пет. 1, 3–4; 1 Kор. 1, 24; 2, 4–5).
Перед Богочеловеком и как Личностью, и как Церковью стоит человек со своей боголикой природой. Созданный боголиким, человек обладает боголикой свободой. Эта свобода имеет колоссальный, неизмеримый масштаб. По своей свободной воле человек может даже и Бога отвергнуть и принять диавола. И еще: человек может стать и «богом по благодати», но и диаволом по свободному произволению. Естественно и богомудро употребляемая, свободная воля приводит человека к Богу и соединяет с Богом, злоупотребляемая — она приводит человека к диаволу и соединяет с диаволом. История рода человеческого — красноречивое свидетельство этому. Бог для того и стал человеком, чтобы как Богочеловек, в Богочеловеческой Своей Личности, показать человеку и научить человека, как можно богомудро руководить своей свободной волей, благодатью выстроить из себя благодатного, христоликого человека и достичь полной боголикости своего существа.
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