Преподобный Иустин - Попович - Догматика Православной Церкви - Пневматология

Что такое Богочеловек Христос; что в Нем — Бог, а что — человек? Kак познается Бог в Богочеловеке, а как — человек? Что Бог даровал нам, людям, в Богочеловеке и с Богочеловеком? Все это открывает нам Дух Святый — Дух истины [ср. Ин. 16, 13], являя нам всю истину о Нем — о Боге в Нем и о человеке и [открывая нам то,] что нам даровано Им. А это то, что неизмеримо превосходит все, что когдаалибо видели глаза человеческие, что уши человеческие когда-либо слышали [1 Ин. 1, 1], что когдаалибо приходило на сердце человеку (ср. Ин. 15, 26; 16, 13; 1 Kор. 2, 4–16; Еф. 3, 5).

Своей жизнью в теле на земле Богочеловек основал Свое Богочеловеческое тело, Церковь, и этим подготовил земной мир к пришествию, жизни и деятельности Духа Святого в теле Церкви как души этого тела. В день святой Пятидесятницы Дух Святый сошел с неба в Богочеловеческое тело Церкви и навеки остался в нем как всеживотворящая душа его (Деян. 2, 1–47). Это видимое Богочеловеческое тело Церкви составляют святые апостолы своей святою верою в Богочеловека Господа Иисуса как Спасителя мира, как совершенного Бога и совершенного человека.

И схождение, и вся деятельность Духа Святого в Богочеловеческом теле Церкви совершается благодаря Богочеловеку и ради Богочеловека (ср. Ин. 14, 26; 15, 26; 16, 7–13). Его же ради и Дух Святый в мир прииде. Все в Богочеловеческом домостроительстве спасения обусловлено Богочеловеческой Личностью Господа Христа, и все происходит и все совершается в категории Богочеловечности. Это касается и деятельности Святого Духа. Вся Его деятельность в мире неотделима от Богочеловеческого подвии га спасения мира Господом Христом.