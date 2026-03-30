Книга Івана Павла II «Чоловіком і жінкою сотворив їх: богослов’я тіла» — це монументальна праця, що підсумовує цикл катехиз, виголошених папою протягом 1979–1984 років. Вона представляє собою цілісну християнську антропологію, де людське тіло розглядається не просто як біологічний об'єкт, а як «свідок любові» та видимий знак невидимої божественної реальності. Автор запрошує читача до глибокого біблійного аналізу — від «початку» (книги Буття) до есхатологічного майбутнього (воскресіння тіла), розкриваючи «подружнє значення тіла» як покликання до щирого самодарування.

Це видання є інтелектуальною відповіддю на виклики сексуальної революції та інструменталізації людини в сучасному світі. Іван Павло II майстерно поєднує біблійну екзегезу з філософським персоналізмом, аналізуючи досвід самотності, єдності, наготи та сорому. Книга обґрунтовує етос чистоти серця не як систему заборон, а як шлях до справжньої свободи та відновлення гідності людини. Це фундаментальний текст, що перевернув уявлення про роль тілесності в католицькому богослов’ї та став «провідною зіркою» для розуміння людської любові в Божому задумі.

Іван Павло II — Чоловіком і жінкою сотворив їх: богослов’я тіла

Львів: Свічадо, 2025. — 680 с.

ISBN 978-966-938-591-8

