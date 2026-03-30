Іван Павло II - Чоловіком і жінкою сотворив їх
Книга Івана Павла II «Чоловіком і жінкою сотворив їх: богослов’я тіла» — це монументальна праця, що підсумовує цикл катехиз, виголошених папою протягом 1979–1984 років. Вона представляє собою цілісну християнську антропологію, де людське тіло розглядається не просто як біологічний об'єкт, а як «свідок любові» та видимий знак невидимої божественної реальності. Автор запрошує читача до глибокого біблійного аналізу — від «початку» (книги Буття) до есхатологічного майбутнього (воскресіння тіла), розкриваючи «подружнє значення тіла» як покликання до щирого самодарування.
Це видання є інтелектуальною відповіддю на виклики сексуальної революції та інструменталізації людини в сучасному світі. Іван Павло II майстерно поєднує біблійну екзегезу з філософським персоналізмом, аналізуючи досвід самотності, єдності, наготи та сорому. Книга обґрунтовує етос чистоти серця не як систему заборон, а як шлях до справжньої свободи та відновлення гідності людини. Це фундаментальний текст, що перевернув уявлення про роль тілесності в католицькому богослов’ї та став «провідною зіркою» для розуміння людської любові в Божому задумі.
Іван Павло II — Чоловіком і жінкою сотворив їх: богослов'я тіла
Львів: Свічадо, 2025. — 680 с.
ISBN 978-966-938-591-8
Іван Павло II — Чоловіком і жінкою сотворив їх - Зміст
Повернення до «початку»: Аналіз сотворення людини, первісної самотності та єдності як основи людської суб’єктивності.
Подружнє значення тіла: Тіло як дар, що відкриває людині її покликання до сопричастя осіб (communio personarum).
Етос і пожадання: Аналіз Нагірної проповіді та «відкуплення тіла» від наслідків гріхопадіння через чистоту серця.
Таїнственність подружжя: Розгляд подружжя як первісного Таїнства та образу союзу Христа і Церкви (на основі Послання до Ефесян).
Стриманість задля Царства: Богословське обґрунтування целібату та дівицтва як пророчого знаку майбутнього світу.
Моральна норма і «мова тіла»: Богословський контекст відповідального батьківства та вчення енцикліки Humanae vitae.
