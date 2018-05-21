Иванов Пётр - Тайна святых - Введение в Апокалипсис

Петр Константинович ИвАнов (с ударением на втором слоге) родился 10 февраля 1876 года в Черкассах (по другим данным, в Киеве или в Москве) в семье генерала Константина Петровича Иванова. Дворянский род Ивановых происходит из Ивановской губернии. В 1901 году П.К. Иванов окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1903 году вышла его первая книга "Студенты в Москве", которая затем дважды была переиздана (1907 и 1918). Эта книга была подарена П.К. Ивановым в 1903 году Л.Н. Толстому с дарственной надписью и находится в музее Льва Николаевича в его библиотеке, равно как и вторая книга его же - "Врагам Леонида Андреева", вышедшая в 1904 г. и подаренная автором Софье Андреевне Толстой, также с дарственной надписью и имеющаяся в библиотеке Л.Н. Толстого. В молодости считал себя писателем и атеистом. Также занимался журналистикой. Женившись на дочери промышленника, взял за женой большое приданое. Отличался широкой благотворительностью. Жена и дочь скончались от тифа. В апреле 1923 г. принимал участие в московском епархиальном съезде и был выборщиком от Пречистенского благочиния на Всероссийский поместный собор 1923 г. Около 1923 г. имущество П.К. Иванова было конфисковано, а он сам выслан из Советской России. В эмиграции в Германии, затем около 1925 г. переехал во Францию. Проживал в Париже. Очень нуждался. Давал уроки русского языка, а также торговал вразнос земляникой и фруктами. Писал и читал лекции на религиозные темы. Принимал участие в работе религиозно-философской академии Н. А. Бердяева в Берлине и в Париже. Почти полностью лишился слуха. Принял на себя подвиг помощи больным русским эмигрантам. Посещая все парижские госпитали, узнавал о болящих и не оставлял их до выздоровления или смерти. Скончавшихся вносил в свой синодик и поминал их за службами. О деятельности П.К. Иванова с большим уважением писали митрополит Вениамин (Федченков) и монахиня Силуана (Соболева). Скончался 15 июля 1956 г. во Франции. Похоронен на кладбище г. Сен-Рафаэль на юге Франции.

Иванов Пётр - Тайна святых - Введение в Апокалипсис

Перед нами удивительная, уникальная книга. Это не значит, что нужно соглашаться со всем, что в ней написано. Мы встречаем утверждения, по меньшей мере, сомнительные. Но автор ее – один из тех, чей голос необходимо услышать, особенно в наши дни.

М.: Паломник, 1993. 617 с.

Первое издание книги: Париж: YMCA-Press, 1949.

Иванов Пётр - Тайна святых - Введение в Апокалипсис - Содержание

Том I. ВВЕДЕНИЕ В АПОКАЛИПСИС

ЧАСТЬ I. ЦЕРКОВЬ В СВЕТЕ

• Белый камень

• Должно вам родиться свыше

• Сокровенность книги "Деяния Апостолов"

• Церковь огненная

• Начало креста святых в Церкви

• Завет апостола Павла

• Время благодатное

• Царственное священство. Апостольское разумение церкви

• Изменяемость устроения Церкви

• Сущность любви и знания во Христе

• Творчество - свойство человека

• Мнимое знание

• Творчество без Христа

• Заключение об искусстве

• Новый род людей на земле

• Проникновение духа антихристова в Церквь

• Царственное священство претерпевает изменение

• Маранафа (Господь идет)

ЧАСТЬ II ЦЕРКОВЬ В ПУСТЫНЕ

• По чину царя Мелхиседека и выборные от народа

• Церковь душевно-подобная

• Под властью зверя

• Совесть иерарха

• Два крыла большого орла

• Святые в церкви долготерпения

• Новая тварь в церкви долготерпения Божия

• Свидетели верные

• Непреодолимая благодать

• Безумие проповеди

• Возраст призываемых

• Смысл подвигов

• Проповедь любви

• Пояснение о служении Богоматери в Церкви

• Лжесвятые

ПРИЛОЖЕНИЕ

• Откровение св. Иоанна Богослова

• Послание Ангелам семи церквей

• Снятие Агнцем семи печатей

• Свершение тайны Божией. Различные состояния Церкви во времени

• Два зверя

• Великая блудница

• Начало суда

• Чаши гнева

• Разрушители блудницы

• Дело 10 царей

• Победа Агнца

• Новое время

Том II. БОРЬБА СВЯТЫХ С АНТИХРИСТОВЫМ ДУХОМ ВНУТРИ ЦЕРКВИ

• Вступительное слово

• Византия

• Каносса. Григорий VII (1073-1085 гг.)

• Иннокентий III (1198-1216 гг.)

• Тайный враг Церкви

• Язычество в Церкви. Malleus Maleficarum

• Вырождение могущества пап

• Святость Католической церкви

• Св. Бернард из Клерво

• Св. Франциск из Ассизи

• После св. Франциска. Св. Екатерина Сиенская

• Лурд

ЯВЛЕНИЯ СИЛЫ И СЛАВЫ БОЖИЕЙ В РУССКОМ НАРОДЕ-ЦЕРКВИ И ПРОТИВЛЕНИЕ ИМ

• Вступление

• Русская земля (Киевское время). Начало радости на Руси

• Начало терпения - крестной добродетели русского народа-церкви

• Киев

• Солнце Русской земли

• Характер и цель особливого подвига святых Печерской обители

• Любовь в Печерах

• Инобытие Печерского монастыря

• Святая Русь

• Божия помощь в деле Изяслава Ярославича и Олега Святославича

• Владимир Мономах и Святополк Изяславич

• Любовь к Богу

• Святость русских иерархов

• "Благоверного князя корень"

• Сын Олега

• Изнеможение Русской земли

• Умаление Печерской обители

• Сын противления

• Последнее время Киевской земли

• Высокий дух Русской земли

• Заключение

• Ученая история и Русская земля

• Время св. Сергия Радонежского

• Московское православное царство

• Семь голов зверя

• Семь царей

• Семь гор

• Борьба внешняя

• Борьба внутренняя

• Облик духа антихристова

• Извращение христианских понятий (Петр Великий)

• В дремучем лесу (Святой Серафим)

• Создание духовной колыбели

• Вестник Христовой любви

• Состояние русского общества

• Противление Спасителю

• Противление Саровского монастыря

• Пастырь и архипастыри

• Толстошеев

• Воскресение

Иванов Пётр - Тайна святых - Введение в Апокалипсис - Создание духовной колыбели Давно забыла Русская церковь о великих делах и явлениях силы и славы Божией. И вот почти за сто лет до явления св. Серафима Господь оповещает тех, кто имел уши, чтобы слышать, и внутреннее зрение, чтобы видеть, что Ему угодно посетить Русскую церковь в величии Своей славы и силы. В торжественном стиле говорит об этом патерик Серафимо-Саровского монастыря*. * Патериком Саровским мы почитаем творение иеромонаха Авеля: “Общежительная Саровская пустынь и достопримечательные иноки, в ней подвизавшиеся”. По возвышенности тона и духовной простоте творение Авеля напоминает местами Печерский патерик св. Нестора летописца. “В начале по ночам были чудесные явления: сходил иногда с неба великий свет на самое то место, где ныне стоят соборные церкви, а также нередко слышен был колокольный звон, хотя тогда еще не было на этом месте человеческих жилищ и вся окрестность покрыта была густым непроницаемым лесом”. “Первоначальные отшельники не остались здесь, но отошли в иные места; однако, они все согласно прорекали друг другу о будущей славе. И явился муж, от Бога как бы предназначенный, и безвыходно поселился в жилище ушедших. Он веровал, что настало время, потому что и его самого посещали откровения свыше. Старец этот — иеромонах Иоанн поселился в пустыне, как один из нищих во Христе. Он не имел никаких средств не только на построение, но даже на приобретение малого участка земли (так что и на первоначальнике Саровской пустыни оправдались слова преп. Нестора черноризца Печерскаго о твердости обителей, которые воздвигаются не золотом и серебром, но молитвенным потом и слезами пустынножителей). Твердая надежда на всесильного Бога одушевила Иоанна и он, явившись к владетелю земли на речке Саровке, мудрыми словами убедил уступить ему эту землю. К Иоанну пришли несколько единосочувствующих и при Божией помощи они в 50 дней построили церковь во имя Божией Матери, живоносного Ее источника (как бы указание на живую воду, которая продолжает струиться в церкви молитвами Пресвятой Богородицы и верных Христу). Жители окрестных селений (впрочем, не ближе десяти-двадцати верст, так пустынно было здешнее место) сначала даже вооружились против строителя, ибо боялись, что монастырь отнимет у них свободный въезд в лес, где они добывали мед и охотились. Однако, кроткое увещание (следует помянуть, что эпитет “кроткий” как бы неотъемлем духу этой обители сызначала и до времени св. Серафима, которому эта добродетель была присуща в высочайшей степени — оттого и избранником был Пресвятой Богородицы, родоначальниц кротких в церкви Христовой) — утешило людей и они, вместе того чтобы препятствовать, стали помогать Иоанну в строении. Мало того, как только, разнеслась весть о построенном храме, отовсюду собрались в это дремучее и доселе незнаемое место несколько тысяч человек (при крайнем малолюдстве тамошних стран) боголюбивых людей, которые принесли с собой всю необходимую утварь для храма, даже колокола, и, наконец, пищу для всего многолюдного собрания. Ибо у пустынников не было ни утвари для церкви, ни пищи. Конечно, Сам Господь привел сюда своих верных, чтобы чудом собрания столь многочисленного в никому неизвестном доселе месте запечатлеть избранничество его для будущих событий, Однако необходимо сказать, тишина и никому неизвестность жизни и дел Саровской общины не соответствовали в течение столетия столь многообещающему началу. Община как бы совершенно отказалась от всякого видимого влияния на мир, она сосредоточилась в самой себе — в любви братии и молитве. “Отцы, — говорит писатель патерика, — о которых я повествую, работали Господу втайне и крепко затворив за собой двери своей клети, и потому сведения мои скудны”. Никакие, сказалось бы, и очень важные причины не могли заставить истинных здешних подвижников покинуть обитель; Патерик приводит наиболее характерное для этого событие. Митрополит Петербургский пожелал возвести известного в Сарове старца Иеронима в сан епископа и назначить начальником духовной: миссии в Америку. Но как только узнал старец об этом, он начал юродствовать, чтобы уклониться от сана епископа и назначения в Америку. И хотя митрополит в письме говорит, что на него напал ужас, что отец Иероним, достойный христианской любви, поступил так, думая спасти душу, но тот не спасает ее, кто не хочет споспешествовать спасению других. Однако отец Иероним продолжает юродствовать. И патерик восклицает: “таковы были великие духом подвижники в Сарове!” Конечно, и автор Патерика знал, что говорил, и отец Иероним знал, что делал, ибо творили в Святом Духе. Спасение ближних — Божие Дело, и без мановения Божия перемена места ради спасения ближних может только повредить им, а не спасти. В другом случае сам игумен Сарова отказался доставить строителя (игумена) в Южную пустыню, как свидетельствует об этом с сожалением в своем письме тот же митр. Гавриил. А когда митрополиту и удалось вытребовать старца Назария (хотя не хотели пускать его ни игумен, ни братия ни он сам не желал ехать для устроения Валаамского монастыря), то, пробыв сколько необходимо было на Валааме, Назарий не остался там, а вернулся в Саров. Ибо желал он от всего сердца, как и другие братья Сарова, быть соучастником дела, заповеданного Господом этой общине: родить духовно человека, который мог бы получить от Бога великую благодать, и тем явить русской церкви утраченную ею истинную любовь Христа. И подвизалась Саровская община в течение ста лет в кротости и любви, выполняя Божий промысл о ней. О возвышенных отношениях братии друг к другу -говорит патерик, стилем своим напоминая святое свидетельство о Киевском Печерском монастыре препод. Нестора: “не было в братии друг перед другом ни зависти, ни лести, ни раздора, ни рвения, а сохранялось удивительное с кротостью согласие, единодушие; и труд всех был направлен к тому, чтобы поселить в братии прощение обид, взаимное вспомоществование, признание своих слабостей, обуздание гордости и самолюбия, немстителъность, совершенную любовь до самоотвержения”. Среди этих тайных глубоко внутренних подвигов трудно различаемы братья друг от друга, целый ряд имен приводит патерик — но как бы сливаются они все на одно возвышенное лицо Саровского общинника.

Книга и модуль

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08.12.09 - размещен

20.03.11 - исправлено оглавление, введены категории модуля