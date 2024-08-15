Банкиры, которые изменили мир

Я никого не удивлю рассказом о том, что история возникновения банковского дела уводит нас в далекие времена, когда в качестве денег использовались меры серебра или золота, а за финансы отвечали купцы и торговцы, менялы и ростовщики. Они контролировали денежный оборот, взвешивали слитки, маркировали монеты и являлись, по сути, первыми банкирами в истории цивилизации. С развитием денежно- кредитных отношений стали появляться первые финансовые учреждения: кредитно-кассовые кооперативы, кредитные союзы, банки.

Они осуществляли более сложные функции — безопасное хранение накоплений, выдачу ссуд

и займов под залог имущества.

Независимо от эпохи во главе успешных кредитных учреждений всегда стояли предприимчивые и талантливые люди. Многие из них, благодаря своей исключительной неординарности, смогли навсегда вписать свои имена в мировую историю.

Не секрет, что финансам в современном мире отведена чрезвычайно важная роль. Наша жизнь просто немыслима без денежных купюр, кредитных карт, а также разнообразных банковских услуг. Именно поэтому я убежден, что каждому будет небезынтересно узнать больше о наиболее заметных банкирах своего времени. Кем они были? Как они жили? Что помогло им оставить столь заметный след? Каким образом достигли таких вершин сами и смогли привести свои финансовые компании к успеху?

С особой гордостью отмечу, что в этой книге вы сможете прочесть о жизни сразу двух людей, сыгравших чрезвычайно важную роль в появлении, становлении и расцвете Райффайзенбанка, к которому я сам имею непосредственное отношение.