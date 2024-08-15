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Банкиры, которые изменили мир

Иванов и Фербер - Банкиры, которые изменили мир
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Category ESXATOS BOOKS, History, *Biographies Memoirs
Я никого не удивлю рассказом о том, что история возникновения банковского дела уводит нас в далекие времена, когда в качестве денег использовались меры серебра или золота, а за финансы отвечали купцы и торговцы, менялы и ростовщики. Они контролировали денежный оборот, взвешивали слитки, маркировали монеты и являлись, по сути, первыми банкирами в истории цивилизации. С развитием денежно- кредитных отношений стали появляться первые финансовые учреждения: кредитно-кассовые кооперативы, кредитные союзы, банки.
Они осуществляли более сложные функции — безопасное хранение накоплений, выдачу ссуд
и займов под залог имущества.
Независимо от эпохи во главе успешных кредитных учреждений всегда стояли предприимчивые и талантливые люди. Многие из них, благодаря своей исключительной неординарности, смогли навсегда вписать свои имена в мировую историю.
Не секрет, что финансам в современном мире отведена чрезвычайно важная роль. Наша жизнь просто немыслима без денежных купюр, кредитных карт, а также разнообразных банковских услуг. Именно поэтому я убежден, что каждому будет небезынтересно узнать больше о наиболее заметных банкирах своего времени. Кем они были? Как они жили? Что помогло им оставить столь заметный след? Каким образом достигли таких вершин сами и смогли привести свои финансовые компании к успеху?
С особой гордостью отмечу, что в этой книге вы сможете прочесть о жизни сразу двух людей, сыгравших чрезвычайно важную роль в появлении, становлении и расцвете Райффайзенбанка, к которому я сам имею непосредственное отношение.

Банкиры, которые изменили мир

ISBN 978-5-00057-313-6
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2015

Банкиры, которые изменили мир - Содержание

Банкиры, которые изменили мир
ИНФОРМАЦИЯ
Предисловие от партнера
Предисловие
  • МЕДИЧИ
  • РОДОНАЧАЛЬНИК ВЕЛИКОЙ ДИНАСТИИ
  • «ОТЕЦ ОТЕЧЕСТВА»
  • КРЕДИТОР МОНАРХОВ
  • ВЕЛИКИЙ ПРОЖЕКТЕР
  • ФИНАНСИСТ АМЕРИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
  • ЛИЦО С БАНКНОТЫ
  • РОССИЙСКИЙ РОТШИЛЬД
  • ПЕРВЫЙ КООПЕРАТОР
  • НЕКОРОНОВАННЫЙ КОРОЛЬ ШВЕЙЦАРИИ
  • КЛАН «ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»
  • ТОЛЬКО БИЗНЕС И НИЧЕГО КРОМЕ БИЗНЕСА
  • ПУТЕШЕСТВЕННИК И АВАНТЮРИСТ
  • ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ БИЗНЕСА
  • ИДЕЙНЫЙ БАНКИР
  • ДВОРЯНИН, ПОЭТ И РЕФОРМАТОР
  • АЛЬТЕРНАТИВА НАЛИЧНЫМ СРЕДСТВАМ
  • СЫН МОГУЩЕСТВЕННОГО БАНКИРА
  • НЕВОЛЬНЫЙ ЭМИГРАНТ
  • ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР
  • АМЕРИКАНЕЦ С ИТАЛЬЯНСКИМ ХАРАКТЕРОМ
  • СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
  • ГЛАВНЫЙ РЕЙХСФИНАНСИСТ
  • ПОТОМОК КОНФУЦИЯ
  • НЕУТОМИМЫЙ ИНВЕСТОР
  • КТО ВЫ, МИСТЕР УАЙТ?
  • УБЕЖДЕННЫЙ ГЛОБАЛИСТ
  • ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ
  • СОЗДАТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО ФАСТФУДА
  • ПОЧТИ ПОЛВЕКА ЗА ШТУРВАЛОМ HSBC
  • БОРЕЦ С БЕДНОСТЬЮ
  • ОТЕЦ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТЫ
  • СУПЕРГЕРОЙ ФИНАНСОВОГО МИРА
  • ПРЕЗИДЕНТ
  • ОПЫТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
  • ПЕРВОПРОХОДЕЦ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ
  • ПЕРВАЯ ЛЕДИ МИРОВЫХ ФИНАНСОВ
  • ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСМОПОЛИТ
  • БАНКИР БАНКИРОВ
  • РАСПОРЯДИТЕЛЬ МИРОВЫХ ФИНАНСОВ
  • РОССИЯНИН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
  • ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК
  • ГУРУ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
  • ПРИМЕЧАНИЯ
  • МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»
  • НАД КНИГОЙ РАБОТАЛИ
Views 195
Rating 5.0 / 5
Added 15.08.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (2)

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