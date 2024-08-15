Банкиры, которые изменили мир
Я никого не удивлю рассказом о том, что история возникновения банковского дела уводит нас в далекие времена, когда в качестве денег использовались меры серебра или золота, а за финансы отвечали купцы и торговцы, менялы и ростовщики. Они контролировали денежный оборот, взвешивали слитки, маркировали монеты и являлись, по сути, первыми банкирами в истории цивилизации. С развитием денежно- кредитных отношений стали появляться первые финансовые учреждения: кредитно-кассовые кооперативы, кредитные союзы, банки.
Они осуществляли более сложные функции — безопасное хранение накоплений, выдачу ссуд
и займов под залог имущества.
Независимо от эпохи во главе успешных кредитных учреждений всегда стояли предприимчивые и талантливые люди. Многие из них, благодаря своей исключительной неординарности, смогли навсегда вписать свои имена в мировую историю.
Не секрет, что финансам в современном мире отведена чрезвычайно важная роль. Наша жизнь просто немыслима без денежных купюр, кредитных карт, а также разнообразных банковских услуг. Именно поэтому я убежден, что каждому будет небезынтересно узнать больше о наиболее заметных банкирах своего времени. Кем они были? Как они жили? Что помогло им оставить столь заметный след? Каким образом достигли таких вершин сами и смогли привести свои финансовые компании к успеху?
С особой гордостью отмечу, что в этой книге вы сможете прочесть о жизни сразу двух людей, сыгравших чрезвычайно важную роль в появлении, становлении и расцвете Райффайзенбанка, к которому я сам имею непосредственное отношение.
Банкиры, которые изменили мир
ISBN 978-5-00057-313-6
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2015
Банкиры, которые изменили мир - Содержание
Банкиры, которые изменили мир
ИНФОРМАЦИЯ
Предисловие от партнера
Предисловие
- МЕДИЧИ
- РОДОНАЧАЛЬНИК ВЕЛИКОЙ ДИНАСТИИ
- «ОТЕЦ ОТЕЧЕСТВА»
- КРЕДИТОР МОНАРХОВ
- ВЕЛИКИЙ ПРОЖЕКТЕР
- ФИНАНСИСТ АМЕРИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
- ЛИЦО С БАНКНОТЫ
- РОССИЙСКИЙ РОТШИЛЬД
- ПЕРВЫЙ КООПЕРАТОР
- НЕКОРОНОВАННЫЙ КОРОЛЬ ШВЕЙЦАРИИ
- КЛАН «ЗОЛОТОГО ЧЕЛОВЕКА»
- ТОЛЬКО БИЗНЕС И НИЧЕГО КРОМЕ БИЗНЕСА
- ПУТЕШЕСТВЕННИК И АВАНТЮРИСТ
- ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ БИЗНЕСА
- ИДЕЙНЫЙ БАНКИР
- ДВОРЯНИН, ПОЭТ И РЕФОРМАТОР
- АЛЬТЕРНАТИВА НАЛИЧНЫМ СРЕДСТВАМ
- СЫН МОГУЩЕСТВЕННОГО БАНКИРА
- НЕВОЛЬНЫЙ ЭМИГРАНТ
- ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР
- АМЕРИКАНЕЦ С ИТАЛЬЯНСКИМ ХАРАКТЕРОМ
- СОЗДАВАЯ НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
- ГЛАВНЫЙ РЕЙХСФИНАНСИСТ
- ПОТОМОК КОНФУЦИЯ
- НЕУТОМИМЫЙ ИНВЕСТОР
- КТО ВЫ, МИСТЕР УАЙТ?
- УБЕЖДЕННЫЙ ГЛОБАЛИСТ
- ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ
- СОЗДАТЕЛЬ ФИНАНСОВОГО ФАСТФУДА
- ПОЧТИ ПОЛВЕКА ЗА ШТУРВАЛОМ HSBC
- БОРЕЦ С БЕДНОСТЬЮ
- ОТЕЦ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТЫ
- СУПЕРГЕРОЙ ФИНАНСОВОГО МИРА
- ПРЕЗИДЕНТ
- ОПЫТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
- ПЕРВОПРОХОДЕЦ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ
- ПЕРВАЯ ЛЕДИ МИРОВЫХ ФИНАНСОВ
- ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСМОПОЛИТ
- БАНКИР БАНКИРОВ
- РАСПОРЯДИТЕЛЬ МИРОВЫХ ФИНАНСОВ
- РОССИЯНИН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
- ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК
- ГУРУ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
- ПРИМЕЧАНИЯ
- МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»
- НАД КНИГОЙ РАБОТАЛИ
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