Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой краткий курс истории христианства. Прежде всего она предназначена в качестве учебника для старших классов воскресных школ церквей евангельских христиан — баптистов. Однако она может быть использована и для самостоятельного ознакомления с основными событиями многовековой христианской истории, поскольку ориентирована на читателя, не имеющего специальной подготовки.

Каждый параграф учебника сопровождается контрольными вопросами и заданиями, помогающими лучше усвоить и осмыслить пройденный материал. Книга построена таким образом, чтобы показать живую взаимосвязь между событиями христианской истории и вечными истинами, содержащимися в Священном Писании. Автор искренне надеется, что размышления о прошлом христианства помогут читателю лучше понять настоящее и более осознанно подойти к перспективам на будущее. Опыт прежних поколений христиан может помочь нам избежать повторения прошлых ошибок и творчески использовать их духовные достижения.

Дорогие читатели! Надеюсь, что знакомство с этой книгой окажется интересным и сможет принести вам духовную пользу.

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Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.

Мф. 28:19-20

1.1. Истоки

Христианство начинает свою историю с земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Будучи распят за грехи всего мира и утвердив победу над грехом своим Воскресением, Искупитель в течение сорока дней являлся своим ученикам, а затем вознесся на небо, повелев ожидать сошествия Святого Духа в Иерусалиме и его окрестностях. Сошествие Святого Духа на учеников произошло вскоре — в праздник Пятидесятницы в Иерусалиме. Этот день по праву считается днем основания христианской церкви.

Первоначально церковь развивалась в Иерусалиме и его окрестностях; лишь позже, из-за вынужденного (вследствие преследований) рассеяния основной части иерусалимских верующих и особенно благодаря деятельности апостола Павла и других миссионеров, общины верующих начинают появляться и расти в различных регионах Римской империи.

Поначалу последователи Иисуса называли себя просто «учениками»; наименование «христиане» впервые появилось в общине города Антиохии (Деян. 11:26) и лишь затем распространилось повсеместно.

Ранних христиан отличал большой духовный энтузиазм, выразившийся в активных свидетельствах о Спасителе Христе и желании скорейшего возвращения Иисуса.

Христиане ощущали между собой тесную связь и стремились не только к духовному общению, но и к максимальному облегчению материальных трудностей друг друга. У христиан I века был интересный обычай так называемых «агапе», или «вечерей любви», которые служили прелюдией Вечери Господней. Они собирались на совместную трапезу, где за общим столом сидели и духовные руководители, и рядовые члены общины, мужчины и женщины, богатые и бедные, господа и рабы, причем все делились принесенной пищей.

Иванов М.В. – История христианства

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 157 с.

ISBN 5-7454-0417-5

Иванов М.В. – История христианства – Содержание

Введение

В помощь учителю

1. Начало христианства

2. Гонимая церковь

3. Жизнь церквей в эпоху гонении

4. Эпоха императора Константина

5. Христианская церковь в IV веке

6. Богословские споры V века

7. Возвышение римских пап

8. Иконоборчество и иконопочитание

9. Распространение христианства среди славян

10. Крещение Руси. Начало христианства на Руси

11. Великий раскол

12. Крестовые походы против мусульман

13. Внутренняя жизнь католической церкви в XII—XIII веках

14. Православная церковь в Древней Руси

15. Альтернативные религиозные движения в средневековой Европе

16. Кризис папства

17. Предшественники Реформации

18. Реформация в Германии

19- Реформация в Швейцарии

20. Радикальная реформация

21. Реформация на Британских островах

22. Контрреформация и религиозные войны

23. Брестская церковная уния

24. Зарождение баптизма

25. Старообрядческий раскол

26. Проникновение христианства в Америку’

27. Христианский Восток под турецким владычеством

28. Духовное состояние Европы в XVIII столетии

29. Методистское пробуждение в Англии

30. Духовные христиане — молокане

31. Христианство в XIX столетии

32. Зарождение европейского континентального баптизма

33- Новые религиозные течения в Америке XIX — начала XX века

34. Христианство в XX веке

35. Вступая в XXI век

Библиография