Иванов – История христианства
Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой краткий курс истории христианства. Прежде всего она предназначена в качестве учебника для старших классов воскресных школ церквей евангельских христиан — баптистов. Однако она может быть использована и для самостоятельного ознакомления с основными событиями многовековой христианской истории, поскольку ориентирована на читателя, не имеющего специальной подготовки.
Каждый параграф учебника сопровождается контрольными вопросами и заданиями, помогающими лучше усвоить и осмыслить пройденный материал. Книга построена таким образом, чтобы показать живую взаимосвязь между событиями христианской истории и вечными истинами, содержащимися в Священном Писании. Автор искренне надеется, что размышления о прошлом христианства помогут читателю лучше понять настоящее и более осознанно подойти к перспективам на будущее. Опыт прежних поколений христиан может помочь нам избежать повторения прошлых ошибок и творчески использовать их духовные достижения.
Дорогие читатели! Надеюсь, что знакомство с этой книгой окажется интересным и сможет принести вам духовную пользу.
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Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Мф. 28:19-20
1.1. Истоки
Христианство начинает свою историю с земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Будучи распят за грехи всего мира и утвердив победу над грехом своим Воскресением, Искупитель в течение сорока дней являлся своим ученикам, а затем вознесся на небо, повелев ожидать сошествия Святого Духа в Иерусалиме и его окрестностях. Сошествие Святого Духа на учеников произошло вскоре — в праздник Пятидесятницы в Иерусалиме. Этот день по праву считается днем основания христианской церкви.
Первоначально церковь развивалась в Иерусалиме и его окрестностях; лишь позже, из-за вынужденного (вследствие преследований) рассеяния основной части иерусалимских верующих и особенно благодаря деятельности апостола Павла и других миссионеров, общины верующих начинают появляться и расти в различных регионах Римской империи.
Поначалу последователи Иисуса называли себя просто «учениками»; наименование «христиане» впервые появилось в общине города Антиохии (Деян. 11:26) и лишь затем распространилось повсеместно.
Ранних христиан отличал большой духовный энтузиазм, выразившийся в активных свидетельствах о Спасителе Христе и желании скорейшего возвращения Иисуса.
Христиане ощущали между собой тесную связь и стремились не только к духовному общению, но и к максимальному облегчению материальных трудностей друг друга. У христиан I века был интересный обычай так называемых «агапе», или «вечерей любви», которые служили прелюдией Вечери Господней. Они собирались на совместную трапезу, где за общим столом сидели и духовные руководители, и рядовые члены общины, мужчины и женщины, богатые и бедные, господа и рабы, причем все делились принесенной пищей.
Иванов М.В. – История христианства
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 157 с.
ISBN 5-7454-0417-5
Иванов М.В. – История христианства – Содержание
Введение
В помощь учителю
- 1. Начало христианства
- 2. Гонимая церковь
- 3. Жизнь церквей в эпоху гонении
- 4. Эпоха императора Константина
- 5. Христианская церковь в IV веке
- 6. Богословские споры V века
- 7. Возвышение римских пап
- 8. Иконоборчество и иконопочитание
- 9. Распространение христианства среди славян
- 10. Крещение Руси. Начало христианства на Руси
- 11. Великий раскол
- 12. Крестовые походы против мусульман
- 13. Внутренняя жизнь католической церкви в XII—XIII веках
- 14. Православная церковь в Древней Руси
- 15. Альтернативные религиозные движения в средневековой Европе
- 16. Кризис папства
- 17. Предшественники Реформации
- 18. Реформация в Германии
- 19- Реформация в Швейцарии
- 20. Радикальная реформация
- 21. Реформация на Британских островах
- 22. Контрреформация и религиозные войны
- 23. Брестская церковная уния
- 24. Зарождение баптизма
- 25. Старообрядческий раскол
- 26. Проникновение христианства в Америку’
- 27. Христианский Восток под турецким владычеством
- 28. Духовное состояние Европы в XVIII столетии
- 29. Методистское пробуждение в Англии
- 30. Духовные христиане — молокане
- 31. Христианство в XIX столетии
- 32. Зарождение европейского континентального баптизма
- 33- Новые религиозные течения в Америке XIX — начала XX века
- 34. Христианство в XX веке
- 35. Вступая в XXI век
Библиография
Огромное спасибо мастерам и владельцам книг! Даже не знал, что существует такая книга. Удивительно, на Эсхатосе можно найти труды, которые давно стали библиографической редкостью!
Удивительно, на Эсхатосе можно найти труды, которые давно стали библиографической редкостью!
... просто наш брат Вадим - сам библиографическая редкость
спасибо большое