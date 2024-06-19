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Иванов – История христианства

Иванов М.В. – История христианства
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History
Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой краткий курс истории христианства. Прежде всего она предназначена в качестве учебника для старших классов воскресных школ церквей евангельских христиан — баптистов. Однако она может быть использована и для самостоятельного ознакомления с основными событиями многовековой христианской истории, поскольку ориентирована на читателя, не имеющего специальной подготовки.
Каждый параграф учебника сопровождается контрольными вопросами и заданиями, помогающими лучше усвоить и осмыслить пройденный материал. Книга построена таким образом, чтобы показать живую взаимосвязь между событиями христианской истории и вечными истинами, содержащимися в Священном Писании. Автор искренне надеется, что размышления о прошлом христианства помогут читателю лучше понять настоящее и более осознанно подойти к перспективам на будущее. Опыт прежних поколений христиан может помочь нам избежать повторения прошлых ошибок и творчески использовать их духовные достижения.
Дорогие читатели! Надеюсь, что знакомство с этой книгой окажется интересным и сможет принести вам духовную пользу.
* * *
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Мф. 28:19-20
1.1. Истоки
Христианство начинает свою историю с земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Будучи распят за грехи всего мира и утвердив победу над грехом своим Воскресением, Искупитель в течение сорока дней являлся своим ученикам, а затем вознесся на небо, повелев ожидать сошествия Святого Духа в Иерусалиме и его окрестностях. Сошествие Святого Духа на учеников произошло вскоре — в праздник Пятидесятницы в Иерусалиме. Этот день по праву считается днем основания христианской церкви.
Первоначально церковь развивалась в Иерусалиме и его окрестностях; лишь позже, из-за вынужденного (вследствие преследований) рассеяния основной части иерусалимских верующих и особенно благодаря деятельности апостола Павла и других миссионеров, общины верующих начинают появляться и расти в различных регионах Римской империи.
Поначалу последователи Иисуса называли себя просто «учениками»; наименование «христиане» впервые появилось в общине города Антиохии (Деян. 11:26) и лишь затем распространилось повсеместно.
Ранних христиан отличал большой духовный энтузиазм, выразившийся в активных свидетельствах о Спасителе Христе и желании скорейшего возвращения Иисуса.
Христиане ощущали между собой тесную связь и стремились не только к духовному общению, но и к максимальному облегчению материальных трудностей друг друга. У христиан I века был интересный обычай так называемых «агапе», или «вечерей любви», которые служили прелюдией Вечери Господней. Они собирались на совместную трапезу, где за общим столом сидели и духовные руководители, и рядовые члены общины, мужчины и женщины, богатые и бедные, господа и рабы, причем все делились принесенной пищей.

Иванов М.В. – История христианства

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2000. – 157 с.
ISBN 5-7454-0417-5

Иванов М.В. – История христианства – Содержание

Введение
В помощь учителю
  • 1. Начало христианства
  • 2. Гонимая церковь
  • 3. Жизнь церквей в эпоху гонении
  • 4. Эпоха императора Константина
  • 5. Христианская церковь в IV веке
  • 6. Богословские споры V века
  • 7. Возвышение римских пап
  • 8. Иконоборчество и иконопочитание
  • 9. Распространение христианства среди славян
  • 10. Крещение Руси. Начало христианства на Руси
  • 11. Великий раскол
  • 12. Крестовые походы против мусульман
  • 13. Внутренняя жизнь католической церкви в XII—XIII веках
  • 14. Православная церковь в Древней Руси
  • 15. Альтернативные религиозные движения в средневековой Европе
  • 16. Кризис папства
  • 17. Предшественники Реформации
  • 18. Реформация в Германии
  • 19- Реформация в Швейцарии
  • 20. Радикальная реформация
  • 21. Реформация на Британских островах
  • 22. Контрреформация и религиозные войны
  • 23. Брестская церковная уния
  • 24. Зарождение баптизма
  • 25. Старообрядческий раскол
  • 26. Проникновение христианства в Америку’
  • 27. Христианский Восток под турецким владычеством
  • 28. Духовное состояние Европы в XVIII столетии
  • 29. Методистское пробуждение в Англии
  • 30. Духовные христиане — молокане
  • 31. Христианство в XIX столетии
  • 32. Зарождение европейского континентального баптизма
  • 33- Новые религиозные течения в Америке XIX — начала XX века
  • 34. Христианство в XX веке
  • 35. Вступая в XXI век
Библиография
Views 323
Rating 5.0 / 5
Added 19.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (3 comments)

S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо мастерам и владельцам книг! Даже не знал, что существует такая книга. Удивительно, на Эсхатосе можно найти труды, которые давно стали библиографической редкостью!
E
esxatos 2 years ago


Удивительно, на Эсхатосе можно найти труды, которые давно стали библиографической редкостью!


... просто наш брат Вадим - сам библиографическая редкость 
V
vadimlugoff 2 years ago

спасибо большое

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