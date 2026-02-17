Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Иванов - Основы систематического богословия

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

В данном труде систематическое богословие представлено как живая дисциплина, глубоко укорененная в Священном Писании и открытая для диалога с современностью. Автор последовательно излагает основные доктрины христианства, придерживаясь евангельско-баптистской традиции, но при этом активно привлекая наследие Вселенской Церкви.

Особое внимание уделяется методологии богословского исследования и истории формирования догматов. Книга Иванова ценна тем, что она помогает читателю выстроить целостное библейское мировоззрение, не игнорируя при этом интеллектуальные вызовы,

Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия

Москва: Христианский религиозный центр «Протестант», 2002. – 116 с.

Российский Союз Евангельских христиан-баптистов, Отдел по работе с воскресными школами

ISBN 5-902039-01-0

Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия – Содержание

Введение

  • 1. Систематическое богословие

  • 2. Откровение Божие

  • 3. Священное Писание

  • 4. Сущность Бога

  • 5. Природные свойства Бога, связанные с творением вообще

  • 6. Нравственные атрибуты Бога

  • 7. Триединый Бог

  • 8. Бог-Отец

  • 9· Сотворение мира и человека

  • 10. Участие Бога в судьбах мира

  • 11. Мир Ангелов

  • 12. Человек и его устройство

  • 13. Грех

  • 14. Бог-Сын Господь Иисус Христос

  • 15· Искупление

  • 16. Воскресение Господа Иисуса Христа

  • 17. Божественность и личность Святого Духа

  • 18. Подготовка к спасению человека

  • 19· Обретение спасения

  • 20. Освящение

  • 21. Дары Святого Духа

  • 22. Сохранение спасения и угроза его потери

  • 23· Вселенская и поместная церковь

  • 24. Водное крещение

  • 25. Вечеря Господня

  • 26. Посмертное состояние и завершение спасения

  • 27. Конечные судьбы мира и людей

Приложение

Views 103
Rating
Added 17.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

