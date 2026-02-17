Иванов - Основы систематического богословия
В данном труде систематическое богословие представлено как живая дисциплина, глубоко укорененная в Священном Писании и открытая для диалога с современностью. Автор последовательно излагает основные доктрины христианства, придерживаясь евангельско-баптистской традиции, но при этом активно привлекая наследие Вселенской Церкви.
Особое внимание уделяется методологии богословского исследования и истории формирования догматов. Книга Иванова ценна тем, что она помогает читателю выстроить целостное библейское мировоззрение, не игнорируя при этом интеллектуальные вызовы,
Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия
Москва: Христианский религиозный центр «Протестант», 2002. – 116 с.
Российский Союз Евангельских христиан-баптистов, Отдел по работе с воскресными школами
ISBN 5-902039-01-0
Михаил Вячеславович Иванов – Основы систематического богословия – Содержание
Российский Союз Евангельских христиан-баптистов, Отдел по работе с воскресными школами
Введение
1. Систематическое богословие
2. Откровение Божие
3. Священное Писание
4. Сущность Бога
5. Природные свойства Бога, связанные с творением вообще
6. Нравственные атрибуты Бога
7. Триединый Бог
8. Бог-Отец
9· Сотворение мира и человека
10. Участие Бога в судьбах мира
11. Мир Ангелов
12. Человек и его устройство
13. Грех
14. Бог-Сын Господь Иисус Христос
15· Искупление
16. Воскресение Господа Иисуса Христа
17. Божественность и личность Святого Духа
18. Подготовка к спасению человека
19· Обретение спасения
20. Освящение
21. Дары Святого Духа
22. Сохранение спасения и угроза его потери
23· Вселенская и поместная церковь
24. Водное крещение
25. Вечеря Господня
26. Посмертное состояние и завершение спасения
27. Конечные судьбы мира и людей
Приложение
Comments (1 comment)