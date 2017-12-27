Автор книги «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета» – Александр Васильевич Иванов (1837-1912) – многие годы преподавал богословские дисциплины в Одесской, Таврической и Владимирской духовных семинариях.

Данное руководство, впервые увидевшее свет в 1886 году и выдержавшее несколько изданий, явилось самым важным плодом в его многолетней научной и преподавательской деятельности и было введено для обучения юношества во многих семинариях России, став наиболее полным учебным пособием для православных духовных школ. Особенная ценность этого труда состоит в тщательном исследовании последовательности событий до и после Тайной Вечери, которые автору удалось связать в единую цельную картину, собранную из изложений всех евангелистов.

Настоящее издание дополнено и доработано в связи с теми научными и археологическими материалами, которые появились в распоряжении современных исследователей за прошедшие десятилетия.

После 1915 года эта книга издается впервые.

Александр Васильевич Иванов – Руководство к изучению Священных книг Нового Завета

С-Пб.: Издательство ВОСКРЕСЕНИЕ, 2002

ISBN 5-85325-023-х

Репринт издания в дореформенной орфографии

Александр Васильевич Иванов – Руководство к изучению Священных книг Нового Завета - Содержание

Часть I ОБОЗРЕНІЕ ЧЕТВЕРОЕѴАНГЕЛІЯ И КНИГИ ДЕЯНІЙ АПОСТОЛЬСКИХ ОБЩЕЕ ВВЕДЕНІЕ К ИЗУЧЕНІЮ НОВОЗАВЕТНЫХ СВЯЩЕННЫХ КНИГ

Предварительные сведенія

Исторія канона Священных Книг Новаго Завета

Понятіе о Священных Книгах Новаго Завета вообще

Богодухновенность Книг Новаго Завета

Число и наименованіе Священных Книг Новаго Завета

Разделеніе по содержанію

Краткая исторія образованія канона Священных Книг Новаго Завета .

Подлинность и неповреждённость Священных Книг Новаго Завета

Краткая исторія Священнаго Новозаветнаго текста

Переводы

ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЯ КНИГИ НОВАГО ЗАВЕТА ОБОЗРЕНІЕ ЧЕТВЕРОЕѴАНГЕЛІЯ

ИЗЛОЖЕНІЕ ЕѴАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРІИ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ

ОТ НАЧАЛА ОБЩЕСТВЕННАГО СЛУЖЕНІЯ ІИСУСА ХРИСТА ДО ПЕРВОЙ ПАСХИ

ПЕРВАЯ ПАСХА

ВТОРАЯ ПАСХА

ТРЕТЬЯ ПАСХА

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ІИСУСА ХРИСТА

КНИГА ДЕЯНІЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНІЕ СОДЕРЖАНІЯ КНИГИ ДЕЯНІЙ АПОСТОЛЬСКИХ

Часть II ОБОЗРЕНІЕ АПОСТОЛЬСКИХ ПОСЛАНІЙ И АПОКАЛИПСИСА

УЧИТЕЛЬНЫЯ КНИГИ НОВАГО ЗАВЕТА

ОБОЗРЕНІЕ ПОСЛАНІЙ АПОСТОЛЬСКИХ

Александр Васильевич Иванов – Руководство к изучению Священных книг Нового Завета - Общее введение

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВѢДЕНІЯ. ИСТОРІЯ КАНОНА СВЯЩЕННЫХ КНИГ НОВАГО ЗАВѢТА

Понятіе о священных Книгах Новаго Завѣта вообще

Под именем Книг Новаго Завета разумеются те Священныя Книги, которыя написаны Апостолами или, под их руководством, их ближайшими учениками, по внушенію Святаго Духа, и которыя потому служат главным основаніем Христіанской веры и деятельности. Называются они Книгами Новаго Завета, в отличіи от Книг Ветхаго Завета, которыя заключают в себе исторію и условія приготовленія рода Человеческаго к принятію Спасителя, и которыя потому имели только временное (подготовительное) значеніе; Книги же Новаго Завета, как излагающія исторію пришествія Спасителя на Землю, Его дела и ученіе, послужившія к устройству основаннаго Им на Земле Царства Божія – имеют значеніе вечное. Происхожденіе сих Книг от Святаго Духа, через Апостолов и их учеников, указывает их отличіе от других Писаній века Апостольскаго и последующих веков, в которых излагалась та же исторія и ученіе Новаго Завета, но которыя, как произведенія чисто Человеческія, не пользовались таким уваженіем, как Книги Апостольскія, а некоторыя из них, как неблагонамеренныя, совсем отвергнуты Церковію.

Богодухновенность Книг Новаго Завета

Вместе с Ветхозаветными Писаніями и Книги Новаго Завета признаются во всей Христіанской Церкви Богодухновенными, то есть написанными по вдохновенію от Святаго Духа, следовательно, происшедшими от Самого Бога. В этом их высокое достоинство и от этого зависит их важное значеніе. В самом деле, если эти Книги произошли от Бога, а Бог, как Существо совершенное, не может ни заблуждаться, ни обманывать, то и происшедшее от Него слово Божіе должно носить характер истинности, чистоты и святости, и должно быть чуждо всякой лжи, заблужденія, двусмысленности, хитрости, должно быть для всех благотворно и спасительно. Всяко Писаніе, – говорит Апостол Паѵел,–Богодухновенно и полезно есть ко ученію, ко обличенію, ко исправленію, къ наказанію, еже въ правдѣ (2 Тим. 3:16): потому что оно, как слово Божіе, живо и дѣйственно, и острѣйше паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее даже до раздѣленія души же и духа, членовъ же и мозговъ, и судительно помышленіемъ и мыслемъ сердечнымъ (Евр. 4:12).

Как таковое, оно может и должно служить источником истиннаго ученія Веры и Правилом Жизни и деятельности для людей, руководством ко Спасенію; с этою именно целію оно и дано Богом. А так как это черезвычайно важно для всех людей и всех времён, то остаётся решить вопрос: действительно ли Христіанская Церковь обладает такими важными источниками для своего вероученія и нравоученія, то есть действительно ли Новозаветныя Книги суть Книги Богодухновенныя, происшедшія от Самого Бога.

Здесь прежде всего нужно обратить вниманіе на то, что эти Книги, на основаніи внутренних признаков и несомненных важнейших исторических свидетельств, всегда признавались во всей Христіанской Церкви происшедшими от Апостолов, ближайших учеников Іисуса Христа, которые написали их, как они сами неоднократно свидетельствуют, по внушенію Святаго Духа, в руководство основанным ими Церквам, для утвержденія в Проповеданном ими устно ученіи. Следовательно, Книги эти заключают в себе чистейшія и святейшая истины и, как данныя Самим Богом, святы и Божественны. Такое верованіе Церкви в святость и Богодухновенность Книг Новаго Завета стоит в тесной связи с верованіем в Божественность Лица Іисуса Христа и совершённаго Им великаго дела спасенія Человечества, и с твёрдым убежденіем Церкви в том, что Она, будучи основана Самим Сыном Божіим, находится в теснейшем союзе с Ним, как Своим Главою, составляет Его Тело и служит храмом и жилищем Святаго Духа – и потому свята, непогрешима, истинна и спасительна для всех принадлежащих к Ней. В таком убеждении утверждается Церковь как неложным обещаніем Іисуса Христа основать Церковь непоколебимую и неодолимую от всех сил ада (Мѳ. 16:18) – так и постоянною заботою Его о том, чтобы Она была Церковію славною, святою и непорочною (Еф. 5:27), как свят и непорочен Он Сам, Основатель Ея, служащій Краеугольным Камнем основанія Ея и положившій другими основаніями Апостолов и пророков (Еф. 2:20).

Утверждённая на этих незыблемых основаніях, Церковь, в силу данных Ей благодатных средств учит, наставляет, совершает спасеніе людей содействіем живущаго в ней Духа Божія. Своим ученикам Іисус Христос обещал – и потом действительно послал от Отца Духа Святаго Утешителя, который должен был наставить их на всякую истину и напомнить им зсё то, чему учил Сам Сын Божій (Ін. 14:26; 16:13). Сошед на Апостолов в лень Пятидесятницы, Дух Святый облёк их Божественною силою, крестил и возродил их и поставилъ в Церкви однихъ из них Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Еѵангелистами, иныхъ же пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова (Еф. 4:11,12).

Возрождённые и напоенные Духом Святым, руководимые и одушевляемые Им, Апостолы прошли с Еѵангельскою проповедію во всю Землю и возвестили всей Вселенной Слово Божіе – сначала устно, потом же по данной им премудрости, заключили оное и в письмена (2 Пет. 3:15,16), чтобы и уверовавщіе имели в них утвержденіе тому, что они слышали из уст благовестников (Лк. 1:4), и не слышавшіе устной проповеди нашли в оставленных ими Писаніях основанія для своей веры. Как на орудія или органы Святаго Духа, смотрели на себя сами Апостолы, а на возвещаемое ими ученіе не как на изученное отъ Человгьческой мудрости, но как изученное от Духа Святаго, как на премудрость Божію, тайную и сокровенную, которую никто из мудрецов века сего не мог уразуметь (1 Кор. 2:13), но которую Бог открыл одним Апостолам, а через них и всем людям (Еф. 3:5). Этот взгляд на Апостолов и на их Писанія усвоила Себе и вся Христіанская Церковь от самых первых веков существованія Своего и, признавая Писанія Апостолов главными основаніями Своей веры и деятельности, с особенною любовію и заботливостію собирала и сохраняла их, сохраняет их в целости и неповрежденное и употребляет их постоянно, как при Богослуженіях, так и во всех других случаях, как воистину Слово Божіе и как самое верное правило и руководство для жизни Своих членов. На этом же основаніи Церковь усвоила Себе и носит названіе Церкви Апостольской (Еф. 2:20).