Иванов – Руководство к изучению Нового Завета
Автор книги «Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета» – Александр Васильевич Иванов (1837-1912) – многие годы преподавал богословские дисциплины в Одесской, Таврической и Владимирской духовных семинариях.
Данное руководство, впервые увидевшее свет в 1886 году и выдержавшее несколько изданий, явилось самым важным плодом в его многолетней научной и преподавательской деятельности и было введено для обучения юношества во многих семинариях России, став наиболее полным учебным пособием для православных духовных школ. Особенная ценность этого труда состоит в тщательном исследовании последовательности событий до и после Тайной Вечери, которые автору удалось связать в единую цельную картину, собранную из изложений всех евангелистов.
Настоящее издание дополнено и доработано в связи с теми научными и археологическими материалами, которые появились в распоряжении современных исследователей за прошедшие десятилетия.
После 1915 года эта книга издается впервые.
Александр Васильевич Иванов – Руководство к изучению Священных книг Нового Завета
С-Пб.: Издательство ВОСКРЕСЕНИЕ, 2002
ISBN 5-85325-023-х
Репринт издания в дореформенной орфографии
Александр Васильевич Иванов – Руководство к изучению Священных книг Нового Завета - Содержание
Часть I ОБОЗРЕНІЕ ЧЕТВЕРОЕѴАНГЕЛІЯ И КНИГИ ДЕЯНІЙ АПОСТОЛЬСКИХ ОБЩЕЕ ВВЕДЕНІЕ К ИЗУЧЕНІЮ НОВОЗАВЕТНЫХ СВЯЩЕННЫХ КНИГ
- Предварительные сведенія
- Исторія канона Священных Книг Новаго Завета
- Понятіе о Священных Книгах Новаго Завета вообще
- Богодухновенность Книг Новаго Завета
- Число и наименованіе Священных Книг Новаго Завета
- Разделеніе по содержанію
- Краткая исторія образованія канона Священных Книг Новаго Завета .
- Подлинность и неповреждённость Священных Книг Новаго Завета
- Краткая исторія Священнаго Новозаветнаго текста
- Переводы
- ЗАКОНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЯ КНИГИ НОВАГО ЗАВЕТА ОБОЗРЕНІЕ ЧЕТВЕРОЕѴАНГЕЛІЯ
- ИЗЛОЖЕНІЕ ЕѴАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРІИ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
- ОТ НАЧАЛА ОБЩЕСТВЕННАГО СЛУЖЕНІЯ ІИСУСА ХРИСТА ДО ПЕРВОЙ ПАСХИ
- ПЕРВАЯ ПАСХА
- ВТОРАЯ ПАСХА
- ТРЕТЬЯ ПАСХА
- ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ ІИСУСА ХРИСТА
- КНИГА ДЕЯНІЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНІЕ СОДЕРЖАНІЯ КНИГИ ДЕЯНІЙ АПОСТОЛЬСКИХ
Часть II ОБОЗРЕНІЕ АПОСТОЛЬСКИХ ПОСЛАНІЙ И АПОКАЛИПСИСА
- УЧИТЕЛЬНЫЯ КНИГИ НОВАГО ЗАВЕТА
- ОБОЗРЕНІЕ ПОСЛАНІЙ АПОСТОЛЬСКИХ
Александр Васильевич Иванов – Руководство к изучению Священных книг Нового Завета - Общее введение
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВѢДЕНІЯ. ИСТОРІЯ КАНОНА СВЯЩЕННЫХ КНИГ НОВАГО ЗАВѢТА
Понятіе о священных Книгах Новаго Завѣта вообще
Под именем Книг Новаго Завета разумеются те Священныя Книги, которыя написаны Апостолами или, под их руководством, их ближайшими учениками, по внушенію Святаго Духа, и которыя потому служат главным основаніем Христіанской веры и деятельности. Называются они Книгами Новаго Завета, в отличіи от Книг Ветхаго Завета, которыя заключают в себе исторію и условія приготовленія рода Человеческаго к принятію Спасителя, и которыя потому имели только временное (подготовительное) значеніе; Книги же Новаго Завета, как излагающія исторію пришествія Спасителя на Землю, Его дела и ученіе, послужившія к устройству основаннаго Им на Земле Царства Божія – имеют значеніе вечное. Происхожденіе сих Книг от Святаго Духа, через Апостолов и их учеников, указывает их отличіе от других Писаній века Апостольскаго и последующих веков, в которых излагалась та же исторія и ученіе Новаго Завета, но которыя, как произведенія чисто Человеческія, не пользовались таким уваженіем, как Книги Апостольскія, а некоторыя из них, как неблагонамеренныя, совсем отвергнуты Церковію.
Богодухновенность Книг Новаго Завета
Вместе с Ветхозаветными Писаніями и Книги Новаго Завета признаются во всей Христіанской Церкви Богодухновенными, то есть написанными по вдохновенію от Святаго Духа, следовательно, происшедшими от Самого Бога. В этом их высокое достоинство и от этого зависит их важное значеніе. В самом деле, если эти Книги произошли от Бога, а Бог, как Существо совершенное, не может ни заблуждаться, ни обманывать, то и происшедшее от Него слово Божіе должно носить характер истинности, чистоты и святости, и должно быть чуждо всякой лжи, заблужденія, двусмысленности, хитрости, должно быть для всех благотворно и спасительно. Всяко Писаніе, – говорит Апостол Паѵел,–Богодухновенно и полезно есть ко ученію, ко обличенію, ко исправленію, къ наказанію, еже въ правдѣ (2 Тим. 3:16): потому что оно, как слово Божіе, живо и дѣйственно, и острѣйше паче всякаго меча обоюду остра, и проходящее даже до раздѣленія души же и духа, членовъ же и мозговъ, и судительно помышленіемъ и мыслемъ сердечнымъ (Евр. 4:12).
Как таковое, оно может и должно служить источником истиннаго ученія Веры и Правилом Жизни и деятельности для людей, руководством ко Спасенію; с этою именно целію оно и дано Богом. А так как это черезвычайно важно для всех людей и всех времён, то остаётся решить вопрос: действительно ли Христіанская Церковь обладает такими важными источниками для своего вероученія и нравоученія, то есть действительно ли Новозаветныя Книги суть Книги Богодухновенныя, происшедшія от Самого Бога.
Здесь прежде всего нужно обратить вниманіе на то, что эти Книги, на основаніи внутренних признаков и несомненных важнейших исторических свидетельств, всегда признавались во всей Христіанской Церкви происшедшими от Апостолов, ближайших учеников Іисуса Христа, которые написали их, как они сами неоднократно свидетельствуют, по внушенію Святаго Духа, в руководство основанным ими Церквам, для утвержденія в Проповеданном ими устно ученіи. Следовательно, Книги эти заключают в себе чистейшія и святейшая истины и, как данныя Самим Богом, святы и Божественны. Такое верованіе Церкви в святость и Богодухновенность Книг Новаго Завета стоит в тесной связи с верованіем в Божественность Лица Іисуса Христа и совершённаго Им великаго дела спасенія Человечества, и с твёрдым убежденіем Церкви в том, что Она, будучи основана Самим Сыном Божіим, находится в теснейшем союзе с Ним, как Своим Главою, составляет Его Тело и служит храмом и жилищем Святаго Духа – и потому свята, непогрешима, истинна и спасительна для всех принадлежащих к Ней. В таком убеждении утверждается Церковь как неложным обещаніем Іисуса Христа основать Церковь непоколебимую и неодолимую от всех сил ада (Мѳ. 16:18) – так и постоянною заботою Его о том, чтобы Она была Церковію славною, святою и непорочною (Еф. 5:27), как свят и непорочен Он Сам, Основатель Ея, служащій Краеугольным Камнем основанія Ея и положившій другими основаніями Апостолов и пророков (Еф. 2:20).
Утверждённая на этих незыблемых основаніях, Церковь, в силу данных Ей благодатных средств учит, наставляет, совершает спасеніе людей содействіем живущаго в ней Духа Божія. Своим ученикам Іисус Христос обещал – и потом действительно послал от Отца Духа Святаго Утешителя, который должен был наставить их на всякую истину и напомнить им зсё то, чему учил Сам Сын Божій (Ін. 14:26; 16:13). Сошед на Апостолов в лень Пятидесятницы, Дух Святый облёк их Божественною силою, крестил и возродил их и поставилъ в Церкви однихъ из них Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Еѵангелистами, иныхъ же пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова (Еф. 4:11,12).
Возрождённые и напоенные Духом Святым, руководимые и одушевляемые Им, Апостолы прошли с Еѵангельскою проповедію во всю Землю и возвестили всей Вселенной Слово Божіе – сначала устно, потом же по данной им премудрости, заключили оное и в письмена (2 Пет. 3:15,16), чтобы и уверовавщіе имели в них утвержденіе тому, что они слышали из уст благовестников (Лк. 1:4), и не слышавшіе устной проповеди нашли в оставленных ими Писаніях основанія для своей веры. Как на орудія или органы Святаго Духа, смотрели на себя сами Апостолы, а на возвещаемое ими ученіе не как на изученное отъ Человгьческой мудрости, но как изученное от Духа Святаго, как на премудрость Божію, тайную и сокровенную, которую никто из мудрецов века сего не мог уразуметь (1 Кор. 2:13), но которую Бог открыл одним Апостолам, а через них и всем людям (Еф. 3:5). Этот взгляд на Апостолов и на их Писанія усвоила Себе и вся Христіанская Церковь от самых первых веков существованія Своего и, признавая Писанія Апостолов главными основаніями Своей веры и деятельности, с особенною любовію и заботливостію собирала и сохраняла их, сохраняет их в целости и неповрежденное и употребляет их постоянно, как при Богослуженіях, так и во всех других случаях, как воистину Слово Божіе и как самое верное правило и руководство для жизни Своих членов. На этом же основаніи Церковь усвоила Себе и носит названіе Церкви Апостольской (Еф. 2:20).
Я же считаю что тут речь о Святом Духе третье личности Троицы.
Но Четыркин не видит к сожалению что Ангелов сильных в Апокалипсисе всего семь.