Иванова - Воскресение Христово

Русская икона, образы и символы

Икона Воскресения - самая радостная и самая таинственная из праздничных икон. Она вся исполнена сияния. В центре изображен Господь Иисус Христос-победитель, окруженный славой, являющей Божественный свет. Спаситель попирает повергнутые створки адских врат и держит за руку первого человека — Адама, - привлекая его к Себе. Напротив Адама, повторяя его преклонение, расположена Ева. За прародителями стоят ветхозаветные праведники, среди которых выделяются цари Давид и Соломон, Иоанн Креститель и пророк Моисей. Одеяние Спасителя - ослепительно белое. Плащ Его развевается, подчеркивая стремительное движение. Твердь под Его ногами того же цвета, что иконные горки, возвышающиеся за Ним, которые почти сливаются с золотым фоном иконы.

Золото являет разительный контраст с черным хаосом бездны внизу, показанным как напоминание об одержанной победе: под поверженными створками врат темнеет разлом, в котором видны в беспорядке разбросанные замки и крючья — это то, что осталось от разоренного ада. Надпись в верхней части иконы обозначает изображенное как «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа». У этого образа особая, драматическая судьба в истории церковного искусства. Именно он в русской традиции стал называться Сошествием во ад. Но даже сохраняя свое исконное название в греческой иконописи, — Анастасис, что значит Воскресение - он может истолковываться как «страстной образ», не имеющий прямого отношения к празднику. При этом Церковью он почитается именно как икона Воскресения — и выносится для поклонения не только раз в год, как образа других праздников, а каждую неделю, в воскресный день. Такой конфликт между традицией церковного почитания и интерпретацией в светском восприятии нуждается в подробном изучении.

Иванова Светлана - Воскресение Христово

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014. 76 с.

Серия "Русская икона, образы и символы"

ISBN 978-5-00000-037-3

Иванова Светлана - Воскресение Христово - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ

Иванова Светлана - Воскресение Христово - Сюжет и почитание

Среди праздников Православной Церкви особо выделены двенадцать самых важных, которые называют по-церковнославянски «двунадесятыми». Пасха - Воскресение Христово - не входит в их круг, и тем самым подчеркивается особое значение этого события, превосходящего все другие радостные торжества в христианской истории. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Воскресение Христово, Пасха - это «праздников Праздник и Торжество из торжеств». «Вокруг Пасхи расположены все христианские праздники, как солнечный диск окружен золотой короной лучей», — пишет архимандрит Рафаил (Карелин). Главное благовестие Евангелия заключается в Воскресении Христовом, в Его победе над смертью и тлением. Господь был распят в пятницу, накануне праздника иудейской Пасхи. Обычно тело казненного не предавали погребению: оно оставалось висеть, пока не истлевало, и его не склевывали хищные птицы, или же его выбрасывали на растерзание диким зверям. Иосиф из Ари- мафеи, еврейский старейшина, вместе с Никодимом, которого отождествляют с тем человеком, который тайно приходил к Иисусу (Ин. 3: /;, как великой милости просили у Пилата дозволить им предать погребению Распятого (Мф. 27:57). «На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен: Там положили Мидса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко» (Ин. 19: 4142). Гроб этот принадлежал Иосифу Аримафейскому.

Он представлял собой высеченную в камне пещеру и был приготовлен им для себя и членов своей семьи. Близилась суббота — время ритуального покоя, когда запрещалось заниматься любой работой. В спешке, чтоб успеть до этого времени, «взяв тело, Иосиф обвил Его чистою плащаницею. И положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и привалив большой камень к двери гроба, удалился» (Мф. 27:59-60). Обряд погребения не был закончен. Чтобы завершить его, ранним утром по прошествии субботы пришли женщины, неся с собой необходимые благовония. У гроба была поставлена стража, и на камень, закрывающий в него вход, приложена печать (Мф. 28:62-66). Но когда женщины с благовониями приблизились к гробнице, солдат уже не было. Женщины шли, не зная, смогут ли они вообще попасть в пещеру - вход в гробницу по обычаю погребений был закрыт огромным плоским камнем. Как повествует апостол Матфей, Ангел спустился к закрытой гробнице и отвалил камень, чтоб пришедшие помазать тело Иисуса Христа увидели, что «Его нет здесь, Он воскрес» (Лк. 24:6): «И вот, сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; Вид его был как молния, и одежда его была как снег» (Мф. 28:2-3). Женщины поспешили сообщить эту весть ученикам.

Услышав их рассказ, апостолы Петр и Иоанн бросились бежать к гробнице, но увидели лишь «пелены лежащие», которые церковное предание отождествляет с Туринской плащаницей. Константином Великим и царицей Еленой на месте Воскресения Христова была построена великолепная базилика. После захвата Иерусалима персами в 614 г. она была разрушена, но через пятнадцать лет, когда византийский император Ираклий освободил Палестину, частично восстановлена. Во время последующего арабского завоевания храм сильно пострадал, а в начале XI в. был превращен в развалины; частично подверглась разрушению и пещера Гроба Господня. В 1036 г. император Константин VIII на определенных условиях получил разрешение восстановить храм; работа по восстановлению была закончена лишь в правление его преемника, Константина Мономаха (1042—1055). Существующий сейчас храм Воскресения — в западной традиции известный как храм Гроба Господня — был построен крестоносцами в XII в. и освящен в 1149 г. В нем объединены два самых главных почитаемых места для всех христиан — Голгофа, где был распят Господь, и гробница — место Его Воскресения. Над гробом возвышается часовня — кувуклия (в переводе с греческого - царская опочивальня, сень). Она состоит из двух помещений: придела Ангела и Гроба Господня. В приделе Ангела в северной и южной стенах устроены два небольших отверстия; они используются в Великую Субботу для передачи Благодатного огня из часовни наружу. Низкий арочный свод ведет в Гроб Господень — главный алтарь храма; он включает в себя стены пещеры, уцелевшие от разрушения, и ложе, на котором покоилось Тело Иисуса Христа.