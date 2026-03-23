Ивик - История человеческих жертвоприношений

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Archaeology, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Авторы хотят предупредить читателей этой книги, что она написана не для тех, кому хочется пощекотать нервы кровавыми сценами, - описание жестокостей авторы попытались, насколько это возможно, свести к минимуму. Они поставили перед собой другие задачи - рассказать о том, как были связаны человеческие жертвоприношения с духовным и культурным развитием людских сообществ.

Олег Ивик - История человеческих жертвоприношений

Ломоносовъ, Москва, 2010, 256 с.

ISBN 978-5-91678-003-1

Олег Ивик - История человеческих жертвоприношений - Содержание

От авторов

  • Каменный век

  • Египет

  • Китай

  • Индия

  • Передняя Азия

  • Финикийцы

  • Греки

  • Рим

  • Великая Степь

  • Языческая Европа

  • Индейцы

  • Жертвоприношение Авраама

Библиография

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
