Ивик - История и география загробного мира

Под общим псевдонимом Олег Ивик работают двое авторов: Ольга Колобова и Валерий Иванов. Взявшись за создание этой книги, они в какой‐то степени уподобились печально известному Никифору Ляпису…

Увы, авторам не приходилось бывать в загробном мире, и извиняет их, как и Ляписа, лишь тот факт, что они рано или поздно там все‐таки окажутся. Впрочем, «отец географии» Эратосфен тоже не бывал нигде, кроме Александрии и Афин.

А «отец истории» Геродот, объездив всю ойкумену, в своей работе тем не менее широко приводил малодостоверные рассказы, например, об одноглазых жителях Севера аримаспах или о стерегущих золото грифах. Что же касается авторов этой книги, то они, хотя и вынуждены были работать по чужим материалам, пользовались лишь заслуживающими доверия источниками и личными свидетельствами столь уважаемых людей, как Моисей, Гомер, Иоанн Богослов или Данте Алигьери…

Несмотря на то что авторы не пересекали границ загробного мира, им не раз случалось навещать пограничные территории, участвуя в археологических раскопках. И если могильную камеру кургана можно в какой‐то мере рассматривать как «прихожую» и «кладовую» царства мертвых, то эти помещения авторам хорошо знакомы, равно как и многие их обитатели.

В настоящей книге рассматривается общая демографическая картина загробного мира и дается историко-географическое описание наиболее изученных его территорий.

Небольшой объем и обзорный характер книги не позволяют использовать ее в качестве путеводителя, поэтому тем, кто намерен лично посетить эти места, авторы рекомендуют обратиться к списку литературы: некоторые из перечисленных там текстов, например «Бардо Тхёдол» или египетская «Книга мертвых», специально создавались как руководства для переселенцев. В книге приводятся выдержки из путевых заметок ряда авторов, посещавших различные загробные царства в разные эпохи.

Олег Ивик - Вокруг того света - История и география загробного мира

М.: Альпина нон-фикшн, 2022, 408 с.

ISBN 978-5-00139-563-8

Олег Ивик - История и география загробного мира - Cодержание

От авторов

Общий демографический и исторический обзор

Дуат (Древний Египет)

Курнуги – «Страна без возврата» (Древняя Месопотамия)

Так говорил Заратуштра

Питрилока – мир предков (индуизм)

Буддисты в колесе сансары

Под властью Нефритового Императора (Китай)

Царство Аида (Греция и Рим)

Вальгалла и ее соседи (языческая Европа)

От Шеола к Грядущему миру (иудаизм)

Семь небес ислама

«В доме Отца Моего обителей много» (христианство)

Путешествие Данте Алигьери

Экспедиции Эмануэля Сведенборга

Послесловие

Библиография