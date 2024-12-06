Ивик Олег - О началах и концах света - Рождение и гибель мира в мифологии, религии и науке

Мифологическая Вселенная Древнего Египта была создана очень давно. Точные даты ее возникновения неизвестны, но кое-какая косвенная информация на этот счет имеется. В «Туринском царском каноне» перечислены боги, правившие Египтом до того, как власть во второй половине IV тысячелетия до н.э. перешла к первым правителям-людям. Аналогичная информация сохранилась и в других источниках, причем названы сроки царствования некоторых богов. Если сложить эти сроки, получаем примерно 13 000 лет только для тех богов, для которых время правления обозначено (а они в меньшинстве). Таким образом, есть основания думать, что египетская Вселенная значительно старше, чем, например, Вселенная иудеев и христиан, которая, согласно иудейской традиции, была создана в 3761 году до н.э., а согласно христианской — около 5500 года до н.э.

Что касается того, как именно, по мысли египтян, возникло мироздание, то акт его творения описан во множестве источников. Очень часто некое изначальное божество, пребывавшее во тьме среди безбрежного водного пространства, осознавало себя и творило Вселенную (в том числе силой мысли и слова), начиная с создания солнца (т.е. света) и земной тверди. Это во многом схоже с тем, о чем рассказывает иудейская Книга Берейшис (и, соответственно, христианская Книга Бытия). А египетская идея о появлении первого холма из водного хаоса и версия о мастурбации, первом деянии бога-Солнца, напоминает рассказ греческого поэта Гесиода. Согласно его поэме «Теогония» (что в переводе с греческого означает «происхождение богов»), первичен был некий Хаос, из (или помимо) которого возникли Земля и Тартар, вместе представлявшие собой нечто вроде гигантского холма, и олицетворяющий сексуальные желания Эрос… По этому поводу можно было бы вслед за Экклезиастом сказать, что нет ничего нового под солнцем. Но солнца, равно как и света вообще, на самом раннем этапе возникновения этих мифических вселенных еще не было.

Египтяне считали, что изначально существовал лишь некий водный хаос, именовавшийся Нун (Ну, Наун), — предвечный, безбрежный, недвижный и темный. Будучи бесформенной водной массой, Нун являлся и олицетворявшим эту водную массу богом. Его изображали в виде мужчины с узкой бородкой, иногда — с голубой кожей и даже с головой лягушки. Имелась у Нуна и женская ипостась — ее звали Нунет (Наунет), и она могла иметь голову змеи. Есть изображения, на которых Нун поднимает на вытянутых руках ладью бога-Солнца, вознося ее к небу. Однако поначалу никаких божественных деяний Нун не совершал и пребывал в полной бездеятельности и неосознанности. Позднее он пробудится и даже будет иметь краткие беседы с Амоном-Ра. Но ни особым многословием, ни особой активностью Нун никогда не славился, и культа Нуна в Египте не существовало — ему не посвящали храмов, не устраивали праздников, не приносили жертв.

Ивик Олег - О началах и концах света - Рождение и гибель мира в мифологии, религии и науке

М.: Альпина нон-фикшн, 2025

Электронное издание

ISBN 978-5-9167-1449-4

Ивик Олег - О началах и концах света - Рождение и гибель мира в мифологии, религии и науке - Содержание

Глава 1 Древний Египет

Глава 2 Месопотамия (шумеро-аккадская мифология)

Глава 3 Древняя Греция

Глава 4 Скандинавская мифология

Глава 5 Карело-финская мифология

Глава 6 Зороастризм

Глава 7 Индуизм

Глава 8 Буддизм

Глава 9 Древний Китай

Глава 10 Иудаизм

Глава 11 Христианство

Глава 12 Ислам

Глава 13 Современная эсхатология

Примечания

Библиография