Самые ранние свидетельства существования мифических животных относятся к эпохе верхнero палеолита - именно в это время художники начинают рисовать их на стенах пещер. Одним из первых таких существ на территории нашей страны можно, вероятно, считать дракона из знаменитой Каповой пещеры на Урале - он появился на ее стене около пятнадцати тысяч лет тому назад.

О том, откуда взялись мифические чудовища, существуют разные точки зрения. Например, античный философ и врач Эмпедокл в пятом веке до н.з. видел причину их происхождения в том, что в древности разные части человеческих и животных тел существовали сами по себе:

Выросло много rолов, затылка лишенных и шеи,

Голые руки блуждали, в плечах не имея приюта,

Очи скитались по свету, одни, безо лбов сиротея.

Соединяясь друr с друrом, эти элементы образовывали чудовищ, в том числе подобных знаменитому минотавру:

Множество стало рождаться двуликих существ и двуrрудых,

Твари бычачьей породы являлись с лиuом человека...

Ивик Олег - История и зоолоrия мифических животных

М.: Ломоносовъ, 2012. - 288 с. - (История. rеоrрафия. Этноrрафия).

ISBN: 978-5-91678-107-6

Ивик Олег - История и зоолоrия мифических животных - Содержание

От авторов

Древний Ближний Восток

Порождения Геи

Дети Ехидны

Подданные Посейдона

Жители Ойкумены

По следам античных путешественников

Мифозои земные и райские

У кельтов и норманнов

Драконы в Поднебесной и ее окрестностях

Обитатели вод

Библиография

Указатель мuфозоев