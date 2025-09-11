Ивик Олег - История и зоолоrия мифических животных
Самые ранние свидетельства существования мифических животных относятся к эпохе верхнero палеолита - именно в это время художники начинают рисовать их на стенах пещер. Одним из первых таких существ на территории нашей страны можно, вероятно, считать дракона из знаменитой Каповой пещеры на Урале - он появился на ее стене около пятнадцати тысяч лет тому назад.
О том, откуда взялись мифические чудовища, существуют разные точки зрения. Например, античный философ и врач Эмпедокл в пятом веке до н.з. видел причину их происхождения в том, что в древности разные части человеческих и животных тел существовали сами по себе:
Выросло много rолов, затылка лишенных и шеи,
Голые руки блуждали, в плечах не имея приюта,
Очи скитались по свету, одни, безо лбов сиротея.
Соединяясь друr с друrом, эти элементы образовывали чудовищ, в том числе подобных знаменитому минотавру:
Множество стало рождаться двуликих существ и двуrрудых,
Твари бычачьей породы являлись с лиuом человека...
Ивик Олег - История и зоолоrия мифических животных
М.: Ломоносовъ, 2012. - 288 с. - (История. rеоrрафия. Этноrрафия).
ISBN: 978-5-91678-107-6
Ивик Олег - История и зоолоrия мифических животных - Содержание
От авторов
Древний Ближний Восток
Порождения Геи
Дети Ехидны
Подданные Посейдона
Жители Ойкумены
По следам античных путешественников
Мифозои земные и райские
У кельтов и норманнов
Драконы в Поднебесной и ее окрестностях
Обитатели вод
Библиография
Указатель мuфозоев
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