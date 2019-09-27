В день Светлого Христова Воскресения в Церкви многократно и многоголосно звучит радостная Божественная весть, столь восторженная, что все прочие слова и проповеди могут показаться излишними. Но, как бы то ни было, в храмах в день Праздника праздников читается начало Книги Деяний, и уже в силу своего особого положения в ряду прочих апостольских чтений оно достойно внимательного прочтения и размышления. Начиная вторую часть своего труда, евангелист Лука в кратких словах обобщает происходившее в течение сорока дней после того раннего утра, когда пришедшие к месту погребения распятого Иисуса Христа женщины увидели, что гроб, место смерти, пуст.

«Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь», - услышали они (Лк 24:5-6). Непостижимая весть! Но именно она в скором времени ляжет в основу христианской проповеди спасения. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:14). Апостольская весть повернет ход мировой истории. Но для того, чтобы апостолы могли стать свидетелями Воскресения «и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и до самого края земли», им самим надо было уверовать в реальность свершившейся победы над смертью. Естественным образом уверовать в это было практически невозможно. Требовалось сверхъестественное воздействие, убеждающее и неоднократное. Одной ангельской вести возле пустого гроба было недостаточно. Необходима была встреча с живым Господом Иисусом Христом. И вот Он является Своим ученикам и говорит с ними о Царствии Божием.

Ивлиев - архимандрит Ианнуарий - Апостольские чтения воскресных и праздничных дней

в переводе и с комментариями архимандрита Ианнуария Ивлиева

СПб.: Издательская программа Феодоровского собора, 2019. 272 с.

ISBN 978-5-6043033-0-6

Ивлиев - архимандрит Ианнуарий - Апостольские чтения воскресных и праздничных дней - Содержание

Предисловие

Непостижимая весть В праздник святой Пасхи

С чего начиналась Церковь. В Неделю Антипасхи

Служение Слову. В Неделю 3-ю по Пасхе

Словесные иконы. В Неделю 4-ю по Пасхе

Благая весть для язычников. В Неделю 5-ю по Пасхе

Путь восхищения. В праздник Вознесения Господня

Рабы Бога Всевышнего. В Неделю 6-ю по Пасхе

Прощальная речь. В Неделю 7-ю по Пасхе

Языки Святого Духа. В праздник Пятидесятницы

Герои веры. В Неделю 1-ю по Пятидесятнице, всех святых

Закон Божий и язычники. В Неделю 2-ю по Пятидесятнице

Вера и знание. В Неделю 3-ю по Пятидесятнице

Дар не по заслугам. В Неделю 4-ю по Пятидесятнице

Ключевые слова. В Неделю 5-ю по Пятидесятнице

Служение даров. В Неделю 6-ю по Пятидесятнице

Бремя силы. В Неделю 7-ю по Пятидесятнице

Богатство многообразия и ценность единства В Неделю 8-ю по Пятидесятнице

Огненное испытание. В Неделю 9-ю по Пятидесятнице

Соблазны неофитства. В Неделю 10-ю по Пятидесятнице

Труды апостольские. В Неделю 11-ю по Пятидесятнице

Истоки Символа веры. В Неделю 12-ю по Пятидесятнице

Маранафа! В Неделю 13-ю по Пятидесятнице

Преодолевая барьеры. В Неделю 14-ю по Пятидесятнице

Величие смирения. В Неделю 15-ю по Пятидесятнице

Быть детьми Божьими. В Неделю 16-ю по Пятидесятнице

Островок в океане язычества. В Неделю 17-ю по Пятидесятнице

Дар и труд любви. В Неделю 18-ю по Пятидесятнице

Похвальба немощами. В Неделю 19-ю по Пятидесятнице

Не вымысел человеческий. В Неделю 20-ю по Пятидесятнице

Вера, дела и праведность. В Неделю 21-ю по Пятидесятнице

Знаки Иисуса. В Неделю 22-ю по Пятидесятнице

Спасение как свершившийся факт. В Неделю 23-ю по Пятидесятнице

Домочадцы Бога. В Неделю 24-ю по Пятидесятнице

Одна надежда. В Неделю 25-ю по Пятидесятнице

Плод и чада света. В Неделю 26-ю по Пятидесятнице

Духовная брань вчера и сегодня. В Неделю 27-ю по Пятидесятнице

Гимн Христу. В Неделю 28-ю по Пятидесятнице

От ветхого к НОВОМУ. В Неделю 29-ю по Пятидесятнице

Мир Христов. В Неделю 30-ю по Пятидесятнице

«От них же первый есмь аз». В Неделю 31-ю по Пятидесятнице

Отеческое напутствие. В Неделю 32-ю по Пятидесятнице

Под видом благочестия. В Неделю о мытаре и фарисее

Цена свободы. В Неделю о блудном сыне

Причина соблазна. В Неделю мясопустную

Конец и начало. В Неделю сыропустную

Гимн вере и верности. В Неделю 1-ю Великого поста

Выше всех ангелов. В Неделю 2-ю Великого поста

Половина пути. В субботу 3-й седмицы Великого поста

Посредник вовек. В Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную

Якорь надежды. В Неделю 4-ю Великого поста

Не кровью козлов и тельцов. В Неделю 5-ю Великого поста

Радость в Господе. В праздник Входа Господня в Иерусалим

Старая закваска и новое тесто. В Великую субботу на утрене

Крещение смерти и воскресения. В Великую субботу на Литургии

Не раб, но сын. В праздник Рождества Христова

Как Савл стал Павлом. В Неделю по Рождестве Христовом

Народ особенный. В праздник Богоявления

Граждане небесной родины В праздник собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

По чину Мелхиседека. В праздник Сретения Господня

Уподобиться братьям. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Предвкушение Славы В праздник Преображения Господня

Новая Скиния. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Музыка богословия В праздник апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Плод Духа и законы плоти. В праздники преподобных

Ивлиев - архимандрит Ианнуарий - Апостольские чтения воскресных и праздничных дней - Предисловие

Это издание - благодарное приношение архимандриту Ианнуарию (Ивлиеву), внесшему неоценимый вклад в становление журнала «Вода живая» в первые годы его существования - вклад дружеский и совершенно бескорыстный. В течение нескольких лет, с 2007 по 2012 год, отец Ианнуарий исправно присылал для очередного номера журнала свой перевод одного из воскресных или праздничных апостольских чтений предстоящего месяца, сопроводив его собственным герменевтическим комментарием, который мыслился одновременно и как материал к возможной проповеди. Так постепенно был «покрыт» почти весь богослужебный год, за исключением нескольких воскресений. Потом работа приостановилась ввиду большой занятости отца Ианнуария, продолжавшего активно преподавать в духовных школах, читать лекции на радио и на многих других площадках, писать статьи и готовить к изданию свои книги.

Летом 2017 года работа возобновилась: отец Ианнуарий подготовил переводы оставшихся воскресных чтений, однако написать комментарии к ним не успел. 21 декабря того же года он скоропостижно скончался. С самого начала у нас с отцом Ианнуарием была договоренность о том, что, когда вся работа будет закончена (все запланированные чтения будут переведены и прокомментированы), мы издадим ее отдельным сборником. Настоящее издание выполняет давний уговор. Будучи посмертной для отца Ианнуария, книга является красноречивым свидетельством той «жизни с избытком» (Ин. 10:10), о которой он столь талантливо и неподражаемо учил, писал и проповедовал.

Протоиерей Александр Сорокин, ответственный редактор журнала «Вода живая»