Ивлиев Ианнуарий - Евангелие от Иоанна - Богословско-экзегетический комментарий

Богословско-экзегетический комментарий За неполные два года, прошедшие со дня кончины архимандрита Ианнуария (Ивлиева), выходит уже пятая книга его трудов, посвященных Новому Завету.

Отец Ианнуарий прочел несчетное количество лекций, постоянно возвращаясь к одним и тем же темам, разрабатывая новые и опять обращаясь к старым. Делал он это настолько блестяще, что у многих невольно возникал вопрос: когда же, наконец, у отца Ианнуария дойдут руки до публикации того, о чем он так убедительно и изящно говорил? Как бы все это не пропало, не осталось только в памяти слушателей!

Сам он откладывал издательские труды на потом, будучи не в силах сократить число своих лекций, отказаться от других многочисленных обязательств. Долгожданной первой ласточкой стал комментарий на Апокалипсис Иоанна, изданный ББИ еще при жизни автора. Как будто почувствовав вкус и поняв востребованность своего слова как слова печатного, отец Ианнуарий стал готовить к изданию и другие свои работы. Совсем незадолго до кончины он увидел вышедший в свет комментарий к Евангелию от Марка. Однако остальные труды готовить к изданию пришлось уже его друзьям и ученикам.

Можно сказать, начинается вторая научная жизнь отца Ианнуария - как автора многочисленных книг. Судя по всему, она будет не менее богата познавательным общением, чем жизнь отца Ианнуария-лектора и преподавателя. Так, есть все основания надеяться, что и эта книга, посвященная Евангелию от Иоанна, станет продолжением, но не окончанием уже начатой серии богословско-экзегетических комментариев. Верим, что свет увидит и комментарий к Евангелию от Матфея.