Ивлиев Ианнуарий - Евангелие от Иоанна - Богословско-экзегетический комментарий
Богословско-экзегетический комментарий
За неполные два года, прошедшие со дня кончины архимандрита Ианнуария (Ивлиева), выходит уже пятая книга его трудов, посвященных Новому Завету.
Отец Ианнуарий прочел несчетное количество лекций, постоянно возвращаясь к одним и тем же темам, разрабатывая новые и опять обращаясь к старым. Делал он это настолько блестяще, что у многих невольно возникал вопрос: когда же, наконец, у отца Ианнуария дойдут руки до публикации того, о чем он так убедительно и изящно говорил? Как бы все это не пропало, не осталось только в памяти слушателей!
Сам он откладывал издательские труды на потом, будучи не в силах сократить число своих лекций, отказаться от других многочисленных обязательств. Долгожданной первой ласточкой стал комментарий на Апокалипсис Иоанна, изданный ББИ еще при жизни автора. Как будто почувствовав вкус и поняв востребованность своего слова как слова печатного, отец Ианнуарий стал готовить к изданию и другие свои работы. Совсем незадолго до кончины он увидел вышедший в свет комментарий к Евангелию от Марка. Однако остальные труды готовить к изданию пришлось уже его друзьям и ученикам.
Можно сказать, начинается вторая научная жизнь отца Ианнуария - как автора многочисленных книг. Судя по всему, она будет не менее богата познавательным общением, чем жизнь отца Ианнуария-лектора и преподавателя. Так, есть все основания надеяться, что и эта книга, посвященная Евангелию от Иоанна, станет продолжением, но не окончанием уже начатой серии богословско-экзегетических комментариев. Верим, что свет увидит и комментарий к Евангелию от Матфея.
Книга, которую вы держите в руках, отличается от уже изданных тем, что это не привычное, развернутое, гладкое повествование, выстроенное по единому цельному плану, а сборник различных по жанру текстов из архива автора, посвященных Четвертому Евангелию.
Ивлиев Ианнуарий - Евангелие от Иоанна - Богословско-экзегетический комментарий
М.: Издательство ББИ, 2020. - xvi + 285 с.
ISBN 978-5-89647-393-0
Ивлиев Ианнуарий - Евангелие от Иоанна - Богословско-экзегетический комментарий
- Предисловие
- Воскресные лекции. Тезисы
- Введение
- Часть I: главы 1-4, 6
- Часть II: главы 5, 7 - 12
- Часть III: Иисус получает славу (главы 13 - 20)
- Часть IV: Эпилог (Ин 20:30 - 21:25)
Евангелие от Иоанна: его особенные свойства
- В начале было слово
- Знамения в Евангелии от Иоанна
- «Родиться свыше»: популярная экзегеза Ин 3:1-15
- Поклонение в духе и истине (Ин 4:23-24)
- К вопросу об «уксусе» в Ин 19:29
Приложения
- «Аз есмь» - формулы в Евангелии от Иоанна
- Знамения в Евангелии от Иоанна
- Статистика в лексике Евангелия от Иоанна
- Хиазм в структуре Евангелия от Иоанна
Ивлиев Ианнуарий - Евангелие от Иоанна - Богословско-экзегетический комментарий - Появление ересей
Возникновение структуры Церкви, учения - всегда сопровождается поисками и заблуждениями. Ересь - не ложь. Это выпячивание части истины. (Например, Иисус - человек, Иисус - Бог).
Грубо говоря, Иоанн борется с двумя ересями:
1. Иоанниты. Фигура Крестителя была привлекательной для иудеев. Крещение Иоанна принимали многие (см: Лк 19:1-7).
Иоанн ставит Крестителя на надлежаще место. Иисус и Иоанн встречаются, действуют вместе. Иоанн признает превосходство Иисуса. Не Иоанн Креститель - свет (1:8). Сам Креститель говорит, что он - не Мессия (1:20; 3:28; 4:1; 10:41; 5:36). Это критика не Иоанна, а иоаннитов.
2. Гностики. Учили, что материя - порочна. Дух - благ. Мир создан Демиургом и архонтами. Бог не касается мира. Он испускает серию эманаций (излучений). Одно из них оказалось так далеко от Него, что смогло соприкоснуться с материей. Эта эманация и сотворила мир.
Знание о Боге уменьшается в эманациях, становясь враждебными Ему. Поэтому Творец был анти-Богом.
Отсюда Ин 1:3: Все через него. Далее: Бог возлюбил мир (3:16). Он сотворил мир, любит его и заполняет его.
Гностики искажали идею боговоплощения:
1. Иисус - одна из эманаций, т. е. полубог, посредник, удаленный от подлинного Бога.
2. Иисус не имел тела, плоти. Он призрак, δόκημα. Иоанн: Слово стало плотью (1:14).
Августин: много общего у философов с христианством. Но никто из них не мог сказать 1:14!
Поэтому 1 Ин 4:3.
3. Иисус - человек, на которого сошел Святой Дух. Дух пребывал шгНем до смерти. Но Дух не может ни страдать, ни умереть. Он покинул Иисуса. «Боже Мой! Боже Мой! Почему ты меня оставил»?
Итак, одни не верили в Бога Иисуса. Он - эманация. Другие не верили в человека Иисуса. Он - призрак.
Огромное спасибо!
Отличная книга, спасибо клубу за проделанную работу!
спасибо
Ура!
Присоединяюсь, благодарю, тоже очень ждал! :)
Большое спасибо, брат Слава!)))))
Долгожданная книга.