Начиная это скромное общедоступное комментирование Евангелия от Марка, нелишне отметить непреходящее историческое значение труда евангелиста. С середины XIX века среди исследователей Нового Завета прочно утвердилось представление об этом Евангелии как об исторически первом письменном свидетельстве жизни, искупительной жертвенной смерти и спасительного Воскресения Иисуса Христа. Марк был первым, кто написал Евангелие, создав тем самым не только новую литературную форму, но и образец, послуживший одним из важнейших источников для других канонических Евангелий. Тем самым можно без преувеличения сказать, что Евангелие от Марка следует считать одним из самых влиятельных творений не только христианского мира, но и всей мировой культуры. Помимо этого, при внешней простоте и непритязательности это Евангелие было великим богословским достижением. Его изучению в последние десятилетия было посвящено едва обозримое число исследовательских работ и интерпретаций. Объяснить этот факт невозможно чисто научным интересом. Чем глубже простой читатель или искушенный ученый погружается в текст Евангелия от Марка, тем больше он проникается духовной силой, которая исходит от первых же строк этой книги. Неслучайно эмблемой евангелиста Марка считается лев как символ власти, царственного величия и силы.

В ореоле этой силы, величия и Божественной власти евангелист стремился изобразить Иисуса Христа, который действовал и учил «как власть имеющий» (Мк 1:22).

Многим памятен автобиографический рассказ Митрополита Сурожского Антония о том, как он, будучи скептически настроенным подростком, впервые прочитал Евангелие от Марка, выбрав именно это Евангелие как самое короткое и, как казалось, самое простое. После прочтения первых же двух глав юношу посетило духовное озарение. Митрополит Антоний вспоминает: «Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей глав Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос... И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел; я ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно. Помню, что я тогда откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут -значит, это воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес, и значит, все, что о Нем говорят, - правда» [1] . Поразительное свидетельство! И можно быть уверенным, что за две тысячи лет христианской эры подобный опыт посетил не только замечательного проповедника XX века. Исполненные духовной силы и власти слова нашего Евангелия открывали тысячи и тысячи сердец для веры и благодати Божественного присутствия.

В основу предлагаемой книги легли 42 беседы по Евангелию от Марка, которые были мною прочитаны в 2008 - 2010 годах на православном радио Санкт-Петербургской епархии «Град Петров». Позднее эти беседы были изданы на двух CD-дисках. Эти беседы носили двойственный характер. С одной стороны, они были общедоступным комментарием к тексту евангелиста Марка, а с другой стороны, представляли собой нечто наподобие гомилий, содержащих истолковательный элемент, и тем самым приближались к проповеди. Расшифровку радиобесед пришлось существенно переработать в «книжный формат», удалив из него обращения к радиослушателям, снабдив текст уточненными цитатами и, по возможности, ссылками. Тем не менее, изначальная двойственность жанра сохранилась в предлагаемой вниманию читателей книге. Основная ее цель - дать научно-популярный комментарий к тексту. Хотя задача догматического или нравственного толкования не ставилась, автору не вполне удалось избежать проповеднического тона. Для назидательного чтения Евангелия от Марка отечественному читателю посчастливилось иметь замечательный труд священноисповедника Василия (Преображенского), Епископа Кинешемского, Беседы на Евангелие от Марка. Эта исключительная в своем роде книга исполнена глубокой мудрости верующего сердца.

Обстоятельный обзор истории и перспектив научного изучения Евангелия от Марка был представлен в монографии СВ. Лёзова История и герменевтика в изучении Нового Завета [2] . Что касается комментирования текста Евангелия от Марка, то автор в своей работе использовал фундаментальные научные комментарии Иоахима Гнилки и Роберта Гюлиха [3] ; научно-популярные комментарии С.С. Аверинцева, Мейнарда Лимбека и Эдуарда Швейцера [4] ; популярные комментарии, сопровождаемые назидательными толкованиями Уильяма Баркли и Дональда Инглиша [5] . Автор сожалеет, что во время работы над своими беседами на радио ему не был знаком комментарий на Евангелие от Марка В.Н. Кузнецовой [6] - труд, который, помимо своей содержательной ценности, замечателен тем, что это до настоящего времени единственный достаточно полный отечественный популярный комментарий на Марка.

Автор выражает глубокую благодарность руководству и сотрудникам Санкт-Петербургского епархиального радио «Град Петров», которые инициировали запись радиобесед по Евангелию от Марка и всячески способствовали их успешному проведению. Особую благодарность автор выражает Константину Петровичу Чернэуцану за его бесценную помощь в реализации как радиобесед, так и настоящей книги Комментария.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), Санкт-Петербург, сентябрь 2016 г.

Ивлиев - Ианнуарий - Евангелие от Марка - Богословско-экзегетический комментарий Серия «Современная библеистика» М.: Издательство ББИ, 2017. - xii + 411 с. ISBN 978-5-89647-360-2

Ивлиев - Ианнуарий - Евангелие от Марка - Богословско-экзегетический комментарий - Содержание

От автора ВВЕДЕНИЕ I. НАЧАЛО (1:1-13) 1. Иоанн Креститель (1:1-8)

Иоанн Креститель (1:1-8) 2. Крещение Иисуса (1:9-11)

Крещение Иисуса (1:9-11) Экскурс. Иисус - Сын Божий

3.Искушение Иисуса (1:12-13) II. ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВИЕ БОЖЬЕ (1:14 - 3:12) 1.Евангелие Иисуса Христа (1:14-15)

Экскурс. Покаяние

2. Призвание первых учеников (1:16-20)

Призвание первых учеников (1:16-20) 3. Освобождающее Слово (1:21-28)

Освобождающее Слово (1:21-28) Экскурс. Иудейское представление о демонах во времена Иисуса Христа

4. Исцеляющее Слово (1:29-45)

Исцеляющее Слово (1:29-45) 5. Прощающее Слово (2:1-17)

Прощающее Слово (2:1-17) 6. Вопрос о посте (2:18-22)

Вопрос о посте (2:18-22) 7. Споры о субботе (2:23 - 3:6)

Споры о субботе (2:23 - 3:6) 8. Исцеляющее присутствие Иисуса (3:7-12) III.ПРИЗЫВ К ОБРАЩЕНИЮ (3:13 - 6:6) 1. Избрание Двенадцати (3:13-19)

Избрание Двенадцати (3:13-19) 2. Какая сила стоит за Иисусом? (3:20-30)

Какая сила стоит за Иисусом? (3:20-30) Экскурс. Чудеса и чудесные исцеления

3. Родственники Иисуса (3:31-35)

Родственники Иисуса (3:31-35) 4. Царство Божье в притчах (4:1-34)

Царство Божье в притчах (4:1-34) 5. Царство Божье в чудесах (4:35 - 5:43)

Царство Божье в чудесах (4:35 - 5:43) 6. Второе отвержение Иисуса в Назарете (6:1-6а) IV.ВЕРУЙТЕ в ЕВАНГЕЛИЕ (6:6В - 8:26) 1. Послание Двенадцати на проповедь (6:6Ь-13)

Послание Двенадцати на проповедь (6:6Ь-13) 2. Суждение мира об Иисусе (6:14-16)

Суждение мира об Иисусе (6:14-16) 3. Смерть Иоанна Крестителя (6:17-29)

Смерть Иоанна Крестителя (6:17-29) 4. Насыщение пяти тысяч (6:30-44)

Насыщение пяти тысяч (6:30-44) 5. Хождение по водам и непонимание учеников (6:45-52)

Хождение по водам и непонимание учеников (6:45-52) 6. Исцеление больных в Геннисарете (6:53-56)

Исцеление больных в Геннисарете (6:53-56) 7. Предания старцев (7:1-23)

Предания старцев (7:1-23) Экскурс. Заповеди о чистоте

8. Иисус в пути (7:24-37)

Иисус в пути (7:24-37) 9. Непостижимая слепота (8:1-26) V.ПУТЬ В ИЕРУСАЛИМ. ОТКРОВЕНИЕ ИСТИННОГО МЕССИАНСТВА ИИСУСА (8:27 - 10:52) 1.Исповедание Петра. Первое предсказание о смерти и Воскресении (8:27-33)

Экскурс. Иисус Христос как Сын Человеческий

Экскурс. Страдающий праведник

2. Что принесет будущее (8:34 - 9:1)

Что принесет будущее (8:34 - 9:1) 3. Преображение Иисуса (9:2-10)

Преображение Иисуса (9:2-10) 4. О пришествии Илии и страданиях Сына Человеческого (9:9-13)

О пришествии Илии и страданиях Сына Человеческого (9:9-13) 5. Исцеление бесноватого отрока. Всё возможно верующему (9:14-29)

Исцеление бесноватого отрока. Всё возможно верующему (9:14-29) 6. Второе предсказание о смерти и Воскресении (9:30-32)..

Второе предсказание о смерти и Воскресении (9:30-32).. 7. Кто больше? (9:33-37)

Кто больше? (9:33-37) 8. Кто за? кто против? (9:38-41)

Кто за? кто против? (9:38-41) 9.О соблазнах (9:42-48)

10. О соли (9:49-50)

О соли (9:49-50) 11. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (10:1-12)

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (10:1-12) Экскурс Понимание брака в Ветхом Завете

12. Благословение детей. Как войти в Царство Божье? (10:13-16)

Благословение детей. Как войти в Царство Божье? (10:13-16) 13. Богатый юноша (10:17-27)

Богатый юноша (10:17-27) 14. Стократное приобретение (10:28-31)

Стократное приобретение (10:28-31) 15. Жертвенный путь (10:32-45)

Жертвенный путь (10:32-45) Экскурс. Метафора искупления

16.Исцеление слепого Вартимея. Следование за Иисусом (10:46-52) VI.ПРОЯСНЕНИЕ СИТУАЦИИ (11:1 - 13:37) 1. Вход Иисуса Христа в Иерусалим (11:1-11)

Вход Иисуса Христа в Иерусалим (11:1-11) 2. Бесплодная смоковница (11:12-14)

Бесплодная смоковница (11:12-14) 3. Очищение Храма (11:15-19)

Очищение Храма (11:15-19) Экскурс. О значении храмового культа

4. О силе веры (11:20-26)

О силе веры (11:20-26) 5. Вопрос о власти Иисуса Христа (11:27-33)

Вопрос о власти Иисуса Христа (11:27-33) 6. Притча о злых виноградарях. Краеугольный камень (12:1-12)

Притча о злых виноградарях. Краеугольный камень (12:1-12) Экскурс. Иисус Христос как Сын Божий

7. Подать кесарю (12:13-17)

Подать кесарю (12:13-17) 8. Бог живых (12:18-27)

Бог живых (12:18-27) 9. Наибольшая заповедь (12:28-34)

Наибольшая заповедь (12:28-34) 10. Что разделяет и что соединяет с Иисусом Христом? (12:35-44)

Что разделяет и что соединяет с Иисусом Христом? (12:35-44) 11. Эсхатологическая речь (13:1-37)

Эсхатологическая речь (13:1-37) Экскурс. День Господень VII.ЗАВЕРШЕНИЕ ЗЕМНОГО ПУТИ ИИСУСА (14:1 - 15:47) 1. Перед лицом смерти (14:1-11)

Перед лицом смерти (14:1-11) 2. Тайная вечеря (14:12-25)

Тайная вечеря (14:12-25) 3. Сопротивление и послушание (14:26-52)

Сопротивление и послушание (14:26-52) 4. Процесс и приговор (14:53 - 15:20а)

Процесс и приговор (14:53 - 15:20а) 5. Распятие, смерть и погребение (15:20Ь-47) VIII. Взгляд в БУДУЩЕЕ (16:1-20) 1. Откровение о Воскресении. Испуг женщин (16:1-8)

Откровение о Воскресении. Испуг женщин (16:1-8) 2. Каноническое заключение Евангелия от Марка (16:9-20)

Ивлиев - Ианнуарий - Евангелие от Марка - Богословско-экзегетический комментарий - Разрушение Храма, начало «болезней» (13:1-13)

1И когда выходил Он из Храма, говорит Ему один из учеников его: «Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!» 2 Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? всё это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».3 И когда Он сидел на горе Елеонской против Храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей:4 «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться?»

Начинается большая эсхатологическая речь Иисуса Христа с пророчества о разрушении иерусалимского Храма, который по праву можно было считать одним из архитектурных чудес света. Строительство Храма, начатое Иродом Великим в 20 году до РХ, в описанное Евангелием время еще не было полностью завершено. Храм стоял на вершине горы Мориа. На этой вершине была выложена огромная платформа и выстроены стены из гигантских камней, которые повергали в изумление. «Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!», -восхищенно сказал Иисусу один из учеников. Что касается самого Храма, то Иосиф Флавий, не жалея красок, описывает его так: «Внешний вид Храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, прибывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно белым» [7]

Храм казался верхом человеческих достижений и искусства. Для иудеев же он был явлением славы Божьей, видимым знаком присутствия Бога среди своего народа. Казалось, что Храм простоит вечно. Никому и в голову не могло прийти, что он может исчезнуть с лица земли. Выразить такую мысль означало не менее чем предательство, отступничество. И это несмотря на то, что пророки видели в крушении национальных святынь Суд Божий: «И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею, без жителей» (Иер 9:11). Впрочем, бывали пессимисты и предсказатели гибели Иерусалима и Храма и в более поздние времена, о чем подробно сообщил Иосиф Флавий в «Иудейской войне».

И вот теперь Иисус сделал предсказание о том дне, когда «всё это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Не пройдет и пятидесяти лет, как это предсказание сбудется. В 70 г. восставший против римлян Иерусалим был взят войсками Тита - будущего императора. Храм был разрушен. Многие в окружении Тита были якобы против разрушения столь величественного строения, но сам Тит, по сообщению св. Сульпиция Севера (363-429), говорил, что «необходимее всего разрушить именно Храм, чтобы совершенно искоренить веру иудеев и христиан; потому что эти два вида веры, хотя враждебны один другому, имеют одно и то же основание: христиане произошли из иудеев, и если истребить корень, то легко погибнет и ствол дерева» [8] . Храм и Иерусалим были стерты с лица земли. Только в 135 году на его месте император Адриан велел построить римскую колонию Элия Капитолина [9] , под таким названием существовавшую до 325 года.

Слова Иисуса ошеломили учеников. Не желая публично говорить на ужаснувшую их тему гибели Храма, четверо из них, самых доверенных, спросили Учителя: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться?» Разговор происходил на Елеонской горе напротив горы, на которой стоял Храм. Елеонская гора упомянута в Евангелии неслучайно. Ведь далее пойдет речь об эсхатологических событиях, которые, по пророчеству Захарии, начнутся именно с Елеонской горы, с которой Бог будет судить в Последний День:

Вот наступает День Господень... И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен... И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку... И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу... (Зах 14:1-7)

Кроме того, во времена написания Евангелия от Марка всем было известно, что через несколько лет после смерти и Воскресения Иисуса Христа из Египта пришел очередной лжемессия, который заявлял, что он встанет на Елеонской горе и оттуда разрушит стены Иерусалима.

Вот что писал о нем Иосиф Флавий:

В Иерусалим явился некий египтянин, выдававший себя за пророка; он уговорил простой народ отправиться вместе с ним к Елеонской горе, отстоящей от города на расстоянии пяти стадий. Тут он обещал легковерным иудеям показать, как по его мановению падут иерусалимские стены, так что, по его словам, они будто бы свободно пройдут в город. Когда Феликс узнал об этом, он приказал войскам вооружиться; затем он во главе большого конного и пешего отряда выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев египтянина. При этом он умертвил четыреста человек, а двести захватил живьем. Между тем египтянину удалось бежать из битвы и исчезнуть. [10]

И в книге «Иудейская война» Иосиф пишет:

Еще более злым бичом для иудеев был лжепророк из Египта. В Иудею прибыл какой-то обманщик, который выдал себя за пророка и действительно прослыл за небесного посланника. Он собрал вокруг себя около 30 000 заблужденных, выступил с ними из пустыни на так называемую Елеонскую гору, откуда он намеревался насильно вторгнуться в Иерусалим, овладеть римским гарнизоном и властвовать над народом с помощью драбантов, окружавших его. Феликс однако предупредил осуществление этого плана, выступив навстречу ему во главе римских тяжеловооруженных; весь народ также принял участие в обороне. Дело дошло до сражения; египтянин бежал только с немногими своими приближенными, большая же часть его приверженцев пала или взята была в плен; остатки рассеялись, и каждый старался укрыться в свою родину [11]

Бедствие, о котором говорит Иисус, не ограничится лишь Иерусалимом и его Храмом. Оно захватит весь мир, в котором должны жить ученики Иисуса. Именно об этом идет речь в следующих стихах 13-й главы, большую часть которой составляет так называемая апокалиптическая речь Иисуса Христа, или, как принято ее называть в новозаветной науке, - «малый апокалипсис». В этой речи открываются до сих пор сокрытые события конца света и знамения этого конца. Отражая образ мысли древних иудеев, речь Иисуса наполнена мотивами и символами, понятными для окружающих, которые были знакомы с так называемой апокалиптической литературой того времени. Апокалипсисы - особый книжный жанр, весьма популярный среди иудеев в те годы, так как многие люди того века с великим внутреннем волнением ожидали близкого конца. Все они описывали конец света и использовали образы видимого реального мира для символического изображения запредельной реальности. Эти таинственные образы и символы следует рассматривать и понимать как часть мировоззрения именно того времени.

Одна из особенностей апокалипсисов состоит в том, что в них настоящее и будущее неприметно переходят одно в другое, так что часто трудно сказать, что высказывается о настоящем времени, а что о «конце света». Конечно, в нашем Евангелии этот вопрос играет подчиненную роль, так как евангелист Марк делает явственное различие между нынешними бедствиями вместе с концом Храма и полным завершением в событии всеобщего Конца. Петр, Иаков, Иоанн и Андрей спросили Иисуса: «Скажи нам, когда это будет?» (13:4) Что такое «это»? «Это» - объявленное в 13:2 разрушение Храма. Но далее: «и какой признак, когда всё сие должно совершиться?» «Всё сие» означает «весь этот мир», космос. «Совершиться» - означает прийти к концу, «завершиться».

В соответствии с этим делением, евангелист Марк проводит границу между речью о близком настоящем (Мк 13:5-13) и речью о будущем (Мк 13:14-27). Действительно, «когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться?»

При чтении и анализе «малого апокалипсиса» 13-й главы обращает на себя внимание то, что, в противоположность популярным тогда многочисленным иудейским апокалипсисам, Иисус отказывается от точных предсказаний, с помощью которых можно было бы рассчитать «когда» конца света. Более того, всякая попытка рассчитать конец света далее, в конце 13-й главы, категорически отвергается: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк 13:32). Вместо таких суетных расчетов акцент делается на предостережениях и увещаниях: «берегитесь», «смотрите за собою», «бодрствуйте, молитесь». Ведь речь в Евангелии идет не о конце света как таковом, но о последователях Иисуса, о христианах, о том, в каком состоянии им следует встретить те скорби, которые неминуемо станут и их уделом тоже!