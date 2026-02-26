Ивлиев - Ианнуарий - Введение в библейское богословие - Ветхий Завет

Библейское богословие - необыкновенно интересная и удивительная наука, которая возникла как дисциплина и как метод познания смысла Священного Писания не во времена святых отцов или средневековых схоластов, а сравнительно недавно. В том числе этим объясняется различие и многообразие подходов и методик, которые берут на вооружение лекторы и преподаватели библейского богословия в той или иной духовной школе, будь то Запада или Востока. Следует учитывать, что авторство самой постановки вопроса, лежащей в основе тематики и проблематики библейского богословия, принадлежит - как часто бывало и бывает с библеистикой - не православным исследователям, а ученым иных христианских традиций. Но это вовсе не означает, что за этой наукой не стоит мощная и богатая духовная и интеллектуальная работа с библейским текстом в древности.

Впрочем, охарактеризовать таким образом можно и целый ряд других направлений библеистики. Импульсом к их появлению и мотивацией к дальнейшему развитию послужили те новые подходы к библейскому тексту, которые, в свою очередь, были обязаны новому витку научного знания, начавшемуся с эпохой Просвещения. Об этом кратко, но емко пишет сам автор уже во Введении к своему труду, обрисовывая основную проблему, научную задачу, может быть даже и mсвоеобразную интригу, лежащую в основе библейского богословия.

О том, что такое библейское богословие и в чем его специфика, лучше в самом деле узнать из Введения к новой книге архимандрита Ианнуария, но если сказать кратко, то оно представляет собой попытку «сквозного» прочтения всего текста Библии, когда граница между Ветхим и Новым Заветом в каком-то смысле игнорируется. Задача не в том, чтобы прочитать и истолковать какой-либо библейский текст - будь то определенная книга Ветхого или Нового Завета, целый раздел библейского канона, отдельный библейский сюжет или законченный смысловой отрывок. Установка здесь совершенно иная: проследить, как определенная библейская идея или ключевое понятие проходит красной нитью через всю Библию, высвечиваясь разными гранями в тех или иных писаниях и контекстах, пронзая, образно выражаясь, всю толщу библейских писаний.

Ивлиев - Ианнуарий - Введение в библейское богословие. Ветхий Завет (Серия «Современная библеистика») М.: Издательство ББИ, 2024. - xiv + 199 с. ISBN 978-5-89647-396-1

Ивлиев - Ианнуарий - Введение в библейское богословие - Ветхий Завет - Содержание