Ивлиев - Ианнуарий - Введение в библейское богословие - Ветхий Завет
Библейское богословие - необыкновенно интересная и удивительная наука, которая возникла как дисциплина и как метод познания смысла Священного Писания не во времена святых отцов или средневековых схоластов, а сравнительно недавно. В том числе этим объясняется различие и многообразие подходов и методик, которые берут на вооружение лекторы и преподаватели библейского богословия в той или иной духовной школе, будь то Запада или Востока. Следует учитывать, что авторство самой постановки вопроса, лежащей в основе тематики и проблематики библейского богословия, принадлежит - как часто бывало и бывает с библеистикой - не православным исследователям, а ученым иных христианских традиций. Но это вовсе не означает, что за этой наукой не стоит мощная и богатая духовная и интеллектуальная работа с библейским текстом в древности.
Впрочем, охарактеризовать таким образом можно и целый ряд других направлений библеистики. Импульсом к их появлению и мотивацией к дальнейшему развитию послужили те новые подходы к библейскому тексту, которые, в свою очередь, были обязаны новому витку научного знания, начавшемуся с эпохой Просвещения. Об этом кратко, но емко пишет сам автор уже во Введении к своему труду, обрисовывая основную проблему, научную задачу, может быть даже и mсвоеобразную интригу, лежащую в основе библейского богословия.
О том, что такое библейское богословие и в чем его специфика, лучше в самом деле узнать из Введения к новой книге архимандрита Ианнуария, но если сказать кратко, то оно представляет собой попытку «сквозного» прочтения всего текста Библии, когда граница между Ветхим и Новым Заветом в каком-то смысле игнорируется. Задача не в том, чтобы прочитать и истолковать какой-либо библейский текст - будь то определенная книга Ветхого или Нового Завета, целый раздел библейского канона, отдельный библейский сюжет или законченный смысловой отрывок. Установка здесь совершенно иная: проследить, как определенная библейская идея или ключевое понятие проходит красной нитью через всю Библию, высвечиваясь разными гранями в тех или иных писаниях и контекстах, пронзая, образно выражаясь, всю толщу библейских писаний.
Ивлиев - Ианнуарий - Введение в библейское богословие. Ветхий Завет
(Серия «Современная библеистика»)
М.: Издательство ББИ, 2024. - xiv + 199 с.
ISBN 978-5-89647-396-1
Ивлиев - Ианнуарий - Введение в библейское богословие - Ветхий Завет - Содержание
Предисловие
Введение
Глава I. Призыв к свободе
- § 1. Тайна Имени Бога
§ 2. Имя Божье в религиозном опыте Израиля. История исхода
- 2.1. Вопрос о власти (Исх 5-10)
- 2.2. История Пасхи (Исх 11 - 12)
- 2.3. Путь через море (Исх 13:17- 14:31)
- 2.4. Хлеб в пустыне (Исх 16 и Числ 11)
- 2.5. Вид на страну обетованную (Втор 34:1-6)
§ 3. Блажен народ, знающий трубный зов (Пс 88:16). Псалмы
- 3.1. Псалом 12: жалобная песнь одного человека
- 3.2. Псалом 29: песнь благодарения
- 3.3. Псалом 112: гимн
Глава II. Иной, чем боги языков
- § 1. Между великими царствами. Основные черты истории Израиля
§ 2. JHWH Ваал. Борьба пророка Осии
- 2.1. Судитесь с вашей матерью! (Ос 2:2-20)
- 2.2. Милости хочу, а не жертвы! (Ос 5:8 - 6:6)
- 2.3. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица (Ос 13:1 - 9)
- 2.4. Как могу предать тебя, Ефрем?» (Ос 11:1-11)
- § 3. В союзе с JHWH . Основные заповеди
Глава III. Вера, утверждающаяся в jhwh
§ 1. Отец веры: Авраам
- 1.1. Пойди из земли твоей! (Быт 12:1-4а)
- 1.2. Авраам поверил (Быт 15:1-6
- 1.3.JHWH«видит» (Господь усмотрит) (Быт 22:1-14)
§ 2. Если вы не верите, то не пребудете! Голос Протоисайи
- 2.1. Наблюдай и будь спокоен (Ис 7:4). Весть Исайи о Сиро-Ефремской войне
- 2.2. Верующий не постыдится» (Ис 28:16). Весть Исайи в 705 - 701 годах
§ 3. Надеющиеся на JHWH обновятся в силе (Ис 40:31). Голос Девтероисайи
- 3.1. Не бойся, ибо я с тобою » (Ис 41:10). Предсказание спасения (Ис 41:8-13)
- 3.2. Вечный бог - JHWH , сотворивший концы земли (Ис 40:28). Речь-диспут (Ис 40:12-31)
- 3.3. Прежде меня не было Бога (Ис 43:10). Речь суда (Ис 43:8-13)
- 3.4. Радуйтесь, небеса! (Ис 49:13). Эсхатологические песни ликования
Глава IV. Израиль и языки
§ 1. Вопрос о начале. История начала
- 1.1. Обзор праистории
- 1.2. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма
- 1.3. В начале сотворил Бог небо и землю
- 1.4. И сказал Бог
- 1.5. И стало так
- 1.6. И увидел Бог, что это хорошо
- 1.7. И был вечер, и было утро
- 1.8. Великое нарушение (Быт 2:4Ь-3:24)
- 1.9. Сдерживающий над бездной (Быт 6-9)
- § 2. Свидетель Божий перед языками. Избрание Израиля
§ 3. И перекуют мечи свои на орала. Эсхатологические пророчества
- 3.1. Ибо младенец родился нам (Ис 9:1-6)
Приложение классическое и современное богословие. Лекция
