Ивлиев Ианнуарий - Жемчужины Нагорной проповеди

Книга выдающегося богослова и библеиста архимандрита Ианнуария (Ивлиева) «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве» (2025) представляет собой глубокое и в то же время доступное толкование ключевого раздела Евангелия от Матфея. Автор, обладавший уникальным сочетанием естественнонаучного (физического) и богословского образования, переводит читателя от «околоземного пространства к Небесам», исследуя метафизическую глубину слов Христа. Книга шаг за шагом раскрывает логику Спасителя, превращая общественные нравственные предписания древности в глубоко личный призыв к преображению каждого человека.
В центре исследования находится анализ Заповедей блаженства, антитез и «Золотого правила» христианства. Отец Ианнуарий, выступая как тонкий филолог и историк, разъясняет сложные аспекты библейской терминологии — от истинного значения понятия «любовь» до тонкостей именования Бога Вседержителем. Он наглядно демонстрирует преемственность и различие между Ветхим и Новым Заветами, показывая, что Христос не отменяет Закон, но дает Благодать как необходимую отправную точку для духовного восхождения. Автор подчеркивает переход от пассивного принципа «не навреди» к активному христианскому творчеству любви и созидания.
Издание, выпущенное в серии «Современная библеистика», снабжено предисловием известного писателя Евгения Водолазкина, который отмечает высокую художественность и ясность изложения. Книга адресована широкому кругу читателей: от специалистов-богословов до тех, кто только начинает знакомство с Евангелием. Она помогает избежать ловушек самообмана в духовной жизни и предлагает надежный фундамент для строительства личности, основанный на словах Того, Кто Сам является Истиной и Жизнью.
Ианнуарий (Ивлиев) — Жемчужины Нагорной проповеди
М.: Издательство ББИ, 2025. — 231 с.
Серия «Современная библеистика»
ISBN 978-5-89647-442-5
Ианнуарий (Ивлиев) — Жемчужины Нагорной проповеди - Содержание
Девять блаженств: Подробный разбор каждой ступени духовного восхождения, от «нищеты духом» до радости за правду.
Христос и Закон: Соотношение ветхозаветных заповедей и новозаветной Благодати; понимание Христа как исполнителя и полноты Закона.
Шесть антитез: Радикальное углубление этики (об убийстве, разводе, клятве и любви к врагам) — переход от внешнего действия к сердечному намерению.
Практика благочестия: Правильное отношение к милостыне, посту и молитве (включая толкование молитвы «Отче наш»).
Бог и мамона: Духовный выбор человека между вечными сокровищами и земными заботами; преодоление тревоги о завтрашнем дне.
Золотое правило: Анализ стиха Мф 7:12 как квинтэссенции этики, переходящей от запрета зла к активному деланию добра.
