Ивлиев Ианнуарий - Жемчужины Нагорной проповеди

Книга выдающегося богослова и библеиста архимандрита Ианнуария (Ивлиева) «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве» (2025) представляет собой глубокое и в то же время доступное толкование ключевого раздела Евангелия от Матфея. Автор, обладавший уникальным сочетанием естественнонаучного (физического) и богословского образования, переводит читателя от «околоземного пространства к Небесам», исследуя метафизическую глубину слов Христа. Книга шаг за шагом раскрывает логику Спасителя, превращая общественные нравственные предписания древности в глубоко личный призыв к преображению каждого человека.

В центре исследования находится анализ Заповедей блаженства, антитез и «Золотого правила» христианства. Отец Ианнуарий, выступая как тонкий филолог и историк, разъясняет сложные аспекты библейской терминологии — от истинного значения понятия «любовь» до тонкостей именования Бога Вседержителем. Он наглядно демонстрирует преемственность и различие между Ветхим и Новым Заветами, показывая, что Христос не отменяет Закон, но дает Благодать как необходимую отправную точку для духовного восхождения. Автор подчеркивает переход от пассивного принципа «не навреди» к активному христианскому творчеству любви и созидания.

Издание, выпущенное в серии «Современная библеистика», снабжено предисловием известного писателя Евгения Водолазкина, который отмечает высокую художественность и ясность изложения. Книга адресована широкому кругу читателей: от специалистов-богословов до тех, кто только начинает знакомство с Евангелием. Она помогает избежать ловушек самообмана в духовной жизни и предлагает надежный фундамент для строительства личности, основанный на словах Того, Кто Сам является Истиной и Жизнью.

М.: Издательство ББИ, 2025. — 231 с.

Серия «Современная библеистика»

ISBN 978-5-89647-442-5

