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Излученко - История ислама

Излученко - История ислама
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ISLAM, History, Educational, Religious Studies Atheism
В настоящее время отмечается усиление значения религиозного фактора в социальной, политической и экономической сферах общества. Религия нередко выступает оправданием и обоснованием совершения тех или иных действий, что способствует росту социальной напряженности, возникновению межрелигиозных и религиозно-государственных конфликтов. Определение предпосылок происходящих процессов социальной действительности включает в себя установление роли религии. Однако религия может выступать и средством разрешения социально-политических противоречий, содержащих религиозный фактор.
Ислам как мировая религия, распространенная по всему миру и насчитывающая порядка 1,7 млрд последователей, является мощной социально-политической силой. На протяжении всей своей истории ислам вырабатывал многочисленные специфические модели взаимоотношений мусульман с другими мусульманами, мусульман и немусульман, мусульманского общества и светского общества, мусульманского общества и государства. Изменения в социально-политической сфере отражаются в исламском вероучении, философско-богословской мысли и повседневной жизни мусульман.
Цель данного пособия - охарактеризовать выявленные тенденции развития и становления исламского вероучения, особенности философии и богословия современного ислама. Реализация указанных процессов в исламе продемонстрирована на примере исторических фактов и современных явлений. Автором предпринята попытка выделить в исламе элементы, которые могут быть использованы как конструктивные, так и деструктивные в социально-политической сфере жизни современного общества.

Татьяна Владимировна Излученко - История ислама : учебное пособие

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. - 186 с.
ISBN 978-5-7638-3912-8

Татьяна Владимировна Излученко - История ислама : учебное пособие - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • Глава 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА
  • Тема 1. Предпосылки возникновения ислама. Жизнедеятельность пророка Мухаммеда
  • Тема 2. Распространение ислама. Деятельность первых халифов. Халифаты
  • Тема 3. Направления ислама. Хариджиты. Сунниты. Шииты. Суфии
  • Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 1
  • Тестовые задания по темам модуля 1
Глава 2. ВЕРОУЧЕНИЕ ИСЛАМА
  • Тема 1. Основы мусульманской веры и основы ислама
  • Тема 2. Исламское право. Правовые школы. Категории исламского права
  • Тема 3. Направления философско-богословской мысли в исламе
  • Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 2
  • Тестовые задания по темам модуля 2
Глава 3. ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
  • Тема 1. Богословские тенденции в современном исламе
  • Тема 2. Роль и место ислама в современном мире
  • Тема 3. Роль и место ислама в современной России
  • Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 3
  • Тестовые задания по темам модуля 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Views 333
Rating 5.0 / 5
Added 10.01.2023
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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