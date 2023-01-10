В настоящее время отмечается усиление значения религиозного фактора в социальной, политической и экономической сферах общества. Религия нередко выступает оправданием и обоснованием совершения тех или иных действий, что способствует росту социальной напряженности, возникновению межрелигиозных и религиозно-государственных конфликтов. Определение предпосылок происходящих процессов социальной действительности включает в себя установление роли религии. Однако религия может выступать и средством разрешения социально-политических противоречий, содержащих религиозный фактор.

Ислам как мировая религия, распространенная по всему миру и насчитывающая порядка 1,7 млрд последователей, является мощной социально-политической силой. На протяжении всей своей истории ислам вырабатывал многочисленные специфические модели взаимоотношений мусульман с другими мусульманами, мусульман и немусульман, мусульманского общества и светского общества, мусульманского общества и государства. Изменения в социально-политической сфере отражаются в исламском вероучении, философско-богословской мысли и повседневной жизни мусульман.

Цель данного пособия - охарактеризовать выявленные тенденции развития и становления исламского вероучения, особенности философии и богословия современного ислама. Реализация указанных процессов в исламе продемонстрирована на примере исторических фактов и современных явлений. Автором предпринята попытка выделить в исламе элементы, которые могут быть использованы как конструктивные, так и деструктивные в социально-политической сфере жизни современного общества.

Татьяна Владимировна Излученко - История ислама : учебное пособие

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. - 186 с.

ISBN 978-5-7638-3912-8

Татьяна Владимировна Излученко - История ислама : учебное пособие - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА

Тема 1. Предпосылки возникновения ислама. Жизнедеятельность пророка Мухаммеда

Тема 2. Распространение ислама. Деятельность первых халифов. Халифаты

Тема 3. Направления ислама. Хариджиты. Сунниты. Шииты. Суфии

Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 1

Тестовые задания по темам модуля 1

Глава 2. ВЕРОУЧЕНИЕ ИСЛАМА

Тема 1. Основы мусульманской веры и основы ислама

Тема 2. Исламское право. Правовые школы. Категории исламского права

Тема 3. Направления философско-богословской мысли в исламе

Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 2

Тестовые задания по темам модуля 2

Глава 3. ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Тема 1. Богословские тенденции в современном исламе

Тема 2. Роль и место ислама в современном мире

Тема 3. Роль и место ислама в современной России

Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 3

Тестовые задания по темам модуля 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК