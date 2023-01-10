Излученко - История ислама
В настоящее время отмечается усиление значения религиозного фактора в социальной, политической и экономической сферах общества. Религия нередко выступает оправданием и обоснованием совершения тех или иных действий, что способствует росту социальной напряженности, возникновению межрелигиозных и религиозно-государственных конфликтов. Определение предпосылок происходящих процессов социальной действительности включает в себя установление роли религии. Однако религия может выступать и средством разрешения социально-политических противоречий, содержащих религиозный фактор.
Ислам как мировая религия, распространенная по всему миру и насчитывающая порядка 1,7 млрд последователей, является мощной социально-политической силой. На протяжении всей своей истории ислам вырабатывал многочисленные специфические модели взаимоотношений мусульман с другими мусульманами, мусульман и немусульман, мусульманского общества и светского общества, мусульманского общества и государства. Изменения в социально-политической сфере отражаются в исламском вероучении, философско-богословской мысли и повседневной жизни мусульман.
Цель данного пособия - охарактеризовать выявленные тенденции развития и становления исламского вероучения, особенности философии и богословия современного ислама. Реализация указанных процессов в исламе продемонстрирована на примере исторических фактов и современных явлений. Автором предпринята попытка выделить в исламе элементы, которые могут быть использованы как конструктивные, так и деструктивные в социально-политической сфере жизни современного общества.
Татьяна Владимировна Излученко - История ислама : учебное пособие
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. - 186 с.
ISBN 978-5-7638-3912-8
Татьяна Владимировна Излученко - История ислама : учебное пособие - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Глава 1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА
- Тема 1. Предпосылки возникновения ислама. Жизнедеятельность пророка Мухаммеда
- Тема 2. Распространение ислама. Деятельность первых халифов. Халифаты
- Тема 3. Направления ислама. Хариджиты. Сунниты. Шииты. Суфии
- Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 1
- Тестовые задания по темам модуля 1
Глава 2. ВЕРОУЧЕНИЕ ИСЛАМА
- Тема 1. Основы мусульманской веры и основы ислама
- Тема 2. Исламское право. Правовые школы. Категории исламского права
- Тема 3. Направления философско-богословской мысли в исламе
- Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 2
- Тестовые задания по темам модуля 2
Глава 3. ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
- Тема 1. Богословские тенденции в современном исламе
- Тема 2. Роль и место ислама в современном мире
- Тема 3. Роль и место ислама в современной России
- Контрольные задания для самостоятельной работы по темам модуля 3
- Тестовые задания по темам модуля 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
спасибо