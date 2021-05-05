Израиль – Иллюстрированный Альбом
Израиль - небольшое государство на Ближнем Востоке, расположенное между Средиземным морем и пустынями Сирии и Аравии. Географически разнообразная территория страны, состоит из трех регионов: прибрежного, района горных цепей и центрального плато с Иорданской долиной, занимающей самое большое его пространство. К первому региону относится густонаселенная плодородная, богатая водой равнина, пересеченная важными для экономики страны дорогами.
Здесь возникли такие города, как Тель-Авив и Хайфа. Район горных цепей протягивается по центральной части страны, с севера (от Айвана) на юг (до Эйлатского залива). В этой цепи самые высокие горы Израиля - Мерой (1208 м), Баал Хацор (1016 м) и Рамон (1037 м).
Восточную часть центрального плато страны занимает Иорданская долина, в территорию которой входят два больших озера: соленое Мертвое море и пресное Галилейское море (озеро Киннерет). Мертвое море расположено на самой низкой точке земной поверхности - 417 м ниже уровня моря. В северо-западной зоне страны расположена обширная Голанская возвышенность, большей частью находящаяся на территории Сирии. В Голанах находится самая высокая точка Израиля - гора Хермон (2224 м). Южная часть страны, Негев, в основном пустынная. Израиль, характеризующийся географическим разнообразием и типичным субтропическим средиземноморским климатом, идеальное место для туризма. Богатая история превратила его в место скрещения разных цивилизаций, народов и религий. Церкви, синагоги и мечети в Иерусалиме и других городах страны ежегодно привлекают тысячи паломников разных конфессий. Археологические зоны, рассеянные по всей территории, безусловно, удовлетворяют интерес всех любителей искусства и древней истории. Природные парки и красивые пейзажи привлекают сюда любителей природы и жизни на открытом воздухе. Страна богата фауной и флорой. На территории Израиля произрастают более 2000 видов растений и цветов; многие из которых местного происхождения; здесь широко представлены разные виды млекопитающих, рептилий, птиц и насекомых. В последние годы в Израиле получил распространение так называемый “сельский” туризм. Новый способ знакомиться со страной и отдых вдали от городского шума, на природе - в кибуце или мошаве - привлекает многих людей из разных уголков мира. Израиль - прекрасное место для тех, кто хочет расслабиться и поправить свое здоровье. На территориях Галилейского (озеро Киннерет) и Мертвого морей располагаются курорты с комфортабельными условиями проживания и лечения. И наконец, в Израиле процветает “деловой туризм״ - сюда едут за опытом люди разных профессий. Местный народ, продвинутый в плане экономического и промышленного прогресса, играет ведущую роль в различных секторах экономики, таких, например, как связь, оборона, медицина и многое другое.
Израиль – Иллюстрированный Альбом
Casa Editrice Bonechi, Italia 2011 г. - 135 с.
ISBN 9781-88-476-2563-1
Израиль – Иллюстрированный Альбом – Содержание
Вступление
- Тысячелетняя история
Иерусалим
- Окрестности Иерусалима
Регион Мертвого моря
- Мертвое море
- Иерихон
- Кумран
- Масада
- Содом
Тель-Авив – Яффо
- Яффо
Средиземноморское побережье
- - Ашкелон
- ־ Кейсария
- - Хайфа
- ־ Акко
Изреельская долина и Нижняя Галилея
- Мегиддо
- Назарет
- Гора Фавор
Озеро Киннерет
- Тверия
- Капернаум
- Гора Блаженств
- Табха
Иорданская долина
- Бельвуар
- Бейт-Шеан
Верхняя Галилея
- Цфат
- Тель-Хацор
Голаны
- Гора Хермон
- Баниас
- Крепость Нимрод
Негев
- Беер-Шева
- Мамшит
- Авдат
- Тимна
- Эйлат
Именной указатель
Благодарю!
Классные иллюстрации! Даже есть там легендарная и знаменитая неподелённая лестница Храма Гроба Господня)))
Благодарим! Молодцы!