Израиль – Иллюстрированный Альбом

Израиль - небольшое государство на Ближнем Востоке, расположенное между Средиземным морем и пустынями Сирии и Аравии. Географически разнообразная территория страны, состоит из трех регионов: прибрежного, района горных цепей и центрального плато с Иорданской долиной, занимающей самое большое его пространство. К первому региону относится густонаселенная плодородная, богатая водой равнина, пересеченная важными для экономики страны дорогами.

Здесь возникли такие города, как Тель-Авив и Хайфа. Район горных цепей протягивается по центральной части страны, с севера (от Айвана) на юг (до Эйлатского залива). В этой цепи самые высокие горы Израиля - Мерой (1208 м), Баал Хацор (1016 м) и Рамон (1037 м).

Восточную часть центрального плато страны занимает Иорданская долина, в территорию которой входят два больших озера: соленое Мертвое море и пресное Галилейское море (озеро Киннерет). Мертвое море расположено на самой низкой точке земной поверхности - 417 м ниже уровня моря. В северо-западной зоне страны расположена обширная Голанская возвышенность, большей частью находящаяся на территории Сирии. В Голанах находится самая высокая точка Израиля - гора Хермон (2224 м). Южная часть страны, Негев, в основном пустынная. Израиль, характеризующийся географическим разнообразием и типичным субтропическим средиземноморским климатом, идеальное место для туризма. Богатая история превратила его в место скрещения разных цивилизаций, народов и религий. Церкви, синагоги и мечети в Иерусалиме и других городах страны ежегодно привлекают тысячи паломников разных конфессий. Археологические зоны, рассеянные по всей территории, безусловно, удовлетворяют интерес всех любителей искусства и древней истории. Природные парки и красивые пейзажи привлекают сюда любителей природы и жизни на открытом воздухе. Страна богата фауной и флорой. На территории Израиля произрастают более 2000 видов растений и цветов; многие из которых местного происхождения; здесь широко представлены разные виды млекопитающих, рептилий, птиц и насекомых. В последние годы в Израиле получил распространение так называемый “сельский” туризм. Новый способ знакомиться со страной и отдых вдали от городского шума, на природе - в кибуце или мошаве - привлекает многих людей из разных уголков мира. Израиль - прекрасное место для тех, кто хочет расслабиться и поправить свое здоровье. На территориях Галилейского (озеро Киннерет) и Мертвого морей располагаются курорты с комфортабельными условиями проживания и лечения. И наконец, в Израиле процветает “деловой туризм״ - сюда едут за опытом люди разных профессий. Местный народ, продвинутый в плане экономического и промышленного прогресса, играет ведущую роль в различных секторах экономики, таких, например, как связь, оборона, медицина и многое другое.

Израиль – Иллюстрированный Альбом

Casa Editrice Bonechi, Italia 2011 г. - 135 с.

ISBN 9781-88-476-2563-1

Израиль – Иллюстрированный Альбом – Содержание

Вступление

Тысячелетняя история

Иерусалим

Окрестности Иерусалима

Регион Мертвого моря

Мертвое море

Иерихон

Кумран

Масада

Содом

Тель-Авив – Яффо

Яффо

Средиземноморское побережье

- Ашкелон

־ Кейсария

- Хайфа

־ Акко

Изреельская долина и Нижняя Галилея

Мегиддо

Назарет

Гора Фавор

Озеро Киннерет

Тверия

Капернаум

Гора Блаженств

Табха

Иорданская долина

Бельвуар

Бейт-Шеан

Верхняя Галилея

Цфат

Тель-Хацор

Голаны

Гора Хермон

Баниас

Крепость Нимрод

Негев

Беер-Шева

Мамшит

Авдат

Тимна

Эйлат

Именной указатель