Изучение Библии путем исследования – BEE - Знакомство с эффективным методом изучения Библии

Киев: BEE International, 2003. – 138 с.

Изучение Библии путем исследования – Содержание

Семинар первый

Приложение А - Приложение Б - Приложение Г - Приложение Д

Семинар второй. ИССЛЕДОВАНИЕ

Приложение А - Приложение Б

Семинар третий. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Марка 4: 35-41

Семинар четвертый. ТОЛКОВАНИЕ

Приложение А

Семинар пятый. РАБОТА С ТОЛКОВАНИЕМ Марка 4: 35-41

Семинар шестой. ПРИМЕНЕНИЕ

Приложение А - Приложение Б

Семинар седьмой. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Семинар восьмой. КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВАШЕМ СЛУЖЕНИИ

Семинар девятый. ПОДГОТОВКА ПРОПОВЕДИ НА ОСНОВАНИИ МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Семинар десятый. КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ