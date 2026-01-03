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Изучение Библии путем исследования

Изучение Библии путем исследования
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Series BEE International (14 books)

Изучение Библии путем исследования – BEE - Знакомство с эффективным методом изучения Библии

Киев: BEE International, 2003. – 138 с.

Изучение Библии путем исследования – Содержание

Семинар первый

  • Приложение А - Приложение Б - Приложение Г - Приложение Д

Семинар второй. ИССЛЕДОВАНИЕ

  • Приложение А - Приложение Б

Семинар третий. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Марка 4: 35-41

Семинар четвертый. ТОЛКОВАНИЕ

  • Приложение А

Семинар пятый. РАБОТА С ТОЛКОВАНИЕМ Марка 4: 35-41

Семинар шестой. ПРИМЕНЕНИЕ

  • Приложение А - Приложение Б

Семинар седьмой. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Семинар восьмой. КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВАШЕМ СЛУЖЕНИИ

Семинар девятый. ПОДГОТОВКА ПРОПОВЕДИ НА ОСНОВАНИИ МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Семинар десятый. КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

Views 339
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2026
Author brat lexmak
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