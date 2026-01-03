Изучение Библии путем исследования
Изучение Библии путем исследования – BEE - Знакомство с эффективным методом изучения Библии
Киев: BEE International, 2003. – 138 с.
Изучение Библии путем исследования – Содержание
Семинар первый
Приложение А - Приложение Б - Приложение Г - Приложение Д
Семинар второй. ИССЛЕДОВАНИЕ
Приложение А - Приложение Б
Семинар третий. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Марка 4: 35-41
Семинар четвертый. ТОЛКОВАНИЕ
Приложение А
Семинар пятый. РАБОТА С ТОЛКОВАНИЕМ Марка 4: 35-41
Семинар шестой. ПРИМЕНЕНИЕ
Приложение А - Приложение Б
Семинар седьмой. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Семинар восьмой. КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВАШЕМ СЛУЖЕНИИ
Семинар девятый. ПОДГОТОВКА ПРОПОВЕДИ НА ОСНОВАНИИ МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ БИБЛИИ ПУТЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Семинар десятый. КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
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