Выявление голосов Земли в тексте еврейской Библии - это герменевтический проект, который предполагает, что эти голоса, будь то животных или других частей творения, общаются не так, как это делает человеческая речь. В двух текстах, однако, животные в Еврейской Библии демонстрируют человеческий способ общения: беседы змея с Евой в 3 главе Бытия, и ослица, упрекающая Валаама в Числа 22. Можно предположить, что этим голосам Земли потребуется некое «восстановление понимания», так как животные говорят так, как могут понять их люди в тех историях, а также мы, читатели. Однако библейская наука стремилась скрыть субъективность, которую змей и ослица демонстрируют в этих двух текстах, приписывая их речь литературному вымыслу и ничего более. Поскольку рассказчики двух историй не комментируют речь животных как экстраординарную особенность, многие ученые следуют примеру рассказчиков, никогда не останавливаясь, чтобы использовать персонажей говорящих животных как аномалии. С этой точки зрения змей и ослица были повышены до коммуникативного статуса людей просто для повествовательного эффекта. «Неразумная» ослица (и молчаливая, и неразумная), которая может видеть то, чего не может видеть провидец Валаам, служит для насмешки. И в райском саду до сих пор было создано только два человека; кто еще может соблазнить Еву и Адама?

Изучение экологической герменевтики – Перевод статей из сборника Exploring ecological hermeneutics Пер. с англ. для ESXATOS. – 2019. – 30 с. ISBN 978-1-58983-346-3 (англ.) Перевод для Esxatos исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания: Exploring ecological hermeneutics / edited by Norman C. Habel and Peter Trudinger. p. cm. — (Society of Biblical Literature symposium series ; no. 46). Includes bibliographical references and index.

ISBN 978-1-58983-346-3 (paper binding : alk. paper)

Изучение экологической герменевтики – Перевод статей из сборника Exploring ecological hermeneutics - Содержание

Воздух, первый священный элемент: концепция ruah в еврейских Писаниях - Air, the First Sacred Thing: The Conception of ruah in the Hebrew Scriptures - Theodore Hiebert

Речь животных как откровение в Бытие 3 и Числа 22 - Animal Speech as Revelation in Genesis 3 and Numbers 22 - Cameron B. R. Howard