Изучение экологической герменевтики – Exploring ecological hermeneutics - Перевод статей
Выявление голосов Земли в тексте еврейской Библии - это герменевтический проект, который предполагает, что эти голоса, будь то животных или других частей творения, общаются не так, как это делает человеческая речь. В двух текстах, однако, животные в Еврейской Библии демонстрируют человеческий способ общения: беседы змея с Евой в 3 главе Бытия, и ослица, упрекающая Валаама в Числа 22. Можно предположить, что этим голосам Земли потребуется некое «восстановление понимания», так как животные говорят так, как могут понять их люди в тех историях, а также мы, читатели.
Однако библейская наука стремилась скрыть субъективность, которую змей и ослица демонстрируют в этих двух текстах, приписывая их речь литературному вымыслу и ничего более. Поскольку рассказчики двух историй не комментируют речь животных как экстраординарную особенность, многие ученые следуют примеру рассказчиков, никогда не останавливаясь, чтобы использовать персонажей говорящих животных как аномалии. С этой точки зрения змей и ослица были повышены до коммуникативного статуса людей просто для повествовательного эффекта. «Неразумная» ослица (и молчаливая, и неразумная), которая может видеть то, чего не может видеть провидец Валаам, служит для насмешки. И в райском саду до сих пор было создано только два человека; кто еще может соблазнить Еву и Адама?
Изучение экологической герменевтики – Перевод статей из сборника Exploring ecological hermeneutics
Пер. с англ. для ESXATOS. – 2019. – 30 с.
ISBN 978-1-58983-346-3 (англ.)
Перевод для Esxatos исключительно в рамках частного использования осуществлен с издания:
Exploring ecological hermeneutics / edited by Norman C. Habel and Peter Trudinger. p. cm. — (Society of Biblical Literature symposium series ; no. 46).
Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-1-58983-346-3 (paper binding : alk. paper)
ISBN 978-1-58983-346-3 (paper binding : alk. paper)
Изучение экологической герменевтики – Перевод статей из сборника Exploring ecological hermeneutics - Содержание
- Воздух, первый священный элемент: концепция ruah в еврейских Писаниях - Air, the First Sacred Thing: The Conception of ruah in the Hebrew Scriptures - Theodore Hiebert
- Речь животных как откровение в Бытие 3 и Числа 22 - Animal Speech as Revelation in Genesis 3 and Numbers 22 - Cameron B. R. Howard
Изучение экологической герменевтики – Воздух, первый священный элемент: концепция ruah в еврейских Писаниях
Чтобы исследовать радикальную переориентацию на библейский текст, которого требует новая экологическая герменевтика, я выбрал для изучения особое природное явление: концепцию атмосферы в еврейских Писаниях. Атмосфера является одной из сфер природы, в которой человеческое отношение к окружающей среде наиболее серьезно испытывается в наши дни. Фундаментальные изменения в атмосфере Земли, отраженные в явлениях глобального потепления и изменения климата, в настоящее время угрожают жизнеспособности всей экосистемы и самой человеческой жизни, серьезным и непредсказуемым образом. Сегодня ясно, что международные задачи и действия, впервые поставленные перед мировым сообществом в Конвенции об изменении климата в Киото, Япония (1997 г.), будут необходимы для предотвращения серьезных разрушений для всех видов жизни. Церковные структуры также отреагировали на этот вызов, призвав своих членов принять этот конкретный кризис с особой серьезностью. Если мы не сможем найти какой-либо способ оценить важность сохранения атмосферы - и отождествить наше будущее как человеческой расы с будущим купола жизни, который поддерживает всю жизнь на планете, - то мы действительно в опасности.
Анализируя библейскую концепцию атмосферы, я хочу показать, что библейская мысль содержит важные ресурсы для более просвещенной современной экологической этики, в которой к окружающей среде и человеческим отношениям к ней, придается серьезное значение. В этом анализе я хочу показать, что природа играла основополагающую роль в библейском мышлении, а вовсе не в той периферийной роли, которую ей традиционно отводили толкователи Библии. Я хочу показать также, что человечество рассматривается как неотъемлемая часть более обширной природной среды, а не как вид другого порядка, как утверждали более поздние теологи. Я не утверждаю, что мы пытаемся восстановить концепции мира, которых придерживалось до-научное, доиндустриальное общество библейского Израиля. Но я хочу утверждать, что библейские идеи могут дать как вдохновение, так и конкретные ресурсы для воссоздания новых моделей для человеческого существования, которое может вывести нас за пределы антропоцентрического мышления, которое привело мир к нынешнему экологическому кризису.
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