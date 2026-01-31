Каблучкова - Основы аналитической психологии

Аналитическая психология является направлением глубинной психологии, которое открыл и развивал Карл Густав Юнг и его последователи — юнгианцы. Сейчас специалистов, которые разделяют подходы Юнга к психическим процессам и работают на практике в рамках этого направления, называют аналитическими психологами и юнгианскими аналитиками.

Вся психология в целом, со всеми её ответвлениями в теоретических подходах и практических приёмах, имеет дело с очень необычным, специфическим предметом — неосязаемым, неуловимым, эфемерным, но играющим решающую роль в жизни любого человека — с его психикой, или душой. Современному человеку, выросшему на принципах примата материальности над метафизическими фантазиями и позитивизма над схоластическими рассуждениями, сложно принять, что в нём есть что-то, что он не может увидеть, потрогать, взвесить, измерить и взять в свои руки, под свой контроль. Другими словами, что у него есть не только тело. И это что-то тем не менее влияет на его жизнь самым кардинальным образом. Точнее, и является его жизнью. Ведь психика — это восприятие и переживание человеком всего, что с ним происходит. Она не является материальной субстанцией, но тем не менее укоренена в теле и проявляет себя в нём изменениями в работе нервной системы и системы гуморальной регуляции, передающих движения души в движения тела. Это настолько непривычный взгляд на вещи, что хочется найти какое-то «надёжное» материальное обоснование для всех чувств и эмоций непосредственно в теле, в его органах и физиологических реакциях. Ведь только эти реакции мы можем зафиксировать приборами и увидеть по ним конкретные проявления наших психических процессов.

Но есть и другой способ работы с психикой. Психологи, в отличие от медиков, имеют дело напрямую с психическими проявлениями, такими как различные эмоциональные состояния, чувства, воспоминания, размышления, фантазии и убеждения. Это непосредственный путь взаимодействия с психикой, ведь всё перечисленное выше является естественным проявлением душевной жизни человека. Но даже из этого перечисления становится очевидным, насколько это летучий, неуловимый и эфемерный предмет, в котором совсем непросто сориентироваться и тем более найти больное место, из-за которого клиент и обращается к психологу.

Каблучкова Татьяна - Основы аналитической психологии - Архетипический подход

М.: Независимая фирма «Класс», 2018. — 352 с.

ISBN 978-5-86375-239-6

Каблучкова Татьяна - Основы аналитической психологии - Архетипический подход

Р. Кононов. Немного о полезной традиции

Введение

Тема 1. Структура психики в аналитической психологии

Тема 2. Архетип

Тема 3. Комплекс

Тема 4. Структуры идентичности: эго

Тема 5. Структуры идентичности: тень

Тема 6. Связующие структуры: персона

Тема 7. Связующие структуры: анима и анимус

Тема 8. Самость

Рекомендуемая литература

Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года

(Серия «Юнг против Фрейда»)

«Касталия», 2022. — 202 с.

ISBN 978-5-521-18664-8

Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года - Содержание

ВВЕДЕНИЕ: Юнг, Нью-Йорк, 1912 Сону Шамдасани

Теория психоанализа

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

1. Обзор ранних гипотез

2. Теория инфантильной сексуальности

3. Концепция либидо

4. Невроз и этиологические факторы в детстве

5. Фантазии бессознательного

6. Эдипов комплекс

7. Этиология невроза

8. Терапевтические принципы психоанализа

9. Случай детского невроза

По одной старой исландской легенде жил некогда на земле человек, который все свое время проводил в стенах дома. К каким только уловкам не пришлось прибегнуть его матери, чтобы вынудить его выйти из дому. И вот настал день, когда молодой человек слез со своей печи, прихватил копье и отправился в путь. Выйдя из дома, он закинул свое копье так далеко, насколько хватило сил, и помчался к тому месту, где оно упало. Затем он снова метнул копье и снова последовал за ним. И раз за разом, благодаря этим буквальным «проекциям», которые ему приходилось догонять, он прошел путь от комфортных домашних условий к внешнему миру.

Вольфганг Гигерих - Логическая жизнь души. На пути к точному понятию психологии

М.: Клуб Касталия. 2018.— 316 с.

ISBN 978-5-519-60777-3

Вольфганг Гигерих - Логическая жизнь души. На пути к точному понятию психологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 «ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ И СТИЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

2 ПОЧЕМУ ЮНГ?

3 ЮНГ: УКОРЕНЕНИЕ В ПОНЯТИЕ

4 ЮНГИАНЦЫ: ИММУНИТЕТ К ПОНЯТИЮ И УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕДСТВО

5 АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ИЛИ КРИТИКА ИМАГИНАЛЬНОГО ПОДХОДА

6 АКТЕОН И АРТЕМИДА: НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И (ПСИХО-) ЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФА

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ