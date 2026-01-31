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Каблучкова - Основы аналитической психологии

Каблучкова - Основы аналитической психологии - Архетипический подход
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Аналитическая психология является направлением глубинной психологии, которое открыл и развивал Карл Густав Юнг и его последователи — юнгианцы. Сейчас специалистов, которые разделяют подходы Юнга к психическим процессам и работают на практике в рамках этого направления, называют аналитическими психологами и юнгианскими аналитиками.

Вся психология в целом, со всеми её ответвлениями в теоретических подходах и практических приёмах, имеет дело с очень необычным, специфическим предметом — неосязаемым, неуловимым, эфемерным, но играющим решающую роль в жизни любого человека — с его психикой, или душой. Современному человеку, выросшему на принципах примата материальности над метафизическими фантазиями и позитивизма над схоластическими рассуждениями, сложно принять, что в нём есть что-то, что он не может увидеть, потрогать, взвесить, измерить и взять в свои руки, под свой контроль. Другими словами, что у него есть не только тело. И это что-то тем не менее влияет на его жизнь самым кардинальным образом. Точнее, и является его жизнью. Ведь психика — это восприятие и переживание человеком всего, что с ним происходит. Она не является материальной субстанцией, но тем не менее укоренена в теле и проявляет себя в нём изменениями в работе нервной системы и системы гуморальной регуляции, передающих движения души в движения тела. Это настолько непривычный взгляд на вещи, что хочется найти какое-то «надёжное» материальное обоснование для всех чувств и эмоций непосредственно в теле, в его органах и физиологических реакциях. Ведь только эти реакции мы можем зафиксировать приборами и увидеть по ним конкретные проявления наших психических процессов.

Но есть и другой способ работы с психикой. Психологи, в отличие от медиков, имеют дело напрямую с психическими проявлениями, такими как различные эмоциональные состояния, чувства, воспоминания, размышления, фантазии и убеждения. Это непосредственный путь взаимодействия с психикой, ведь всё перечисленное выше является естественным проявлением душевной жизни человека. Но даже из этого перечисления становится очевидным, насколько это летучий, неуловимый и эфемерный предмет, в котором совсем непросто сориентироваться и тем более найти больное место, из-за которого клиент и обращается к психологу.

Каблучкова Татьяна - Основы аналитической психологии - Архетипический подход

М.: Независимая фирма «Класс», 2018. — 352 с.

ISBN 978-5-86375-239-6

Каблучкова Татьяна - Основы аналитической психологии - Архетипический подход

  • Р. Кононов. Немного о полезной традиции

  • Введение

  • Тема 1. Структура психики в аналитической психологии

  • Тема 2. Архетип

  • Тема 3. Комплекс

  • Тема 4. Структуры идентичности: эго

  • Тема 5. Структуры идентичности: тень

  • Тема 6. Связующие структуры: персона

  • Тема 7. Связующие структуры: анима и анимус

  • Тема 8. Самость

Рекомендуемая литература

Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года

Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года

(Серия «Юнг против Фрейда»)

«Касталия», 2022. — 202 с.

ISBN 978-5-521-18664-8

Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года - Содержание

ВВЕДЕНИЕ: Юнг, Нью-Йорк, 1912 Сону Шамдасани

Теория психоанализа

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

1. Обзор ранних гипотез

2. Теория инфантильной сексуальности

3. Концепция либидо

4. Невроз и этиологические факторы в детстве

5. Фантазии бессознательного

6. Эдипов комплекс

7. Этиология невроза

8. Терапевтические принципы психоанализа

9. Случай детского невроза

Вольфганг Гигерих - Логическая жизнь души

По одной старой исландской легенде жил некогда на земле человек, который все свое время проводил в стенах дома. К каким только уловкам не пришлось прибегнуть его матери, чтобы вынудить его выйти из дому. И вот настал день, когда молодой человек слез со своей печи, прихватил копье и отправился в путь. Выйдя из дома, он закинул свое копье так далеко, насколько хватило сил, и помчался к тому месту, где оно упало. Затем он снова метнул копье и снова последовал за ним. И раз за разом, благодаря этим буквальным «проекциям», которые ему приходилось догонять, он прошел путь от комфортных домашних условий к внешнему миру.

Вольфганг Гигерих - Логическая жизнь души. На пути к точному понятию психологии

М.: Клуб Касталия. 2018.— 316 с.

ISBN 978-5-519-60777-3

Вольфганг Гигерих - Логическая жизнь души. На пути к точному понятию психологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 «ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ И СТИЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

2 ПОЧЕМУ ЮНГ?

3 ЮНГ: УКОРЕНЕНИЕ В ПОНЯТИЕ

4 ЮНГИАНЦЫ: ИММУНИТЕТ К ПОНЯТИЮ И УТРАЧЕННОЕ НАСЛЕДСТВО

5 АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ИЛИ КРИТИКА ИМАГИНАЛЬНОГО ПОДХОДА

6 АКТЕОН И АРТЕМИДА: НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И (ПСИХО-) ЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФА

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Views 1 294
Rating 5.0 / 5
Added 31.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

I
Inokmartin 3 years ago
Ура! Спасибо большое! Вы -лучшие!
E
esxatos 3 years ago

Отличный учебник по аналитической психологии, дает ясное представление об основных её понятиях:


Архетип

Комплекс

эго

тень

персона

анима и анимус

Самость



 

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