Кац - Фольк – Дух Истины
"Что есть истина?" — Понтий Пилат никогда не задавал более важного вопроса. И хотя Человек, Которого он спрашивал, не проронил ни единого слова, никто из людей никогда не получал более полного и отчетливого ответа. Почему Иисус молчал? И когда нам люди задают подобный вопрос сегодня, почему мы так спешим говорить? Можно подумать, будто в нашем распоряжении намного больше истин и правильных доктрин, чем было у Иисуса. Мы, наверное, дали бы Пилату очень впечатляющий ответ — соответствующий Писанию и правильный. Почему Иисус не сделал того же? В другое время и при других встречах Он говорил четко и ясно. Он мог спорить и соперничать с лучшими религиозными умами Израиля.
Однако перед Пилатом Иисус, хозяин обстоятельств, знаток Писания, стоял безмолвно. Его молчание не свидетельствовало о недостатке истины. Он обладал истиной в избытке. Он молчал не из-за недостатка истины, Он был полон истины, потому что Он есть истина; но в тот момент произнести какую-нибудь истину означало бы затмить живую истину, которой был Он. Если Пилат не мог увидеть истину перед собой в свете и ясности, усиленных молчанием, то ничто из того, что он мог бы услышать, не спасло бы его. И это повод задуматься. Ведь возможная причина того, что мы так часто не можем находиться в тишине,— страх, что тишина только усилит отсутствие, а не присутствие истины в нас.
Иисус не говорил с Пилатом, но Он говорит к нам. Он даже ответил для нас на вопрос, который задавал Пилат, но Его ответ был таким же озадачивающим и неожиданным, как и Его молчание перед Пилатом. "Я есть Истина",— сказал Он, подразумевая, что истина — это больше, чем сумма правильных ответов. Это не то, что нужно знать, но то, кем в первую очередь и прежде всего надо быть. Истина — это дух, жизнь; и этот дух, эта жизнь — единственный путь к Отцу. "...Я есмь... истина... никто не приходит к Отцу, как только через Меня..." (Ин. 14:6).
Внезапно мы понимаем, что мы спасаемся не через обладание истинами, а через то, что становимся истинными. Бог желает не просто учить нас, но преображать; не наполнить нас истинами, но сделать нас истинными. Дух Святой, Утешитель, Дух Христов, Дух усыновления, изливший Божью любовь в наши сердца,— это Дух Истины.
Иисус поселяет нас на новой, непривычной земле. Мы знаем, что значит, когда утверждение или доктрина истинны, но что значит, когда человек объявляет: "Я есть истина"? Мы знаем, что значит обладать истиной, но потрясены идеей о том, что можно быть истинными. Мы намного ближе к религии, стремящейся к приобретению и делам. Мы знаем, как приобретать больше и больше истин. Но вера Божья воодушевляется, в первую очередь, желанием быть, а не просто делать или приобретать. Мы желаем обладать истиной. Бог желает сделать нас истинными. Разница огромна, типы людей и последствия, производимые каждым из этих двух усилий, совершенно разные.
Артур Кац, Пол Фольк – Дух Истины
Пер. с англ. – 3-е изд., перераб. – К.: Варух, 2002. – 120 с.
ISBN 5-7707-9777-0
Артур Кац, Пол Фольк – Дух Истины – Содержание
Предисловие
Введение
1 Ходить в истине
- Нет большей радости
- Являть истину во всем
- Серебро внутри и снаружи
- Заблуждение Давида
- Истина во внутреннем человеке
- Слова, сила и полная уверенность
2 Истина, которая преображает
- Внешняя форма или внутренняя сущность?
- Любовь и истина
- Очищенная душа
3 Сотворен жить в истине
- Очень полезно и совершенно необходимо
- Закваска лицемерия
- Столкновение царств
- Быть правильным или быть настоящим?
4 Святой Дух Истины
- Истина — повеление и истина — обетование
- Дух Святой — это Дух Истины
- Желая искренности Иисуса
- Любовь к истине изгоняет всякий страх
5 Истина в характере и поведении
- Долина Иордана
- Образ Христа в нас
- Смирение и покаяние
- Терпение голубя
- Любящие истину ждут
- Не ваше дело знать
- Закваска превращает истину в ложь
- Закваска притворства и неискренности
- Цена очищения старой закваски
- От полноты к силе
- Испытание истины: в своем отечестве
- Блеф или сущность?
- Суд: сначала Церковь
- Наше глубочайшее стремление и цель
6 Абсолютная истина и дух лжи
- Полная остановка
- Прагматизм или послушание?
- Божий стандарт истины совершенен
- Небесная истина или мирская мудрость?
- Истина: постоянная бдительность
7 Истина: дух без лукавства
- Павел — настоящий израильтянин
- Говорить истину в силе Духа
- Уверенность в истине или человеческие способности?
- Цель оправдывает средства
- О книге можно судить по обложке
- Коварство обольщения
- Дух истины не допускает компромисса
- Нежность и смелость: источник один
- Только распятая жизнь...
- Ходить в истине — выбирать крест
8 Кротость — путь истины
- Часть вместо целого
- Великая благодать и чистосердечность
- Принятие полной истины
- Страх перед Богом истины
- Корень каждой лжи в отце лжи
- Характер Царя
- Смирение: подчиниться хотению и действию Божьему
- Кто способен к сему?..
- Нисхождение предшествует восхождению
- Триумфальный въезд Иисуса
- Жаждать Его кротости больше, чем Его силы
- Новый Иерусалим
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