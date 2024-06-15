Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кац - Фольк – Дух Истины

Артур Кац, Пол Фольк – Дух Истины
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
"Что есть истина?" — Понтий Пилат никогда не задавал более важного вопроса. И хотя Человек, Которого он спрашивал, не проронил ни единого слова, никто из людей никогда не получал более полного и отчетливого ответа. Почему Иисус молчал? И когда нам люди задают подобный вопрос сегодня, почему мы так спешим говорить? Можно подумать, будто в нашем распоряжении намного больше истин и правильных доктрин, чем было у Иисуса. Мы, наверное, дали бы Пилату очень впечатляющий ответ — соответствующий Писанию и правильный. Почему Иисус не сделал того же? В другое время и при других встречах Он говорил четко и ясно. Он мог спорить и соперничать с лучшими религиозными умами Израиля.
Однако перед Пилатом Иисус, хозяин обстоятельств, знаток Писания, стоял безмолвно. Его молчание не свидетельствовало о недостатке истины. Он обладал истиной в избытке. Он молчал не из-за недостатка истины, Он был полон истины, потому что Он есть истина; но в тот момент произнести какую-нибудь истину означало бы затмить живую истину, которой был Он. Если Пилат не мог увидеть истину перед собой в свете и ясности, усиленных молчанием, то ничто из того, что он мог бы услышать, не спасло бы его. И это повод задуматься. Ведь возможная причина того, что мы так часто не можем находиться в тишине,— страх, что тишина только усилит отсутствие, а не присутствие истины в нас.
Иисус не говорил с Пилатом, но Он говорит к нам. Он даже ответил для нас на вопрос, который задавал Пилат, но Его ответ был таким же озадачивающим и неожиданным, как и Его молчание перед Пилатом. "Я есть Истина",— сказал Он, подразумевая, что истина — это больше, чем сумма правильных ответов. Это не то, что нужно знать, но то, кем в первую очередь и прежде всего надо быть. Истина — это дух, жизнь; и этот дух, эта жизнь — единственный путь к Отцу. "...Я есмь... истина... никто не приходит к Отцу, как только через Меня..." (Ин. 14:6).
Внезапно мы понимаем, что мы спасаемся не через обладание истинами, а через то, что становимся истинными. Бог желает не просто учить нас, но преображать; не наполнить нас истинами, но сделать нас истинными. Дух Святой, Утешитель, Дух Христов, Дух усыновления, изливший Божью любовь в наши сердца,— это Дух Истины.
Иисус поселяет нас на новой, непривычной земле. Мы знаем, что значит, когда утверждение или доктрина истинны, но что значит, когда человек объявляет: "Я есть истина"? Мы знаем, что значит обладать истиной, но потрясены идеей о том, что можно быть истинными. Мы намного ближе к религии, стремящейся к приобретению и делам. Мы знаем, как приобретать больше и больше истин. Но вера Божья воодушевляется, в первую очередь, желанием быть, а не просто делать или приобретать. Мы желаем обладать истиной. Бог желает сделать нас истинными. Разница огромна, типы людей и последствия, производимые каждым из этих двух усилий, совершенно разные.

Артур Кац, Пол Фольк – Дух Истины

Пер. с англ. – 3-е изд., перераб. – К.: Варух, 2002. – 120 с.
ISBN 5-7707-9777-0

Артур Кац, Пол Фольк – Дух Истины – Содержание

Предисловие
Введение
1 Ходить в истине
  • Нет большей радости
  • Являть истину во всем
  • Серебро внутри и снаружи
  • Заблуждение Давида
  • Истина во внутреннем человеке
  • Слова, сила и полная уверенность
2 Истина, которая преображает
  • Внешняя форма или внутренняя сущность?
  • Любовь и истина
  • Очищенная душа
3 Сотворен жить в истине
  • Очень полезно и совершенно необходимо
  • Закваска лицемерия
  • Столкновение царств
  • Быть правильным или быть настоящим?
4 Святой Дух Истины
  • Истина — повеление и истина — обетование
  • Дух Святой — это Дух Истины
  • Желая искренности Иисуса
  • Любовь к истине изгоняет всякий страх
5 Истина в характере и поведении
  • Долина Иордана
  • Образ Христа в нас
  • Смирение и покаяние
  • Терпение голубя
  • Любящие истину ждут
  • Не ваше дело знать
  • Закваска превращает истину в ложь
  • Закваска притворства и неискренности
  • Цена очищения старой закваски
  • От полноты к силе
  • Испытание истины: в своем отечестве
  • Блеф или сущность?
  • Суд: сначала Церковь
  • Наше глубочайшее стремление и цель
6 Абсолютная истина и дух лжи
  • Полная остановка
  • Прагматизм или послушание?
  • Божий стандарт истины совершенен
  • Небесная истина или мирская мудрость?
  • Истина: постоянная бдительность
7 Истина: дух без лукавства
  • Павел — настоящий израильтянин
  • Говорить истину в силе Духа
  • Уверенность в истине или человеческие способности?
  • Цель оправдывает средства
  • О книге можно судить по обложке
  • Коварство обольщения
  • Дух истины не допускает компромисса
  • Нежность и смелость: источник один
  • Только распятая жизнь...
  • Ходить в истине — выбирать крест
8 Кротость — путь истины
  • Часть вместо целого
  • Великая благодать и чистосердечность
  • Принятие полной истины
  • Страх перед Богом истины
  • Корень каждой лжи в отце лжи
  • Характер Царя
  • Смирение: подчиниться хотению и действию Божьему
  • Кто способен к сему?..
  • Нисхождение предшествует восхождению
  • Триумфальный въезд Иисуса
  • Жаждать Его кротости больше, чем Его силы
  • Новый Иерусалим
Views 231
Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books