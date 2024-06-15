"Что есть истина?" — Понтий Пилат никогда не задавал более важного вопроса. И хотя Человек, Которого он спрашивал, не проронил ни единого слова, никто из людей никогда не получал более полного и отчетливого ответа. Почему Иисус молчал? И когда нам люди задают подобный вопрос сегодня, почему мы так спешим говорить? Можно подумать, будто в нашем распоряжении намного больше истин и правильных доктрин, чем было у Иисуса. Мы, наверное, дали бы Пилату очень впечатляющий ответ — соответствующий Писанию и правильный. Почему Иисус не сделал того же? В другое время и при других встречах Он говорил четко и ясно. Он мог спорить и соперничать с лучшими религиозными умами Израиля.

Однако перед Пилатом Иисус, хозяин обстоятельств, знаток Писания, стоял безмолвно. Его молчание не свидетельствовало о недостатке истины. Он обладал истиной в избытке. Он молчал не из-за недостатка истины, Он был полон истины, потому что Он есть истина; но в тот момент произнести какую-нибудь истину означало бы затмить живую истину, которой был Он. Если Пилат не мог увидеть истину перед собой в свете и ясности, усиленных молчанием, то ничто из того, что он мог бы услышать, не спасло бы его. И это повод задуматься. Ведь возможная причина того, что мы так часто не можем находиться в тишине,— страх, что тишина только усилит отсутствие, а не присутствие истины в нас.

Иисус не говорил с Пилатом, но Он говорит к нам. Он даже ответил для нас на вопрос, который задавал Пилат, но Его ответ был таким же озадачивающим и неожиданным, как и Его молчание перед Пилатом. "Я есть Истина",— сказал Он, подразумевая, что истина — это больше, чем сумма правильных ответов. Это не то, что нужно знать, но то, кем в первую очередь и прежде всего надо быть. Истина — это дух, жизнь; и этот дух, эта жизнь — единственный путь к Отцу. "...Я есмь... истина... никто не приходит к Отцу, как только через Меня..." (Ин. 14:6).

Внезапно мы понимаем, что мы спасаемся не через обладание истинами, а через то, что становимся истинными. Бог желает не просто учить нас, но преображать; не наполнить нас истинами, но сделать нас истинными. Дух Святой, Утешитель, Дух Христов, Дух усыновления, изливший Божью любовь в наши сердца,— это Дух Истины.

Иисус поселяет нас на новой, непривычной земле. Мы знаем, что значит, когда утверждение или доктрина истинны, но что значит, когда человек объявляет: "Я есть истина"? Мы знаем, что значит обладать истиной, но потрясены идеей о том, что можно быть истинными. Мы намного ближе к религии, стремящейся к приобретению и делам. Мы знаем, как приобретать больше и больше истин. Но вера Божья воодушевляется, в первую очередь, желанием быть, а не просто делать или приобретать. Мы желаем обладать истиной. Бог желает сделать нас истинными. Разница огромна, типы людей и последствия, производимые каждым из этих двух усилий, совершенно разные.

Артур Кац, Пол Фольк – Дух Истины

Пер. с англ. – 3-е изд., перераб. – К.: Варух, 2002. – 120 с.

ISBN 5-7707-9777-0

Артур Кац, Пол Фольк – Дух Истины – Содержание

Предисловие

Введение

1 Ходить в истине

Нет большей радости

Являть истину во всем

Серебро внутри и снаружи

Заблуждение Давида

Истина во внутреннем человеке

Слова, сила и полная уверенность

2 Истина, которая преображает

Внешняя форма или внутренняя сущность?

Любовь и истина

Очищенная душа

3 Сотворен жить в истине

Очень полезно и совершенно необходимо

Закваска лицемерия

Столкновение царств

Быть правильным или быть настоящим?

4 Святой Дух Истины

Истина — повеление и истина — обетование

Дух Святой — это Дух Истины

Желая искренности Иисуса

Любовь к истине изгоняет всякий страх

5 Истина в характере и поведении

Долина Иордана

Образ Христа в нас

Смирение и покаяние

Терпение голубя

Любящие истину ждут

Не ваше дело знать

Закваска превращает истину в ложь

Закваска притворства и неискренности

Цена очищения старой закваски

От полноты к силе

Испытание истины: в своем отечестве

Блеф или сущность?

Суд: сначала Церковь

Наше глубочайшее стремление и цель

6 Абсолютная истина и дух лжи

Полная остановка

Прагматизм или послушание?

Божий стандарт истины совершенен

Небесная истина или мирская мудрость?

Истина: постоянная бдительность

7 Истина: дух без лукавства

Павел — настоящий израильтянин

Говорить истину в силе Духа

Уверенность в истине или человеческие способности?

Цель оправдывает средства

О книге можно судить по обложке

Коварство обольщения

Дух истины не допускает компромисса

Нежность и смелость: источник один

Только распятая жизнь...

Ходить в истине — выбирать крест

8 Кротость — путь истины