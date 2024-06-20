Передо мной стоит нелегкая задача — рассмотреть аспекты — того, что Писания называют “бедственным временем для Иакова”. Это тяжелое исследование испытаний и страданий, через которые всё еще предстоит пройти Израилю и еврейскому народу. Но я всё же считаю, что Церковь нуждается в этом ведении, даже если ей будет трудно принять то, как Бог намерен обращаться с этим народом-Иаковом, чтобы он смог, наконец, стать Израилем Божьим. При этом нужно подчеркнуть, что речь пойдет об испытаниях, которые ждут не только Иакова, находящегося на территории Израиля, но и Иакова, рассеянного по всему лицу Земли. Мы будем говорить не о бедствиях Израильского государства, как такового, а о бедствиях, ожидающих Иакова. Современное государство Израиль — это Иаков, но оно не представляет всего Иакова, большинство из которого живет в рассеянии. Именно поэтому мы, как Церковь, должны принять эту истину, поскольку обитающие среди нас представители народа- Иакова не избегнут очищающего Божьего огня.

В предстоящих испытаниях Бог не будет движим беспорочностью Израиля. Если бы Израиль был беспорочен, то ему не приходилось бы на протяжении всей своей истории постоянно проходить через испытания. Причина, по которой Он избрал этот народ, заключается в Его любви к нему. Этот выбор был основан не на привлекательности Израиля, но исходил из самой сущности Бога. Божьи строгость и милость по отношению к этому народу являются Божественным откровением о Нем Самом. “И кого помиловать — помилую” (Исх. 33:19), но не из-за каких-то заслуг, а лишь потому, что “Я есть Тот, Кто Я есть” и “Я буду Тем, Кем Я буду”. Без этого Бог не был бы Богом. До тех пор, пока мы будем полагать, что существуют какие-то иные условия для Израиля или Церкви, в соответствии с которыми Он проявляет Свою милость, мы не будем понимать этого как должно.

В нас все еще остается немалая доля человеческой само- праведности, которая желает признания самой себя и не дает нам стать нищими духом, чтобы унаследовать Божьи благословения. Только нищие духом могут признать, что у них нет никакой исключительности и особых заслуг. Для того, чтобы показать нам это, Богу пришлось пойти на крайние меры. Однако мы всё еще не до конца поняли, насколько глубоко укоренились в наших душах непокорность и грех. Израиль — это Божий учебник, но прежде всего через Его взаимоотношения с ним Он открывает Самого Себя. Это был болезненный урок для Израиля, но такого урока достаточно на века. Израиль, даже в своем неверии и отступничестве, остается народом, избранным, чтобы являть Бога. Можно сказать, что эта роль Израиля сегодня тем более важна, чем больше он погрязает в неверии и отступничестве. Иными словами, в отступничестве Израиля Божья сущность проявляется даже в большей степени, чем она могла бы быть проявлена в его верности.

Иерусалим был избран Божьим свободным и суверенным благоволением. И по-прежнему Бог не изменил своего решения о роли этого города, распявшего Его и побивавшего камнями Его пророков. О чем может говорить такое отношение Бога? Мы, наверное, давно бы отвернулись от людей, которые настолько беззастенчиво злоупотребляют своими привилегиями, как это делает народ Израилев. Но Божьи обетования незыблемы и не зависят от поведения народа, которому они были даны,— народа, который не только абсолютно не задумывается о выполнении своего предназначения, но даже уже не хочет быть избранным. Возможно, последние утверждения задевают нас за живое. Однако проблема здесь не в — умозаключениях, а в укрепившихся в нас самоправедности и самоуверенности, которые мы пытаемся применить не только к самим себе, но и ко всему Израилю. Мы хотим, чтобы весь народ Израиля двигался по этому пути, поскольку мы сами желаем двигаться по нему, водимые нашими, а не Его, добродетелями и способностями. Он не нуждается в помощи человека, движимого тем, что в человеке, потому что Он хорошо знает, чем движим человек.

Артур Кац – Израиль и время скорбей Иакова

Пер. с англ. - Киев: Варух, 2003. – 60 с.

ISBN 966-7023-53-2

Иаков был назван именем “Израиль” после напряженной схватки с Сыном Божьим, в предвоплощенном явлении Христа, когда он видел Его лицом к лицу, боролся с Ним, пережил Его прикосновение, стал хромым и получил благословение. Имя Израиль означает того, кто “боролся с Богом, и человеков одолевать будет” (см. Быт: 32:28). Это имя было дано Иакову после завершения острого противостояния между Богом и тем человеком, который был настолько сильно движим “Иаковской” энергией, силой духа и устремлениями, что, в конце концов, практически похитил наследство у Исава. (Бог вознегодовал на Исава за то, что тот с такой готовностью пренебрег своим первородством.) Хотя у Иакова были самые благие намерения, он поступил как “плут”, совершенно подтвердив, насколько соответствует имя “Иаков” его характеру. Он был человеком, движимым своей хитростью и изворотливостью. Однако ведь не плутовство же Иакова принесло благословение всем земным родам! В финале что-то должно было случиться с известным нам плутом — нечто такое, что покончило бы с ним самим. Этим событием стала яростная схватка — с Богом, из которой он вышел в буквальном смысле другим человеком — некогда сильный и ловкий Иаков стал хромым Израилем. Теперь он уже не мог рассчитывать на свою энергию и физическую силу. Он стал зависимым от Бога, несмотря на то, что Бог позволил ему победить Себя.

Именно по этому сценарию и развиваются события с сегодняшним Израилем, который лучше было бы назвать не Израилем, а Иаковом. Израиль раздражает своих соседей и угрожает Ближнему Востоку своими силами самообороны в стиле сильного и ловкого Иакова, полагаясь на силу своего оружия. Иаков должен стать Израилем, и не будет преувеличением сказать, что бедственное время для Иакова этих последних дней — это время конца Иакова. Он должен пройти через ожесточенную схватку с Богом в последней битве, из которой не выйдет прежним. Все старое в нем умрет, за исключением Израиля Божьего, Израиля обновленного, Израиля, который встретил Его лицом к лицу. Библейская история борьбы Иакова с Господом снова повторится для того, чтобы он стал Израилем Божьим. До тех пор, пока евреи относятся свысока и с пренебрежением к язычникам, и до тех пор, пока они не преобразятся, изменив свое отношение к жизни, они не смогут стать благословением для народов.