Дорогие друзья! Вся наша святая Тора, все ее заповеди, зиждутся на одной основе: «Праведник верой своей жить будет» (Хавакук, 2:8; Макот, 24а). Первое из 10 речений Творца: «Я — Господь, Бог твой, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства». Смысл этого речения, в частности, в том, что истинное знание о Творце (а цельная вера основана на знании, а не на предрассудке) раскрылось нам во время освобождения из египетского рабства.

Из десяти казней и других чудес выхода из Египта (вплоть до Синайского откровения) наш народ постиг абсолютное единовластие Творца над всеми силами. Наш великий учитель гаон рав Моше Шапиро в предисловии к своей книге «Реэ Эмуна» (в русском переводе — «Живи верой») подробно разъясняет, что все 13 Основ веры раскрылись нашему народу при выходе из Египта. Цельная вера народа Израиля основана на впитанном с молоком матери знании о выходе из Египта.

Это знание передавалось в нашем народе от отцов к детям и внукам на протяжении поколений. Многие заповеди Торы даны нам, в частности, для напоминания о выходе из Египта. Читая «Шма, Исраэль», мы дважды упоминаем выход из Египта как основу принятия на себя бремени царства Творца. И в «Биркат а-мазон» (благословении после трапезы) мы благодарим Всевышнего за выход из Египта. Однако основным событием, главным временем для передачи знания о вере является ночь Пасхального Седера, когда мы рассказываем нашим детям, близким и гостям Пасхальную Агаду.

Очень важно, чтобы глава семьи, каждый, кто проводит Седер, сам хорошо изучил текст Агады, всю историю выхода из Египта, воспринял свет Торы и веры, которые скрыты в ней и которые открываются тому, кто прочтет ее глубоко и вдумчиво. То, что «магид» — рассказчик — воспринял «с душой», он, с Божьей помощью, сможет передать и детям. Пасахальная Агада — одна из древнейших книг Устной Торы. Первый вопрос, с которого начинается рассказ, это «Ма ништана» — чем отличается эта ночь от всех других ночей? Суть этого вопроса объясняет Виленский Гаон. Как правило, основное время для исполнения заповедей — это день.

Чем же уникальна пасхальная ночь, что все основные заповеди первого дня Песаха исполняются именно ночью? Пасхальная Агада объединяет в единое целое заповеди пасхальной ночи. Агада — это очень короткая, но очень емкая книга, включающая в себя все уровни понимания Торы — Пардес: от самого простого понимания до глубин постижения скрытой части Торы. Весь еврейский народ каждый год углубляется в чтение и изучение текста Агады и материалов Устной и Письменной Торы, чтобы оживить в себе и передать следующим поколениям величие деяний Творца при выходе из Египта и объяснить заповеди этой ночи.

Величайшие светочи нашего народа оставили множество комментариев, касающихся Пасхальной Агады. Проведение Пасхального Седера требует серьезной подготовки: изучения первых глав книги Шмот с комментариями, мидрашей, описывающих исход из Египта. При подготовке этой книги мы не претендовали на то, чтобы дать читателю «все» знания, связанные с Агадой. Однако мы хотели максимально раскрыть читателю то, что кроется за коротким текстом Агады, показать скрытый свет, помочь в проведении Пасхального Седера. Работу по подбору и переводу материалов провел мой друг рав Александр Кац.

У нас уже более, чем 20-летний стаж совместной учебы и работы. Рав Александр удостоился Свыше чуткого сердца и понимания души. Он много лет трудился над Торой и над раскрытием ее света на русском языке. Благодаря этому он удостоился стать одним из крупнейших распространителей Торы для русскоязычной общины. Я лично очень благодарен ему за то удовольствие, которое испытывал, редактируя его работы. И особенно радостно было погрузиться в эту замечательную книгу. Огромную и самоотверженную работу над этой книгой на всех этапах от редакции до верстки провел мой друг р. Арье Кац, совмещая это с непрерывным трудом над изданием нашего журнала «Беерот Ицхак», который несет Тору тысячам наших братьев по всему миру.

У каждого большого здания есть большой, скрытый от глаз фундамент. Фундамент нашего журнала и этой Агады — это бессонные ночи р. Арье. Особая благодарность нашему техническому редактору р. Хаиму Боруху Либерману. Дарованные ему Свыше способности вместе с самоотверженной работой придали нашему журналу и этой книге их красоту. Нельзя не упомянуть и большую долю во всей нашей деятельности моего друга р. Пинхаса Швальба. Вначале, в качестве директора Фонда «Беерот Ицхак», он организовывал издание журнала и другие наши проекты, а сейчас на посту председателя КЕРООР он неустанно трудится над распространением Торы.

Сказано в Пиркей Авот, что если нет муки — нет Торы. Поэтому я хочу от всей души поблагодарить всех наших спонсоров и спонсоров КЕРООР, без которых эта книга не вышла бы в свет. Мы надеемся, что в заслугу этого они удостоятся благословения во всем хорошем, как сказано «нет Торы—нет муки». Большое спасибо всем тем, кто участвовал в выпуске этого издания! В подготовке этой книги участвовали многие другие наши сотрудники. Большое спасибо им за проделанную работу. Дай Бог, чтобы все, кто принимал участие в работе над этим изданием, удостоились передать веру и Тору своим детям и внукам. Того же я желаю и вам, дорогие читатели!

Издательство — Jewish publishers — 233 с.

Иерусалим — 5778 - 2018 г.

рав Александр Кац - Пасхальная агада с разъяснениями и комментариями – Содержание

Вступительное слово

Рекомендации

Рекомендация гаона рава Бенциона Зильбера

Рекомендация гаона рава Пинхаса Бронфмана

Подготовка дома к Песаху

Что такое хамец?

Китнийот

Уборка в доме

Пасхальная посуда

Подготовка кухни

Продажа хамеца

Хамец, принадлежащий другому

Бдикат хамец

Проверка дома на наличие хамеца

Канун Песаха

Сжигание хамеца

Кимха де ־ Писха. «Мука для Песаха»

Писха. «Мука для Песаха» Если канун Песаха приходится на Шабат

Память о пасхальной жертве

Эрув тавшилин

Зажигание свечей

Приготовления к Седеру

Маца

Вино

Кеара

Пасхальное блюдо

За пасхальным столом

Заповеди Седера

Порядок Пасхального Седера

Кидуш. Освящение дня

Урхац. Омовение рук

Карпас

Яхац. Преломление мацы

Магид. Рассказ об исходе

Рахца. Омовение рук

Моци маца. Вкушение мацы

Марор. Вкушение горькой зелени

Корех. Вкушение мацы вместе с горькой зеленью

Шулхан орех. Праздничная трапеза

Цафун. Вкушение афикомана

Барех. Благословение после трапезы

Алель. Прославление Творца

Нирца. Завершение Седера

Остаток пасхальной ночи

Мудрецы установили, что по ходу Пасхального Седера каждый участник должен выпить четыре обязательных бокала вина. Предпочтительно использовать красное вино (Шулхан арух 472:11) — кроме тех случаев, когда белое вино лучшего сорта (Рамо). При желании можно смешивать белое вино с красным (при этом предпочтительно налить именно белое вино В красное, чтобы не окрашивать белое вино красным); (см. Мишна брура 318:39, Шаар а-циюн 65). Разрешено использовать перекипяченное вино (яин мевушаль) И глинтвейн (Шулхан арух 472:12), но лучше приобрести для Седера обычное вино (Мишна брура 39). Однако если среди гостей на Седере будут евреи, не соблюдающие законы Торы, или неевреи, предпочтительно использовать перекипяченное или, по крайней мере, пастеризованное вино (примеч. редактора).

И в любом случае необходимо, чтобы вино имело надежный экшер (знак кашрута). Если человеку трудно пить вино (например, это вредит здоровью или приводит к сильной головной боли), он может разбавить его водой (Мишна брура 472:35 и 37). В наше время многие используют натуральный виноградный сок. Существуют свидетельства, что так поступали такие выдающиеся мудрецы, как Хазон Иш и р. И.-З. Соловейчик (Тшувот ве-анагот 2,243; Песах ке-илхато 2,3/25/, с. 43). Сок особенно подходит для женщин и детей (Пискей тшувот 472:11). И конєчно, При желании можно смешать виноградный сок с вином (Хаг а-Песах 25, Кадеш). В местах, где в это время года есть виноград (например, в южном полушарии) можно просто выжать его и использовать полученный сок (примеч. редактора). Если невозможно приобрести кашерное вино или сок, разрешено использовать домашнее вино из изюма (Мишна брура 472:37).

Один из возможных способов приготовления вина из изюма таков: 800 грамм изюма заливают охлажденным сиропом, сваренным из 400 граммов сахара и двух литров воды. Затем добавляют чайную ложку (без верха) лимонной кислоты, закрывают сосуд марлей и ставят в теплое место (причем банка не должна быть полной). Примерно через три недели брожение заканчивается. Тогда следует процедить вино через марлю, разлить в бутылки и поставить в холодильник. Понятно, что такое вино должно быть приготовлено в посуде, пригодной для Песаха, и в процессе приготовления защищено от любого соприкосновения с хамецом. Если нет ни вина, ни сока, ни вина из изюма, то используют так называемый «напиток страны» (хамар медина) — т.е. напиток, распространенный в данной стране (Рамо 483:1; Мишна брура 472:37). Но понятно, что этот «напиток страны» должен быть кошерен для Песаха.

Это может быть, например, натуральный апельсиновый сок (Хаг а-Песах 19:12/27/ и 19:13). Необходимо подготовить такое количество вина, чтобы хватило на четыре полных бокала для каждого из участников Седера. Бокалы, предназначенные для вина или сока, должны вмещать как минимум рвиит. В современных мерах рвиит составляет, по мнению р. X. Наэ, 86 гр. Для запоминания: 86 — это числовое значение слова כוס (кос—«бокал»). По мнению Хазон Иша, рвиит — это150 гр. Для запоминания: 150 — это числовое значение слов כוס הגון (кос агун—«пригодный бокал»). В случае необходимости можно положиться на мнение р. X. Наэ. Однако у людей, серьезно соблюдающих законы Торы, и особенно на Святой Земле, принято устрожать в соответствии с мнением Хазон Иша (примеч. редактора).

В любом случае не следует ставить чересчур большие бокалы, так как, по ряду мнений, каждый раз нужно выпить как минимум больше половины бокала — даже если он вмещает много рвиитов (Шулханарух 472:9, Мишна брура 33). Необходимо поставить бокалы, вмещающие рвиит, даже перед детьми, которые уже достигли «возраста воспитания» (Шулхан арух 472:15) — по крайней мере, начиная С шести-семи лет (Мишна брура 269:1). Бокалы должны быть целыми, без выемок по верхнему краю (Хаей адам 130:19/1/; Кицур Шулхан арух 118:9). Изначально лучше не использовать одноразовые стаканы, но в случае необходимости это разрешено. Следует приготовить также один особый бокал, который будет использован в качестве «кубка пророка Элияу» (кос шель Элияу), и желательно, чтобы этот бокал был вместительнее и выше, чем остальные.