Предлагаемый мною взгляд является главным образом результатом изучения источников данной эпохи: книг записей (пинкасов) общин и регионов, моралистических сочинений, полемических трактатов и т.д. Я использовал галахическую литературу данного периода, респонсы, труды галахических авторитетов (поским) и комментаторов шире, чем это принято в нашей историографии. Я не ограничился тем, что почерпнул из этих сочинений сведения, лишь случайно сохранившиеся на их страницах. Религиозные законы (галахот), которые для их читателей были обязательной для исполнения религиозной нормой, служили мне свидетельствами быта и настроений людей той эпохи, колебаний и раздумий в жизни индивидуума и общества, их мыслей и дел. Мои собственные занятия в молодые годы стали мне залогом того, что Учение, бывшее для многих поколений евреев руководством к жизни, не превратится на страницах моей книги в мертвую букву.

Яаков Кац - Традиция и кризис

Пер. с иврита Б. Дымарского

М.: Текст: Книжники, 2010. — 541 [3] с.

ISBN 978-5-7516-0867-5 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0064-9 («Книжники»)

Яаков Кац - Традиция и кризис - Содержание

Предисловие

Раздел I МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА

Глава I: Введение: определение темы

Временные рамки описываемого периода — Суть социальной истории — Региональное деление истории — Признаки национального единства — Кризис в конце описываемого периода

Глава II: Еврейское общество и его окружение

Еврейское общество как подгруппа — Демографические данные — Отличительные черты: жилье, одежда, язык — Религиозное отличие — Политический статус — Границы проживания евреев

Глава III: Внешняя обособленность

Религиозные различия — Законы, способствующие обособлению—Адаптация законов к требованиям действительности — Социальная обособленность — Между иудаизмом и христианством — Причины мученичества

Глава IV: Способы установления контакта с окружающим обществом

Евреи-одиночки в нееврейском окружении — Евреи, изолированные от нееврейского окружения — Различные степени близости к нееврейскому окружению — Отдельные жилые кварталы евреев — Различные подходы к обособленности от среды проживания

Глава V: Отношение к нееврейскому окружению

Регулирование отношений с нееврейскими судебными инстанциями — Двойственный характер еврейского права и этики — Принцип «святотатства» — Христиане и идолопоклонники — Общественный надзор над отношениями индивидуума со средой его проживания

Глава VI: Экономическая сфера

Профессиональное разнообразие евреев — Экономическая формация данного периода — Роль евреев в финансовой сфере — Ликвидный характер еврейского капитала — Кредит и роль евреев в его формировании — Зависимость права на проживание от владения капиталом

Глава VII: Пути еврейской экономики

Государственный, смешанный и свободный капитализм — Роль евреев в государственном капитализме — Инструментальное отношение к окружающему обществу — Заинтересованность властей в еврейской экономике — Зависимость евреев от властей — Придворные евреи — Ремесленники — Участие евреев в запрещенных видах деятельности — Участие евреев в свободном капитализме — Монополии в еврейском обществе — Социальная напряженность в еврейском обществе

Глава VIII: Экономика и религия

Религия как фактор экономической жизни — Религиозные запреты — Неформальные и галахические разрешения — Запрет на взимание процентов и «разрешение на сделку»—Адаптация талмудического права к новым условиям — Отношение к богатству — Религиозное оправдание поступков человека — Концепция распределения времени в связи с заповедью об изучении Торы

Раздел II ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Глава IX: Община, ее облик и организация

Талмудическая традиция как фундамент общины — Общеашкеназский и местные обычаи — Общинные установления — Галаха и режим общины — Сефардские влияния — Парнасы и их функции — Религиозная ответственность парнасов — Общинные должностные лица — Штадлан — Раввин общины — Взаимные связи между раввином и парнасами

Глава X: Сферы деятельности общины

Парнасы и власти — Право парнасов на принуждение — Виды налогов и их распределение — Община как финансовый институт — Права индивидуума — Суд глав семей — Плата даянам — Запрет на обращение в нееврейские суды и его ограничения — Уголовное право — Херем — Выдача еврея нееврейским властям

Глава XI: Состав общины

Право жительства («хезкат ха-ишув») — Условия приема на жительство и его прекращения — Право жительства членов семьи — Временный характер назначений и должностей—Смена должностных лиц—Условия назначения на пост раввина общины — Возраст и постепенное продвижение по социальной лестнице как условия назначения на должность — Участие в уплате налогов («сумме») как условие назначения на должность

Глава XII: Отношения между общинами

Населенные пункты на периферии общины — Региональные общины — Сотрудничество между общинами — Межобщинные разногласия — Херем раббену Тама из-за оспаривания гета после его обнародования — Юридические отношения между членами различных общин — Стремление к созданию надобщинной организации — Франкфуртская ассамблея 1603 года

Глава XIII: Надобщинные организации

Социально-историческая концепция — Государственная власть и существование организаций — Руководство раввинов и глав семей — Отсутствие аппарата выполнения решений — «Страна* как судебная инстанция — Полномочия «страны» и их преимущества

Глава XIV: Семья

Рамки, к которым принадлежит индивидуум — Структура и состав семьи — Создание семьи — «Условия» и бракосочетание — Роль родителей в выборе супруга/супруги — Возраст вступления в брак — Причины ранних браков — Функция приданого — Сватовство — Отсутствие брака по личному выбору — Ограничение эротики рамками брака — Препятствия к разводу — Вынужденное безбрачие — Половые извращения

Глава XV: Семейные связи

Семья как институт общества и воспитания — Отношения, основанные на семейной близости — Понятие родства согласно Галахе — Обязанность оказания поддержки членам семьи — Семейные связи как политическое и экономическое преимущество — Внесемейный характер юридических и властных институтов

Глава XVI: Общественные организации и общественная жизнь

Времяпровождение в рамках общин — Синагоги как фактор обособления — Хевра кадиша (погребальное общество) и его функции — Другие общества, предназначенные для выполнения заповедей — Общества ремесленников — Побочная деятельность обществ — Общества как «прикрытие» мероприятия по проведению досуга — Заповедь об изучении Торы по сравнению с пустой тратой времени — Сеудот мицва — Представители «среднего класса» и членство в обществах — Общества как институт социального контроля

Глава XVII: Религиозные институты

Раввинат и синагоги—Общинный раввинат и наставнический раввинат — Спонтанная иерархия галахических авторитетов — Рациональный характер галахического наставничества — Раввин как «увещеватель» — Местные и странствующие проповедники — Эстетическое удовольствие от проповеди — Общественный характер еврейской молитвы — Условия проведения общественной молитвы — Синагога на службе общинного руководства — Синагога как место демонстрации социального статуса — Социальная функция религии в обществе

Глава XVIII: Институты воспитания

Институт воспитания как носитель ценностей — Семья и синагога как институты воспитания — Подготовка к практической жизни — Хедер и его финансирование —

Общественный надзор над хедером — Содержание обучения — Иешива и глава иешивы — Надобщинный характер иешив — Метод пилпула и «хилуким» — Звания «хавер» и «морену» — Раввин как выразитель ценностей — Снижение статуса иешивы в конце описываемого периода

Глава XIX: Перемены в социальной иерархии

Функциональная концепция общества — Стратификация — Политический статус как основа стратификации — Отсутствие классового деления — Экономический статус и его нестабильность — «Отличие предков» и знание Торы как источники стратификации — Концентрация источников стратификации в одних и тех же руках — Конфликты между носителями ценностей — Взаимозаменяемые ценности — Степени социальной мобильности

Раздел III НАЧАЛО РАСПАДА

Глава XX: События и процессы

Изменения в социальной и духовной сферах — Реакция на «кары Господни» 1648-1649 гг. — Движение Шабтая Цви — Саббатианская секта и ее социологический характер — Связь между саббатианским движением и событиями 1648-1649 гг. — Общенациональный характер движения — Связь с цфатской каббалой — Религиозная функция практических заповедей согласно каббале — Ритуальная плодотворность каббалы — Религиозная элита каббалистов — Раскол между элитой и «простыми» людьми

Глава XXI: Значение поворотного момента

Между консерватизмом и переменами — Традиционное общество на новом этапе—Особенности хасидизма и Гаскалы — Зависимость Гаскалы от внешних перемен — Зависимость хасидизма от саббатианства и каббалы — Подрыв социальных основ общества — Кризис религиозных учебных заведений — Смысл зависимости от предшествующих движений — «Харизматическая религиозность» и отчуждение от старых ценностей

Глава XXII: Переход к хасидизму

«Народный» хасидизм — Лидеры движения — Бешт — Распространение движения — Обособленность от каббалистического хасидизма и саббатианства — Взаимные связи между цадиком и массами — Изменения в религиозных обычаях — Отношение к Галахе и ее ревнителям — Община хасидов и ее размеры — Столкновение с ревнителями традиции — Ослабление семьи — Влияние на еврейскую ментальность

Глава XXIII: Возникновение нейтрального общества

Признаки социального распада — Маскил — Распад сословий внутри государства — Придворный еврей — Вмешательство государства в руководство общиной — Сохранение социальной обособленности — Возникновение независимых граждан — Желательная картина будущего с точки зрения рационализма — «Духовная элита» — новая основа для общения между евреями и неевреями — Близость Мендельсона к обоим мирам — Выкресты и их идеология — Элита «просвещенных евреев»

Глава XXIV: Идеал еврейского Просвещения

Формирование идеала — Стремление к профессиональной диверсификации — Критика еврейских организаций — Новый идеал воспитания — Романтическая любовь как семейная норма — Отношение к практическим заповедям — Новый облик синагоги —

Отказ от национальной основы — Ослабление национального единства — Маскилы против «охранителей»

Примечания

Алфавитный указатель