Поль Дирак не был прекрасным принцем. Зато он был гением. После Эйнштейна Дирак, вероятно, самый выдающийся физик-теоретик XX века. Он стал одним из создателей квантовой механики и предсказал существование антиматерии. В 1933 году, когда ему был всего лишь тридцать один год, он получил Нобелевскую премию. В то же время социальная сторона жизни известного физика напоминала черную дыру. Коллеги считали его неестественно замкнутым и в шутку придумали единицу измерения его разговорчивости — «дирак», который равнялся одному слову в час.

В Бристольском университете и в аспирантуре в Кембридже Дирак ни с кем не завязал даже близкой дружбы, не то что романтических отношений. Его интересовала только работа и изумляло, что другие физики тратят драгоценное время на чтение поэзии, которую он считал несовместимой с наукой. Однажды Дирак со своим коллегой-физиком Вернером Гейзенбергом оказался на танцах. Он смотрел на раскачивающихся из стороны в сторону людей и не мог понять смысла этого странного ритуала. — Для чего ты танцуешь? — спросил Дирак коллегу. — Приятно потанцевать со славной девушкой, — ответил тот.

Качиоппо Стефани - Там, где рождается любовь

Нейронаука о том, как мы выбираем и не выбираем друг друга / Стефани Качиоппо ; пер. с англ. Е. Ципилевой; науч. ред. Д. Ковпак. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 256 c. — (Любовь и отношения. Лучшие книги для пар).

ISBN 978-5-00195-530-6

Качиоппо Стефани - Там, где рождается любовь - Оглавление

Введение

Глава 1. Социальный мозг

Глава 2. Одиночка

Глава 3. Страсть к работе

Глава 4. «Машина любви»

Глава 5. Любовь в отражении

Глава 6. Когда мозг ставит лайк

Глава 7. У нас всегда будет наш Париж

Глава 8. Лучше вместе

Глава 9. В болезни и здравии

Глава 10. Испытание временем

Глава 11. Кораблекрушение

Глава 12. Любить призрака

Эпилог. Холистическая теория любви

Благодарности

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