Качмарчик – Зранені

Я з вдячністю відзначаю публікацію книжки «Зранені. Розмови про сексуальні зловживання в Церкві». Це низка інтерв’ю редакторки Юстини Качмарчик з людьми, які в різний спосіб залучені до допомоги тим, хто постраждав, і до захисту неповнолітніх у Польщі.

Надзвичайно важливо, що книга починається розмовою з потерпілою особою. У цій історії бачимо багато страждань, які передусім спричинив кривдник, а згодом — нерозуміння з боку найближчих людей і неправильна реакція представників Церкви. Водночас із цієї історії струменить надія, джерелом якої є факт, що та сама Церква, в якій згадану людину скривдили, нині підтримує її та супроводжує на шляху до одужання.

Сексуальне зловживання щодо неповнолітньої, вразливої або безпорадної особи руйнує її життя в різних вимірах і зачіпає різні його аспекти. Отож допомога зраненій людині повинна охоплювати всі ці сфери. Вона має полягати в тому, щоб уповноважена єпископом відповідальна особа (делегат), приймаючи заяву, виявляла до цієї людини емпатію, щоб їй надавали фахову психотерапевтичну допомогу, щоб її терпляче супроводжував душпастир і щоби відбувся справедливий судовий розгляд справи. Фактично правильне надання допомоги вимагає однозначної позиції та дій церковного проводу. Запобігати таким злочинам не вдасться без зрілої семінарійної формації та масштабних превентивних заходів. І врешті комплексна допомога потребує чуйного й щирого спілкування зі зраненою особою.

Щоби ця діяльність була ефективною, а її наслідки тривалими, потрібна співпраця всіх суб’єктів і людей доброї волі, які прагнуть долучитися до створення безпечного середовища для дітей і молоді, а також хочуть допомагати всім скривдженим, незалежно від того, ким є кривдник. Тільки в такому разі спільна відповідь на драму сексуальних зловживань стане виявом нашої людяности.

Висловлюю вдячність Авторці та всім її Співрозмовникам, які поділилися своїми знаннями й досвідом. Книга є записом розмов, але водночас і запрошенням почати щирий діалог, навчатися й змінювати власну свідомість, аби стати здатними допомагати і супроводжувати потерпілих, реагувати на зло, а також робити все, що нам до снаги, щоби воно ніколи більше не повторилося. Це також запрошення діяти, адресоване кожній людині, яка щиро прагне добра найменшим і найслабшим.

Качмарчик Ю. – Зранені. Розмови про сексуальні зловживання в Церкві

Львів: «Свічадо», 2025. — 192 c.

ISBN 978-966-938-745-5 (паперова версія)

ISBN 978-966-938-912-1 (електронна версія)

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