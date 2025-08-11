Качмарчик – Зранені
Я з вдячністю відзначаю публікацію книжки «Зранені. Розмови про сексуальні зловживання в Церкві». Це низка інтерв’ю редакторки Юстини Качмарчик з людьми, які в різний спосіб залучені до допомоги тим, хто постраждав, і до захисту неповнолітніх у Польщі.
Надзвичайно важливо, що книга починається розмовою з потерпілою особою. У цій історії бачимо багато страждань, які передусім спричинив кривдник, а згодом — нерозуміння з боку найближчих людей і неправильна реакція представників Церкви. Водночас із цієї історії струменить надія, джерелом якої є факт, що та сама Церква, в якій згадану людину скривдили, нині підтримує її та супроводжує на шляху до одужання.
Сексуальне зловживання щодо неповнолітньої, вразливої або безпорадної особи руйнує її життя в різних вимірах і зачіпає різні його аспекти. Отож допомога зраненій людині повинна охоплювати всі ці сфери. Вона має полягати в тому, щоб уповноважена єпископом відповідальна особа (делегат), приймаючи заяву, виявляла до цієї людини емпатію, щоб їй надавали фахову психотерапевтичну допомогу, щоб її терпляче супроводжував душпастир і щоби відбувся справедливий судовий розгляд справи. Фактично правильне надання допомоги вимагає однозначної позиції та дій церковного проводу. Запобігати таким злочинам не вдасться без зрілої семінарійної формації та масштабних превентивних заходів. І врешті комплексна допомога потребує чуйного й щирого спілкування зі зраненою особою.
Щоби ця діяльність була ефективною, а її наслідки тривалими, потрібна співпраця всіх суб’єктів і людей доброї волі, які прагнуть долучитися до створення безпечного середовища для дітей і молоді, а також хочуть допомагати всім скривдженим, незалежно від того, ким є кривдник. Тільки в такому разі спільна відповідь на драму сексуальних зловживань стане виявом нашої людяности.
Висловлюю вдячність Авторці та всім її Співрозмовникам, які поділилися своїми знаннями й досвідом. Книга є записом розмов, але водночас і запрошенням почати щирий діалог, навчатися й змінювати власну свідомість, аби стати здатними допомагати і супроводжувати потерпілих, реагувати на зло, а також робити все, що нам до снаги, щоби воно ніколи більше не повторилося. Це також запрошення діяти, адресоване кожній людині, яка щиро прагне добра найменшим і найслабшим.
Качмарчик Ю. – Зранені. Розмови про сексуальні зловживання в Церкві
Львів: «Свічадо», 2025. — 192 c.
ISBN 978-966-938-745-5 (паперова версія)
ISBN 978-966-938-912-1 (електронна версія)
Качмарчик Ю. – Зранені – Зміст
- ВСТУП ДО УКРАЇНСЬКОГО ВИДАННЯ
- ВСТУП
- ПОВОЛІ НАРОДЖУЮСЯ ДО ЖИТТЯ. Свідчення людини, зраненої в Церкві
- ДОПОМОГТИ ДИТИНІ, СКРИВДЖЕНІЙ СЕКСУАЛЬНО. Розмова з Йолантою Змарзлік, психотерапевткою, яка допомагає скривдженим дітям і їхнім сім’ям
- ВОСКРЕСАТИ ДО ЖИТТЯ. УЖЕ ТЕПЕР. Розмова з о. Артуром Хлопеком, душпастирем осіб, скривджених унаслідок сексуальних зловживань
- НАЙВАЖЛИВІШИМ Є СУПРОВІД. Розмова з Мартою Тітанець із Фонду святого Йосифа, заснованого Конференцією єпископату Польщі
- ПЕДОФІЛИ. ХТО ВОНИ І ЧОМУ КРИВДЯТЬ?. Розмова з професоркою Марією Байзерт, психологинею та сексологинею
- ЯКІ СЛОВА ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЩОБ НЕ КРИВДИТИ ЗНОВУ?. Розмова з професоркою Монікою Пшибиш, фахівчинею з комунікації
- ЯК ЗАЯВИТИ ПРО КРИВДУ?. Розмова з о. Яном Догналіком, юристом, делегатом польового єпископа в справах захисту дітей і молоді
- ДЕМІСТИФІКАЦІЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ, АБО ПРО ФОРМАЦІЮ СЕМІНАРИСТІВ. Розмова з о. Войцехом Жешовським, богословом, делегатом у справах захисту дітей і молоді Ґнєзненської архидієцезії
- ДОРОГОЮ ДО ЗЦІЛЕННЯ Є ПОКОРА ЦЕРКВИ. Розмова зі с. Долорес Зок, головою Конференції генеральних настоятельок жіночих інститутів богопосвяченого життя
- ЦЕРКВА ВЛАДИ І ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛІЯ. Розмова з о. Пйотром Ґурським, богословом, колишнім ректором Вищої духовної семінарії в Каліші
- У ЦЕРКВІ ЧИМАЛО ВСЬОГО ЗМІНИЛОСЯ. Розмова з кардиналом Ґжеґожем Рисем, митрополитом Лодзьким
- ПРО СПРАВЖНЮ КРИВДУ, ФАЛЬШИВУ ТУРБОТУ Й ДОРОГУ В НІКУДИ. Розмова з о. Адамом Жаком, ТІ, координатором у справах захисту дітей і молоді при Конференції єпископату Польщі
- ДЕ ШУКАТИ ДОПОМОГУ?. Контакти, за якими можна зголошувати випадки сексуального зловживання, що відбувалися в УГКЦ та РКЦ
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