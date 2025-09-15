Читаючи цю книгу, неможливо бути байдужим, особливо, якщо ви одружені. Незважаючи на те, що автор писав її між 1945 і 1967 роками, кожен розділ книжки винятково актуальний. Завдяки педагогічному таланту отця Кафаре- ля основні істини подружнього життя легко пізнавати не лише розумом, але приймати всім єством, з усіма його прагненнями і вразливістю. Основні принципи поведінки, такі як уміння вислухати, висловитися, прийняти, уважно поставитися до людини і вибачити їй ми набуваємо з плоти і крови.

Автор цього твору — свідок епохи в Європі, зокрема, у Франції, якій було характерне повернення подружньої духовное їй, спадкоємцями якої є ми з вами. Тут він бачить появу свіжих ідей, які згодом стали класикою, однак про які нам слід завжди пам'ятати: «Любов — не великий виграш, що впав із неба, а щоденна перемога», «Щодня треба йти назустріч один одному». Аналогія поміж Божою любов’ю та взаєминами людини і Бога, про яку часом чуємо в доволі абстрактній формі, набирає у цій книзі чітких рис. Зазвичай розділи структуровані так, що бачимо: поведінка, викликана справжньою людською любов'ю, є такою ж, як і в молитві; таку поведінку знаходимо в тому, чого вчить нас віра про Божу любов.

Можливо, дехто помітить залишки культури, яка очікувала від подружжя надто багато. Однак отець Кафарель працює в напрямку, протилежному від романтичної концепції кохання. До прикладу, має сміливість стверджувати, що жоден чоловік чи дружина не може «задовольнити» свою половинку. Або ж наважується показати подібність болісної зрадженої Любови, що пережита вночі, до любови, що проявилася в страстях Христових. Ці сторінки запрошують нас бути реалістами.

Кафарель Анрі - На роздоріжжях любови

пер. з фр. Т. Сікачовська

Львів: Свічадо, 2011, 128с.

ISBN 978-966-395-504-9

Кафарель Анрі - На роздоріжжях любови - Зміст

Передмова до нового видання, яку написав Ксав'є Лакруа

До читачів

Така довга відсутність

Невинність ока

Погляд, що слухає

Ця поглинаюча пристрасть

Новини серця

Наважитися бути щасливим

Лев чатує

Лист до пані X

Підлітковість

Обезглавлені християни

Мовчання — вбивця любови

Понад глухого лише

Вміти вигадувати

Тому що я — Агнеса

Ти важливий для мене

Шукаю твого погляду

Дивний принцип

І сміх, і сльози

Любов сильніша від зла

Ідеальна жінка

«Я придбала людину з Господньої ласки»

Шанувати невинність

Обов’язок сісти

Любов і самотність

Якби я вже його не кохала

Пенсіонери любови

Якщо ви почуєте його голос

Ваша ілюстрована Біблія

Алфавітний покажчик

Алфавітний покажчик власних імен

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