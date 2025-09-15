Кафарель - На роздоріжжях любови
Читаючи цю книгу, неможливо бути байдужим, особливо, якщо ви одружені. Незважаючи на те, що автор писав її між 1945 і 1967 роками, кожен розділ книжки винятково актуальний. Завдяки педагогічному таланту отця Кафаре- ля основні істини подружнього життя легко пізнавати не лише розумом, але приймати всім єством, з усіма його прагненнями і вразливістю. Основні принципи поведінки, такі як уміння вислухати, висловитися, прийняти, уважно поставитися до людини і вибачити їй ми набуваємо з плоти і крови.
Автор цього твору — свідок епохи в Європі, зокрема, у Франції, якій було характерне повернення подружньої духовное їй, спадкоємцями якої є ми з вами. Тут він бачить появу свіжих ідей, які згодом стали класикою, однак про які нам слід завжди пам'ятати: «Любов — не великий виграш, що впав із неба, а щоденна перемога», «Щодня треба йти назустріч один одному». Аналогія поміж Божою любов’ю та взаєминами людини і Бога, про яку часом чуємо в доволі абстрактній формі, набирає у цій книзі чітких рис. Зазвичай розділи структуровані так, що бачимо: поведінка, викликана справжньою людською любов'ю, є такою ж, як і в молитві; таку поведінку знаходимо в тому, чого вчить нас віра про Божу любов.
Можливо, дехто помітить залишки культури, яка очікувала від подружжя надто багато. Однак отець Кафарель працює в напрямку, протилежному від романтичної концепції кохання. До прикладу, має сміливість стверджувати, що жоден чоловік чи дружина не може «задовольнити» свою половинку. Або ж наважується показати подібність болісної зрадженої Любови, що пережита вночі, до любови, що проявилася в страстях Христових. Ці сторінки запрошують нас бути реалістами.
Кафарель Анрі - На роздоріжжях любови
пер. з фр. Т. Сікачовська
Львів: Свічадо, 2011, 128с.
ISBN 978-966-395-504-9
Кафарель Анрі - На роздоріжжях любови - Зміст
Передмова до нового видання, яку написав Ксав'є Лакруа
До читачів
- Така довга відсутність
- Невинність ока
- Погляд, що слухає
- Ця поглинаюча пристрасть
- Новини серця
- Наважитися бути щасливим
- Лев чатує
- Лист до пані X
- Підлітковість
- Обезглавлені християни
- Мовчання — вбивця любови
- Понад глухого лише
- Вміти вигадувати
- Тому що я — Агнеса
- Ти важливий для мене
- Шукаю твого погляду
- Дивний принцип
- І сміх, і сльози
- Любов сильніша від зла
- Ідеальна жінка
- «Я придбала людину з Господньої ласки»
- Шанувати невинність
- Обов’язок сісти
- Любов і самотність
- Якби я вже його не кохала
- Пенсіонери любови
- Якщо ви почуєте його голос
- Ваша ілюстрована Біблія
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