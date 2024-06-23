В начале 1980-х годов я успешно продвигался по лестнице правительственной карьеры. Поэтому мне приходилось много ездить по свету, сотрудничая с американскими посольствами, правительственными служащими за рубежом, лидерами международного бизнеса и, время от времени, с представителями печати и средств массовой информации. Во многих отношениях это была идеальная работа — работа, о которой многие люди могут только мечтать. То, что я начну исследование и написание книги на столь непонятную на первый взгляд тему, как глобализация и оккультизм, было последним, о чем я мог в то время подумать. Однако сейчас я осознаю, что у Бога были другие планы.

Во время поездок и контактов, связанных с моей работой, я узнал о готовящихся по всему миру планах установления единого мирового правительства, чаще называемого посвященными «Новым мировым порядком». Большая часть всего того, о чем я узнал, является результатом нескольких событий последних трех лет. Если бы я получил эту информацию от кого-то с улицы, то, возможно, не обратил бы на нее никакого внимания, приняв это за бессмыслицу. Однако из-за определенных обстоятельств, относящихся к этим событиям и положению людей, через которых я узнал об этом, у меня не было другого выбора, как только воспринять эту информацию всерьез. Каждая поездка предоставляла мне новые факты и открытия, ведя все ближе и ближе к планам Нового мирового порядка. По натуре я человек любознательный и люблю вникать в глубь вещей. Поэтому каждый раз, когда какой-нибудь обман или противоречие привлекали мое внимание, я в поисках истины старался раскрыть для себя суть дела.

В конце концов мои исследования охватили весь мир: от Тайваня и Советского Союза до Израиля. В это время я также узнал о приготовлениях, касающихся перехода к Новому мировому порядку здесь, в Соединенных Штатах. Вскоре я осознал, что это движение по своей природе было не только экономическим, но также содержало в себе политическую и даже религиозную мотивацию. Я нашел глубокую связь между этими тремя сферами.

Если до этого времени вы не осознавали далеко идущего влияния оккультных обществ на мировую политику, то можете подумать, что в эти факты трудно поверить. Однако после более чем десятков тысяч часов исследований я пришел к заключению, что под действием мощной люциферовой силы, укорененной веками в тайных обществах, мы стремительно приближаемся к единому мировому правительству.

Эти невероятно злые в своих намерениях силы ожидают исполнения своей миссии во всей полноте в 90-е годы XX века. Я имел редкую возможность заглянуть в процесс формирования мирового правительства, т. к. был задействован в организации, участвующей в этом проекте. Одной из таких организаций является Ассоциация Мировой конституции и парламента (АМКП, или WCPA), проекты и документы которой воспроизведены в приложении ко второй части данной книги. Эти материалы должны послужить достаточным доказательством того, что создание единого мирового правительства является реальным фактом. В настоящее время о АМКП знают всего несколько тысяч человек. Однако это положение вскоре изменится.

В последние месяцы действия АМКП становятся все более явными, так как она готовится приступить к своей общественной кампании. Если данная книга не дойдет быстро до значительного числа читателей, эта организация в скором будущем сможет начать открыто функционировать в обществе. Планируемая кампания будет полностью построена на обмане и таким образом получит поддержку от ничего не подозревающих людей со всего мира.

Гари Ках – Глобализация - На пути к всемирному завоеванию

Пер. с англ. - С.-Пб: Руфь, 2005. — 432 с.

ISBN 5-94172-043-2

Гари Ках – Глобализация – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

Часть 1

Глава 1. Мировая экономика

Глава 2. Мировая политика

Глава 3. Американское теневое правительство

Глава 4. Движение «Нью Эйдж» («Новый век»)

Глава 5. Масонство — тайный катализатор

Глава 6. Тайные учения Нового мирового порядка

Глава 7. Грядущий мировой кризис

Часть 2

Документы Ассоциации мировой конституции и парламента

Часть 3

Программа Мирового Правительства, предложенная Михаилом Горбачевым

Дополнительные заявления Михаила Горбачева

Заявления других известных глобалистов

Приложения

Ссылки