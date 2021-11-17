История часто имеет дело с холмами. От холма Сион, на котором царь Давид построил Иерусалим, до афинского Акрополя, от Банке Хилла американской революции до Малвернхилла американской гpажданской войны, от Айва Джима Сурибачи до Ветнамского гамбургера хилла холмы этого мира всеrда пользовались славой. Значительная часть дошедшее до нас истории человечества совершалась на их склонах и вершинах, и кто знает, сколько Kpови победителей и побежденных впитала, как гyбка, их земля.

В Риме я люблю подниматься На Яникулум, который древние называли золотой горой. Из за eгo желтоrо песка. Одно из замечательных защитных сооружений Рима, возведенных природой, он круто вздымается над западным берегом мутно зеленого Тибра, открывая живописное зрелище великоrо города, простертоrо под ним. Подобно другим cтpaтегически важным холмам, он не раз становился apeной сражении. Ровно полтора века назад, в 1849 rоду, две армии в последний раз сошлись на eгo вершине вокpyг украшенных ренессансным орнаментом арок ворот Св. Панкрацио, расположенных вблизи очаровательных средневековых здании, на чьих стенах до сих пор видны отметины пуль. Память об этой битве долrо скрывала земля.

Победителями стали французские войска, состоявшие на службе реакционера папы, разгневанноrо тем, что итальянцы дерзнули поднять против Heгo оружие, пытаясь захватить папские владения и объединить Италию. Побежденными мальчишки не старше четырнадцати, трагически уступавшие противнику числом, но дравшиеся с безрассудной отвагой юности, вдохновляемые своим харизматическим лидером Джузеппе Гарибальди и eгo не менее харизматической женой Анитой.

Кахилл Томас - Холмы Иерусалима

Томас Кахилл ; [пер. с анг В. Симонова]. ­

СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2006. ­ 350 с.

(Серия ­Колеса истории»).

ISBN 5-З67- 00050-­9

Кахилл Томас - Холмы Иерусалима - Содержание