В июне 2019 года в Смоленском государственном университете при поддержке Фонда «История Отечества» прошла вторая международная конференция, посвященная конфессиональной проблематике в новейшей истории. Она собрала исследователей из России, Беларуси, а также Латвии, США. Большинство из выступивших подготовили статьи, составившие этот сборник. Тема «Конфессиональная история российско-белорусского приграничья конца XIX - середины XX вв.: институты, практики, идентичности» органична для такого региона, как Смоленская область. В имперский период губерния находилась у черты оседлости - порога, разделявшего имперский центр не только с еврейско-иудейским населением, но и с поликонфессиональными территориями, где помимо православных проживали униаты и католики.

Историческое наследие этого феномена приграничья, опыта конфессиональных контактов (и конфликтов) значимо и заметно. Империя, сформированная по территориальному принципу, связанная единым законом и аппаратом принуждения, стремилась к формированию гомогенности конфессионального состава населения, проводя политику, способствующую распространению православия. Переход к нему для многих жителей имперских окраин был формальным, нередкой была практика тайного исповедания укоренившейся веры. Сформированные имперской эпохой явления претерпели серьезные изменения в советский период: провозглашенная деконфессионализация на практике привела к эмансипации конфессиональных практик жителей национальных регионов и бывших окраин империи. Во многом на конфессиональный ландшафт и трансформацию практик исповедания повлияла позднее советская национальная политика, в рамках которой получил развитие и специфичные решения вероисповедный аспект. Главное - в контексте эволюции разных поколений политики государства менялась даже сама традиционная сфера жизни людей - религиозная. Многообразные исторические, культурные, социальные проявления и последствия этих процессов - предмет исследований участников конференции в Смоленске.

Конфессиональная история российско-белорусского приграничья конца XIX - середины XX вв: институты, практики, идентичности

Сборник материалов международной научной конференции

под ред. М. В. Каиля

Смоленск: Изд-во СмолГУ 2019. 252 с.

ISBN 978-5-88018-644-0

Конфессиональная история российско-белорусского приграничья конца XIX - середины XX вв: институты, практики, идентичности - Содержание

Предисловие

М. В. Каиль. Вера и границы: конфессии и религиозные практики в новейшей истории российско-белорусского приграничья

Пленарные доклады

К. В. Шевченко. Полоцкий церковный собор 1839 г. и деятельность митрополита Семашко в оценках галицко-русского просветителя и церковного деятеля протоиерея И. Наумовича (1826-1891)

А. Ю. Бендин. Религиозная и этническая идентичность западнорусского населения Северо-Западного края в контексте угроз государственной и речигиозной безопасности Российской шмперии в конце 30-х - 60-е гг. XIX вв

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, иерей Илия Бурдуков. История и перспективы межъепархиального сотрудничества в рамках Союзного государства: опыт Смоленской епархии

Доклады секции № 1. Д. И. Карев. Западноруссизм: историческая идеология и историографическая практика второй половины XIX - нач. XX в.

С. Ф. Веремеев. Полоцкий собор 1839 г. в научном и общественном дискурсах современной Беларуси

Л. В. Левшун. Программа формирования белорусской идентичности в этногенетической концепции митрополита Иосифа (Семашко): на материале корпуса гомилетических сочинений

A. А. Романчук. Возвращение западнорусских униатов к православию (1780-1839): устоявшиеся стереотипы и историческая реальность

B. В. Мищенко. Конфессиональные группы во второй половине XIX в. на территории пограничья: по материалахt Могилевской, Черниговской, Орловской губерний

Т. А. Листова. К вопросу о формировании религиозного ландшафта в регионе белорусско-российского пограничья. Вторая половина XIX- XX вв.

И. Б. Красильников. Российско-белорусские связи и их роль в восстановлении и развитии религиозной жизни в Смоленской области в 1940-50-х гг.

О. В. Дианова. Присоединение униатов Западного края и Царства Польского к Православной Российской Церкви в российских и польских нарративных источниках

СМ. Восович. Культурно-просветительская деятельность православных братств российско-белорусского приграничья в конце XIX- начале XX века: на примере Полоцкой и Могилевской епархий

Доклады секции Лз 2. Инокиня Евросинья. От унии к православию: Иллукстский женский монастырь, Епархиальное духовное училище и игуменьи- просветительницы Рижской епархии (середина XIX и начало XX вв.)

М. В. Каиль. Православные лидеры и церковные юрисдикции российско- белорусского приграничья в 1917-1920-х гг

В. В. Сушко. Миссионерская деятельность евангелистических церквей на территории белорусских земель в конце XIX- начале XXвв.: системный анализ

К. П. Обозный. Православная Церковь в Западном крае Российской империи в начале XX века: на примере миссионерского служения прот. Кирилла Зайца в Полоцко-Витебской епархии

А. В. Апанасенок. «Он и есть наша община»: личностный фактор в институализации провинциального старообрядчества на западе России в начале XX в

А. С. Хотеев. Западнорусская уния на страницах журнала «Русская старина»

А. А. Киселёв. Общая полиция и этнорелигиозные конфликты в пределах белорусских губерний в начале XX в

А. Д. Гронский. Формирование современного политического мифа об унии (на примере публицистики Сергея Абломейко)

О. Г. Казак. Православная церковь российско-белорусского приграничья в начале XX в. (по материалам издания «Могилевские епархиальные ведо: мости»)

Т. А. Мищенко. Еврейская идентичность в 1920-1930-е гг.: семейный case-study из произведений журналиста г. Новозыбкова Арона Вольного

Н. В. Никитина. Документы Государственного архива Смоленской области о социальной и конфессиональной истории еврейского населения российско- белорусского приграничья конца XIX- начала XX вв

А. Н. Свирид. Проекты возрождения униатской церкви в Западной Беларуси в 1921-1939 гг.

И. И. Маслова. Историческая ретроспектива религиозной жизни Беларуси: по материалам центральных архивов Российской Федерации (1965-1992 гг.)

Д. М. Толочко. Советская власть и католическая церковь в Западной Беларуси (1939-1941 гг.)

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