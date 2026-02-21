Как изучать Библию – Часть 1 - BBE

следует поставить себе целью научиться понимать Библию и знать ее в совершенстве, подобно тому как домохозяйка разбирается в иголках и нитках, торговец — в бухгалтерских книгах, а моряк свободно правит своим кораблем. Нам надо знать как ее общий смысл, так и содержание каждой книги, исторические детали, доктрины, наставления и заповеди — словом, знать о ней все.



Эразм сказал об Иерониме: "Кто, как он, знал наизусть все Писание, и впитал его в себя, и размышлял над ним?" Говорят, Витциус, голландский ученый, автор известной книги "Заветы", тоже мог не только повторить наизусть каждое слово Писания на языке оригинала, но и истолковать контекст и комментарии лучших авторов. Я слышал об одном старом пасторе из Ланкашира, который был воистину "ходячей симфонией": он всегда мог назвать главу и стих цитируемого отрывка и, наоборот, в точности воспроизвести отрывок, когда ему называли главу и стих. Это, вероятно, было проявлением уникальной памяти, но упражнения такого рода могут оказаться в высшей степени полезными. Речь не идет о том, чтобы непременно к этому стремиться; но если это удается, то такую способность следует развивать. Одним из достоинств такого своеобразного таланта, как Уильям Хантингтон (которого я не буду сейчас ни порицать, ни хвалить), было то, что он во время проповедей беспрерывно цитировал Священное Писание, непременно указывая при этом главу и стих; однако он имел довольно неприглядную привычку убирать Библию с кафедры, показывая этим, что ему нет нужды заглядывать в текст.

Как изучать Библию - Часть I

Библия для всех, 1999 год

ISBN: 5-7454-0480-9

Как изучать Библию - Часть I - Содержание

Урок 1. Откроем Библию

Урок 2. Синтетический подход к изучению Библии

Урок 3. Наблюдение в аналитическом подходе к изучению Библии

Урок 4.Толкование

Урок 5. Применение

Как изучать Библию - Часть I - Урок 1 Откроем Библию

По разным причинам открывают люди Библию. Для одних Библия — руководство в жизненных вопросах. Другие ищут в ней обетования или истину. Некоторым нужно утешение их израненному сердцу, а очень немногие стремятся к мудрости и знанию. Одни ищут в Библии спасение, в то время как другие обращаются к ней из чувства долга, так как предполагается, что христианин должен это делать. Одни желают услышать в Библии голос Бога, а другие ищут в ней тему для проповеди. Методы и подходы к изучению Библии столь же разнообразны, как разнообразны причины, побудившие людей открыть её.

В этом курсе мы откроем Библию с целью усовершенствовать наше умение читать и понимать библейский текст. Надеемся, что изучение этого курса поможет вам в этом независимо от того, являетесь ли вы начинающим или уже достаточно опытны в изучении Писания.

ПЛАН УРОКА

Цель изучения Библии Два аспекта изучения Библии

Духовный аспект Человеческий аспект

Два метода: дедуктивный и индуктивный

Дедуктивное изучение Библии Индуктивное изучение Библии

Синтетический, аналитический и тематический подходы к изучению Библии

Изучение текста

Первый этап: чтение

Второй этап: исторический фон

Третий этап: литературный стиль

Четвертый этап: структура текста

Пятый этап: определение смысла и значения текста

Шестой этап: извлечение истины

Заключение ЦЕЛИ УРОКА

По завершении этого урока вы должны уметь:

1) своими словами объяснить цель изучения Библии;

2) последовательно перечислить этапы изучения текста Писания;

3) назвать, определить и сформулировать цель двух основных видов чтения при изучении Библии;

4) обсудить три этапа индуктивного метода изучения Библии и значение именно такой последовательности действий в процессе изучения;

5) объяснить разницу между индуктивным и дедуктивным методами изучения Библии;

6) кратко объяснить различие синтетического и аналитического подходов в рамках индуктивного метода изучения Библии.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ

Дедуктивный метод изучения Библии - это изучение Библии, при котором, исходя из некоей предпосылки, подыскивают факты (стихи Библии) для подтверждения этой предпосылки.

Индуктивный метод изучения Библии состоит в том, что сначала мы внимательно рассматриваем текст, затем текст истолковывается и найденные при этом истины используются применительно к своей жизни, а также к жизненным ситуациям других людей:

Синтетический подход к изучению Библии - это такой подход к исследованию Писания, при котором каждая из книг рассматривается в

целом, в совокупности всех элементов, чтобы четко определить ее содержание и замысел автора.

Аналитический подход к изучению Библии предполагает, что мы сосредотачиваем свое внимание на выяснении смысла отдельных отрывков Писания.