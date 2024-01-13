Может показаться странным, что кому-то хочется тратить время на изложение историй умирающих после полувековой работы с ними. Быть может, самонадеянно предлагать эти истории читателю — вряд ли ему захочется сопровождать умирающих незнакомцев на страницах книги. Однако именно для этого она была написана.

На протяжении всей медицинской карьеры я видела, что, сталкиваясь с вопросами жизни и смерти, мы всегда имеем свои идеи и ожидания. Каждый смотрит на мир через объектив собственного опыта, независимо от того, касается ли это рождения, смерти, любви, утраты или перемен. Проблема в том, что если рождение, любовь и даже скорбь широко обсуждаются, на тему смерти наложено табу. Не зная, чего ожидать, люди собирают крупицы информации о ней из различных источников: телевидения, фильмов, книг, социальных медиа и новостей. Этот чрезмерно приукрашенный и сильно упрощенный взгляд заменил опыт, когда смерть была обычным явлением: каждый мог увидеть ее закономерности и узнать, что жизнь может быть удовлетворительной и по мере угасания, и даже мог присутствовать у смертного одра.

Кэтрин Мэнникс - Как мы умираем - Ответ на загадку смерти, который должен знать каждый живущий

(Люди редких профессий. Невыдуманные истории о своей работе)

Москва : Эксмо, 2021. — 352 с.

ISBN 978-5-04-103302-6

Кэтрин Мэнникс - Как мы умираем - Ответ на загадку смерти, который должен знать каждый живущий - Содержание

Введение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СИМПТОМЫ

Малообещающее начало - Движение сопротивления - Маленькая танцовщица - Железный шар - Последний вальс - Пауза для размышления: симптомы

ВСЕ БУДЕТ ПО-МОЕМУ

Вот в чем вопрос - Не от пускай меня - Шляпа - У меня дух захватывает - Пауза для размышления: все будет по-моему

НАЗЫВАЯ СМЕРТЬ

Новости из вторых рук - Утекающий через пальцы - Разговор о том, что нельзя упоминать - Что-то неладное - Мемориальные таблички - Кот-астрофа - Прибытие в пункт назначения - Звук тишины - За каждым твоим вздохом (я буду наблюдать) - Красавица и чудовище - Пауза для размышления: называя смерть

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Вечеринка на кухне - Отпусти меня — лицевая сторона - Отпусти меня — обратная сторона - Планы на путешествия - С любовью к тебе - Пауза для размышления: взгляд в будущее

НАСЛЕДИЕ

Кое-что непредсказуемое - Год кота - Вскрытие - Иглы и булавки - Колыбельная - Пауза для размышления: наследие

ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

Музыкальные предпочтения - Глубокий сон - De Profundis - Идеальный день - Лучшие умирают молодыми - Пауза для размышления: трансцендентность - Последние слова

Словарь

Полезная информация

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Благодарности