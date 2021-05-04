Книга Энтони Калделлиса «Византийская республика: народ и власть в Новом Риме» (A. Kaldellis «The Byzantine Republic: People and Power at New Rome») вышла в феврале 2015 г. Эта книга — о республиканской природе власти в Византии, о том, что только народное произволение уполномочивало передачу власти новому императору, а задачей (исполнительной) власти императора была общая польза римского народа (или «византийцев», как мы называем римлян византийского времени). Тезис Калделлиса звучит парадоксально, хотя у него есть предшественники в науке, пусть их и не много. Можно назвать, по сути, только два имени: Георга-Ханса Бека (Beck) и В. Е. Вальденберга. Собственно, сходство выводов Калделлиса и работы Вальденберга «Государственное устройство Византии до конца VII века» подвигло издать оба труда под одной обложкой, хотя их разделяют почти 100 лет, если быть точным — 84 года.

Калделлис с его заключением о том, что Византия сохраняла республиканскую римскую природу и была республиканской монархией, и Вальденберг с его заключением о демократической основе византийского государственного строя, что монархия в Византии была народной, разнятся только в методе: Калделлис работает как историк-филолог, а Вальденберг— как историк-юрист. Тем ценнее и надёжнее сходство их выводов (насколько вообще позволено говорить о завершённости научного исследования). Издание обоих трудов одновременно тем больше имеет смысл, что хронологически одна работа продолжает другую. В послесловии к первому изданию книги Вальденберга мы обратили внимание на неприятие династического принципа в поздней Византии и посетовали, что не хватает исследования, как и почему и после VII в. сохранялся принцип Институций Юстиниана «власть получена императором от римского народа» (Ι.2.6). — И вот такая работа перед нами.

Вальденберг, по юридическим соображениям, ограничил себя временем господства Юстинианова законодательства. Калделлис сосредоточивается на ΧΙ-ΧΙΙ вв., когда наиболее часто происходила передача власти по типичному для Византии сценарию (часто называемому в историографии переворотами); к тому же этот период хорошо документирован. О том, что указанный сценарий можно распространить на другие периоды византийской истории, автор пишет отдельно.

Энтони Калделлис - Византийская республика: народ и власть в Новом Риме

СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2016. — 448 с.

ISBN 978-5-86007-817-8

Энтони Калделлис - Византийская республика: народ и власть в Новом Риме - Содержание

От переводчика

Энтони Калделлис. Византийская республика: народ и власть в Новом Риме

Предисловие

Глава 1. Введение в Византийскую республику

Император в диалоге с politeia: Новеллы Льва VI

Византийское понятие politeia

Politeia между Республикой и империей

Глава 2. Император в республике

«Республика» и «государство» в Византии

Общественное против частного в отправлении власти

Монархия на службе республике

Глава 3. Полномочия в законном образе правления, не предусмотренные законом

Идеал «законного образа правления»

Император и закон: решённое противоречие

Самостоятельность в условиях нарушения закона

Глава 4. Суверенитет народа в теории

Возвышение и падение Михаила V

Модель суверенитета

Народные аккламации и восшествие императора на престол

Глава 5. Суверенитет народа на деле

Образцы народного вмешательства

Общественное мнение и борьба за власть: теория гражданской войны

Политика популярности

Расширение политической области за пределы Константинополя

Внеправовой суверенитет и политизация населения

Глава 6. Светская республика и теократическая «императорская идея»

Очертания и пределы «императорской идеи»

Подъём и функция императорской идеи

Светская республика

Заключение

Библиография

Примечания (В. И. Земскова)