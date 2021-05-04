Калделлис - Византийская республика
Книга Энтони Калделлиса «Византийская республика: народ и власть в Новом Риме» (A. Kaldellis «The Byzantine Republic: People and Power at New Rome») вышла в феврале 2015 г. Эта книга — о республиканской природе власти в Византии, о том, что только народное произволение уполномочивало передачу власти новому императору, а задачей (исполнительной) власти императора была общая польза римского народа (или «византийцев», как мы называем римлян византийского времени). Тезис Калделлиса звучит парадоксально, хотя у него есть предшественники в науке, пусть их и не много. Можно назвать, по сути, только два имени: Георга-Ханса Бека (Beck) и В. Е. Вальденберга. Собственно, сходство выводов Калделлиса и работы Вальденберга «Государственное устройство Византии до конца VII века» подвигло издать оба труда под одной обложкой, хотя их разделяют почти 100 лет, если быть точным — 84 года.
Калделлис с его заключением о том, что Византия сохраняла республиканскую римскую природу и была республиканской монархией, и Вальденберг с его заключением о демократической основе византийского государственного строя, что монархия в Византии была народной, разнятся только в методе: Калделлис работает как историк-филолог, а Вальденберг— как историк-юрист. Тем ценнее и надёжнее сходство их выводов (насколько вообще позволено говорить о завершённости научного исследования). Издание обоих трудов одновременно тем больше имеет смысл, что хронологически одна работа продолжает другую. В послесловии к первому изданию книги Вальденберга мы обратили внимание на неприятие династического принципа в поздней Византии и посетовали, что не хватает исследования, как и почему и после VII в. сохранялся принцип Институций Юстиниана «власть получена императором от римского народа» (Ι.2.6). — И вот такая работа перед нами.
Вальденберг, по юридическим соображениям, ограничил себя временем господства Юстинианова законодательства. Калделлис сосредоточивается на ΧΙ-ΧΙΙ вв., когда наиболее часто происходила передача власти по типичному для Византии сценарию (часто называемому в историографии переворотами); к тому же этот период хорошо документирован. О том, что указанный сценарий можно распространить на другие периоды византийской истории, автор пишет отдельно.
Энтони Калделлис - Византийская республика: народ и власть в Новом Риме
СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2016. — 448 с.
ISBN 978-5-86007-817-8
Энтони Калделлис - Византийская республика: народ и власть в Новом Риме - Содержание
От переводчика
Энтони Калделлис. Византийская республика: народ и власть в Новом Риме
Предисловие
Глава 1. Введение в Византийскую республику
- Император в диалоге с politeia: Новеллы Льва VI
- Византийское понятие politeia
- Politeia между Республикой и империей
Глава 2. Император в республике
- «Республика» и «государство» в Византии
- Общественное против частного в отправлении власти
- Монархия на службе республике
Глава 3. Полномочия в законном образе правления, не предусмотренные законом
- Идеал «законного образа правления»
- Император и закон: решённое противоречие
- Самостоятельность в условиях нарушения закона
Глава 4. Суверенитет народа в теории
- Возвышение и падение Михаила V
- Модель суверенитета
- Народные аккламации и восшествие императора на престол
Глава 5. Суверенитет народа на деле
- Образцы народного вмешательства
- Общественное мнение и борьба за власть: теория гражданской войны
- Политика популярности
- Расширение политической области за пределы Константинополя
- Внеправовой суверенитет и политизация населения
Глава 6. Светская республика и теократическая «императорская идея»
- Очертания и пределы «императорской идеи»
- Подъём и функция императорской идеи
- Светская республика
Заключение
Библиография
Примечания (В. И. Земскова)
Работа Калделлиса важна в трех смыслах:
1. Показывает, что Византия была законной наследницей Римского государства. И продолжала оставаться республикой ("смешанным правлением") до самого конца.
2. Разрушает "черную легенду" о Византии как абсолютной монархии, самодержавии, деспотии и т.д.
3. И таким образом подрывает главный исторический миф, что Россия - как наследница Византии - была обречена на "самодержавие". Не было никакого такого "наследия" на самом деле. Нечего было наследовать.
Остатся только констатировать, что это качественное научное исследование, которое самым решительным образом помогает избавиться от предрассудков исторического познания.