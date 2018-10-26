Мы созданы, чтобы стремиться. Божье повеление властвовать — учиться, управлять, открывать и создавать — является частью того, что значит быть созданным по образу Божию. Наше стремление быть полезными и изменить мир к лучшему вплетено в нашу сущность. Тем не менее, мы существуем не только для того, чтобы выполнять поставленные задачи. Их исполнение является не целью, а инструментом, который Бог использует, чтобы сделать нас такими, какими Он хочет нас видеть. В этом и заключается Его цель. А задачи являются частью процесса, с помощью которого Бог изменяет нас. Лучше всего настроиться на следующие цели: находить людей, которым вы хотите подражать;

определить, что же на самом деле побуждает вас действовать;

знать состояние своего сердца, а не только биографию. Для вас как лидера очень важно задуматься не только о том, что вы делаете, но и о том, кем вы становитесь. Джефф Калигур писал книгу «Секреты лидерства святого Павла», думая о вас. Эта книга призвана помочь тем, кто несет нелегкое бремя лидерства, пересмотреть не только свою стратегию, но и ценности. Взгляды Джеффа на апостола Павла, чьи ревность, служение и идеи до сих пор продолжают изменять мир, и который спустя 2000 лет после своего ухода занимает мысли людей, побуждают читателей задавать вопросы о том, кто из людей оказывает на них наибольшее влияние. Я надеюсь, что вы не просто прочитаете эту книгу, а задумаетесь, примете написанное и изменитесь, что повлияет и на жизни тех, с кем вы общаетесь. Джон Ортберг Саут-Берингтон, Иллинойс Джефф Калигур – Секреты лидерства святого Павла Пер. с англ., — К., Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2009. — 160 с. ISBN 978-966-7698-37-9 Джефф Калигур – Секреты лидерства святого Павла - Содержание Предисловие Вступление Глава 1:Желайте большего

Глава 2:Когда вас выбивает из седла

Глава 3:Знай свое призвание

Глава 4:Возрастание в пустыне

Глава 5:Ищите наставников

Глава 6:Будьте посланниками

Глава 7:Восполняйте реальные нужды

Глава 8:Не будьте тем, кем вы не являетесь

Глава 9:Начните

Глава 10:Будьте одним из «тех людей»

Глава 11:Позвольте сделанному вами возрастать

Глава 12:Следуйте своим стремлениям

Глава 13:Будьте подотчетны

Глава 14:Научитесь довольствоваться тем, что есть

Глава 15:Возрастайте

Глава 16:Перестаньте всем распоряжаться

Глава 17:Позвольте себе отдохнуть

Глава 18:Прощайте обиды

Глава 19:Ищите возможности

Глава 20:Помогайте людям увидеть цель,

Глава 21:Обращайтесь за помощью

Глава 22:Делитесь видением

Глава 23:Сейте щедро

Глава 24:Находите хорошее в неблагоприятных обстоятельствах

Глава 25:Определите свое предназначение

Глава 26:Оставьте позади отрицательные ответы

Глава 27:Помогайте возрастать

Глава 28:Определите, что является важным

Глава 29:Сотрудничайте с другими

Глава 30:Делайте все необходимое

Глава 31: Служите

Глава 32: Сотрудничайте с представителями противоположного пола

Глава 33: Отпускайте людей

Глава 34: Призывайте людей

Глава 35: Верьте в судьбу

Глава 36: Упрощайте

Глава 37: Верьте в изобилие

Глава 38: Стремитесь к награде Примечания Об авторе Джефф Калигур – Секреты лидерства святого Павла - Вступление

Книга «Секреты лидерства святого Павла» описывает особый тип лидеров. Эта необычная группа лидеров, которую мы назовем «лидеры организаций», по-особому одарена и призвана осваивать новые территории. Эти люди предвидят то, что может произойти, их не удовлетворяет достигнутое статус-кво. Они обладают творческими способностями к планированию, начинанию и расширению бизнеса, служения и других возможностей помогать людям. И хотя некоторые считают их чудаками, удивляясь их поведению, эти любители риска создают новые возможности для себя и других.

Если вы мечтатель — эта книга снабдит вас всеми необходимыми навыками, которые помогут успешно превратить мечту в реальность. Вы научитесь, возрастете и однажды передадите эстафету другим. Если вы являетесь лидером успешной организации, принципы, содержащиеся в этой книге, помогут вам развить свои предпринимательские способности и научат, как раскрывать потенциал находящихся рядом с вами лидеров.

Возможно, вы уже это знаете, но не будет лишним еще раз заметить, что лидерство в организации — не для трусов. Будучи основателем Бостонской церкви, ряда спортивных организаций, а так же консалтинговой компании, задачей которой является помогать лидерам-предпринимателям и их командам процветать, я пережил как восторг, так и сложности, сопутствующие предпринимательству Я провел большую часть жизни в поисках ресурсов для служения и очень нуждался в ободрении и поддержки своего призвания. Совсем недавно я начал искать мудрости и вдохновения для тех храбрецов, кого мне выпала привилегия консультировать.

В один из самых трудных периодов в моей карьере я совершенно случайно встретился с человеком, о котором прежде очень много слышал. Он был легендой в своей сфере деятельности, но я никогда не задумывался о его умении проникать в суть дела, и не считал его авторитетом в области предпринимательства. Но, узнав наиболее яркие моменты его жизни, я осознал, что не смотря на прекрасные перспективы, которые открывались перед ним, если бы он продолжал следовать по накатаному пути, этот человек предпочел жить в эпицентре опасного круговорота событий. Он пытался организовать деятельность на международной арене, не имея при этом ни достаточного опыта, ни помощников. Его дело было крохотным по сравнению с доминирующими рыночными силами, и он столкнулся с сильным противодействием как внутри, так и вне организации. Во многих областях своей деятельности этот человек сталкивался с препятствиями. Конкуренты даже хотели убить его! Но каким-то образом, его план имел успех.

Я никогда не видел, чтобы этот лидер выступал на семинарах, и не смотрел видеозаписи его выступлений. Историю этого человека я узнал из неожиданного источника — Библии.