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Калигур - Секреты лидерства святого Павла

Джефф Калигур – Секреты лидерства святого Павла
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Мы созданы, чтобы стремиться. Божье повеление властвовать — учиться, управлять, открывать и создавать — является частью того, что значит быть созданным по образу Божию. Наше стремление быть полезными и изменить мир к лучшему вплетено в нашу сущность.
Тем не менее, мы существуем не только для того, чтобы выполнять поставленные задачи. Их исполнение является не целью, а инструментом, который Бог использует, чтобы сделать нас такими, какими Он хочет нас видеть. В этом и заключается Его цель. А задачи являются частью процесса, с помощью которого Бог изменяет нас.
Лучше всего настроиться на следующие цели:
  • находить людей, которым вы хотите подражать;
  • определить, что же на самом деле побуждает вас действовать;
  • знать состояние своего сердца, а не только биографию.
Для вас как лидера очень важно задуматься не только о том, что вы делаете, но и о том, кем вы становитесь. Джефф Калигур писал книгу «Секреты лидерства святого Павла», думая о вас. Эта книга призвана помочь тем, кто несет нелегкое бремя лидерства, пересмотреть не только свою стратегию, но и ценности. Взгляды Джеффа на апостола Павла, чьи ревность, служение и идеи до сих пор продолжают изменять мир, и который спустя 2000 лет после своего ухода занимает мысли людей, побуждают читателей задавать вопросы о том, кто из людей оказывает на них наибольшее влияние.
Я надеюсь, что вы не просто прочитаете эту книгу, а задумаетесь, примете написанное и изменитесь, что повлияет и на жизни тех, с кем вы общаетесь.
Джон Ортберг Саут-Берингтон, Иллинойс

Джефф Калигур – Секреты лидерства святого Павла

Пер. с англ., — К., Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2009. — 160 с.
ISBN 978-966-7698-37-9

Джефф Калигур – Секреты лидерства святого Павла - Содержание

Предисловие
Вступление
  • Глава 1:Желайте большего
  • Глава 2:Когда вас выбивает из седла
  • Глава 3:Знай свое призвание
  • Глава 4:Возрастание в пустыне
  • Глава 5:Ищите наставников
  • Глава 6:Будьте посланниками
  • Глава 7:Восполняйте реальные нужды
  • Глава 8:Не будьте тем, кем вы не являетесь
  • Глава 9:Начните
  • Глава 10:Будьте одним из «тех людей»
  • Глава 11:Позвольте сделанному вами возрастать
  • Глава 12:Следуйте своим стремлениям
  • Глава 13:Будьте подотчетны
  • Глава 14:Научитесь довольствоваться тем, что есть
  • Глава 15:Возрастайте
  • Глава 16:Перестаньте всем распоряжаться
  • Глава 17:Позвольте себе отдохнуть
  • Глава 18:Прощайте обиды
  • Глава 19:Ищите возможности
  • Глава 20:Помогайте людям увидеть цель,
  • Глава 21:Обращайтесь за помощью
  • Глава 22:Делитесь видением
  • Глава 23:Сейте щедро
  • Глава 24:Находите хорошее в неблагоприятных обстоятельствах
  • Глава 25:Определите свое предназначение
  • Глава 26:Оставьте позади отрицательные ответы
  • Глава 27:Помогайте возрастать
  • Глава 28:Определите, что является важным
  • Глава 29:Сотрудничайте с другими
  • Глава 30:Делайте все необходимое
  • Глава 31: Служите
  • Глава 32: Сотрудничайте с представителями противоположного пола
  • Глава 33: Отпускайте людей
  • Глава 34: Призывайте людей
  • Глава 35: Верьте в судьбу
  • Глава 36: Упрощайте
  • Глава 37: Верьте в изобилие
  • Глава 38: Стремитесь к награде
Примечания
Об авторе

Джефф Калигур – Секреты лидерства святого Павла - Вступление

Книга «Секреты лидерства святого Павла» описывает особый тип лидеров. Эта необычная группа лидеров, которую мы назовем «лидеры организаций», по-особому одарена и призвана осваивать новые территории. Эти люди предвидят то, что может произойти, их не удовлетворяет достигнутое статус-кво. Они обладают творческими способностями к планированию, начинанию и расширению бизнеса, служения и других возможностей помогать людям. И хотя некоторые считают их чудаками, удивляясь их поведению, эти любители риска создают новые возможности для себя и других.
Если вы мечтатель — эта книга снабдит вас всеми необходимыми навыками, которые помогут успешно превратить мечту в реальность. Вы научитесь, возрастете и однажды передадите эстафету другим. Если вы являетесь лидером успешной организации, принципы, содержащиеся в этой книге, помогут вам развить свои предпринимательские способности и научат, как раскрывать потенциал находящихся рядом с вами лидеров.
Возможно, вы уже это знаете, но не будет лишним еще раз заметить, что лидерство в организации — не для трусов. Будучи основателем Бостонской церкви, ряда спортивных организаций, а так же консалтинговой компании, задачей которой является помогать лидерам-предпринимателям и их командам процветать, я пережил как восторг, так и сложности, сопутствующие предпринимательству Я провел большую часть жизни в поисках ресурсов для служения и очень нуждался в ободрении и поддержки своего призвания. Совсем недавно я начал искать мудрости и вдохновения для тех храбрецов, кого мне выпала привилегия консультировать.
В один из самых трудных периодов в моей карьере я совершенно случайно встретился с человеком, о котором прежде очень много слышал. Он был легендой в своей сфере деятельности, но я никогда не задумывался о его умении проникать в суть дела, и не считал его авторитетом в области предпринимательства. Но, узнав наиболее яркие моменты его жизни, я осознал, что не смотря на прекрасные перспективы, которые открывались перед ним, если бы он продолжал следовать по накатаному пути, этот человек предпочел жить в эпицентре опасного круговорота событий. Он пытался организовать деятельность на международной арене, не имея при этом ни достаточного опыта, ни помощников. Его дело было крохотным по сравнению с доминирующими рыночными силами, и он столкнулся с сильным противодействием как внутри, так и вне организации. Во многих областях своей деятельности этот человек сталкивался с препятствиями. Конкуренты даже хотели убить его! Но каким-то образом, его план имел успех.
Я никогда не видел, чтобы этот лидер выступал на семинарах, и не смотрел видеозаписи его выступлений. Историю этого человека я узнал из неожиданного источника — Библии.
Views 612
Rating 3.9 / 5
Added 26.10.2018
Author Yerkwantai
Rate this publication:
3.9/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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