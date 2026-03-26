Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Калиостро - Сочинения

Калиостро - Сочинения
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Series Масонство - Мартинизм - Герметизм (7 books)

«Граф Александр Калиостро» (1743 (?)-1 795) - это не столько человек, сколько образ, понятие, химера, мем, - совокупность слухов, сплетен, частных предположений и авторских фантазий огромного количества людей, запечатлевших свои умозрительные построения в литературной и художественной форме с самыми разными целями, побуждаемые самыми разными мотивами и поводами. «Калиостро» - это маска, роль, театральный костюм из ателье проката, который никогда не знаешь, где обнаружишь в тот или иной день, и кто будет в него одет. Тот, кто даст себе труд прочесть все «Канонические» для современной историографии полные биографии Калиостро (их не так уж много) , обязательно заключит по прочтении, что у него не сложилось в воображении образа этого человека: детали распадаются, литературная ткань расползается по швам, мозаика не складывается в целостную картину, многочисленные документы противоречат один другому, наползают друг на друга и затмевают обзор. Каждый из авторов, изучая фактически одни и те же архивные и мемуарные источники, неосознанно формирует свой образ таинственного графа, но каждый из этих «авторских» образов разительно отличается от всех прочих, двоих похожих «виртуальных Калиостро» просто не встречается в природе.

В нашей книге мы избрали иной путь: сконцентрироваться на фактах и документах. Здесь собраны опубликованные работы, в разное время подписанные именем графа Калиостро, а во вступительной статье мы далее представим свою интерпретацию нескольких фактов, которые со всей определенностью имели место в его биографии. В первую очередь, речь идет о фактах, связывающих Калиостро с масонством и его Египетским уставом - детищем графа. Другие стороны его биографии подробно и тщательно изучены его биографами и описаны в их трудах, хотя, как уже говорилось выше, нет в этой исторической фигуре ничего, что придало бы ей достаточно «плоти», чтобы она встала в один ряд с другими персонажами исторической сцены своего времени.

Калиостро - Сочинения

Переводчик и составитель Е.Л. Кузьмишин

Вступительная статья и комментарии Е.Л. Кузьмишина

М.: Ганга, 2017 - 614 с.

ISBN 978-5-9500732-1-2

Калиостро - Сочинения - Содержание

Часть I. Масонство

  • Патент на четыре степени Шотландского масонства Агнес Элизабет фон Медем (1779)

  • Патент степени Мастера Египетского масонства, основанного Великим Коптом (1785)

  • Патент ложи-матери Египетского устава, основанной в Лионе Великим Коптом (1785)

  • Освящение и благословение Великого Храма (1785)

  • Речь брата Ф.Р.[иголье], Первого Комиссара и Великого Инспектора (1785)

  • Общий регламент Ложи «Торжествующая Мудрость» (1785)

  • Ритуалы Египетского устава Калиостро (1785)

  • Степень Ученика Египетской ложи

  • Степень Сотоварища Египетской ложи

  • Степень Мастера Внутреннего Храма

  • Степень Ученицы адопционной Египетской ложи

  • Степень Подмастерья адопционной Египетской ложи 180 Степень Мастерицы адопционной Египетской ложи

  • Руководство для работ и операций Великого Мастера и Великой Мастерицы (1785)

  • Письмо графа Калиостро Конвенту Филалетов от 10 марта 1785 г

  • Письмо графа Калиостро Конвенту Филалетов от 13 апреля 1785 г

  • Письмо графа Калиостро Конвенту Филалетов от 30 апреля 1785 г

  • Патент ложи Египетского масонства, основанной Великим Коптом в Ровередо (1787)

Часть II. Письма и мемуары

  • Письмо Элизе фон дер Рекке (1785)

  • Письмо Рамону Карбоньеру (1785)

  • Мемуар графа де Калиостро от 18 февраля 1786 г

  • Прошение в адрес Парламента Франции, от 24 февраля 1786 г

  • Прошение в адрес Парламента Франции, от 29 мая 1786 г

  • Письмо графа де Калиостро народу Франции (1786)

  • Мемуар графа Калиостро против г-на Шенона-мл. и г-на де Лоне (1786)

  • Письмо графа де Калиостро народу Англии в продолжение Мемуара (1787)

Часть III. Апокрифы

  • Исповедь графа де К* (1787)

  • Завещание и заявления (1791)

Приложения

  • Приложение 1. Рецепты Калиостро Некоторые формулы и медицинские препараты Калиостро из Страсбурга (1781)

  • Приложение 2. Другие ритуалы масонства для женщин Ритуал степени Ученицы адопционного масонства (1783)

  • Ритуал адопционного масонства (1791)

  • Элементы ритуала адопционного устава Альберта Пайка (1866)

  • Приложение 3. Другой перевод Мемуара графа Калиостро Мемориал графа Каллиостро против господина Генерал-прокурора, обвиняющаго его, писанной им самим (1786)

Views 46
Rating
Added 26.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books