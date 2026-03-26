«Граф Александр Калиостро» (1743 (?)-1 795) - это не столько человек, сколько образ, понятие, химера, мем, - совокупность слухов, сплетен, частных предположений и авторских фантазий огромного количества людей, запечатлевших свои умозрительные построения в литературной и художественной форме с самыми разными целями, побуждаемые самыми разными мотивами и поводами. «Калиостро» - это маска, роль, театральный костюм из ателье проката, который никогда не знаешь, где обнаружишь в тот или иной день, и кто будет в него одет. Тот, кто даст себе труд прочесть все «Канонические» для современной историографии полные биографии Калиостро (их не так уж много) , обязательно заключит по прочтении, что у него не сложилось в воображении образа этого человека: детали распадаются, литературная ткань расползается по швам, мозаика не складывается в целостную картину, многочисленные документы противоречат один другому, наползают друг на друга и затмевают обзор. Каждый из авторов, изучая фактически одни и те же архивные и мемуарные источники, неосознанно формирует свой образ таинственного графа, но каждый из этих «авторских» образов разительно отличается от всех прочих, двоих похожих «виртуальных Калиостро» просто не встречается в природе.

В нашей книге мы избрали иной путь: сконцентрироваться на фактах и документах. Здесь собраны опубликованные работы, в разное время подписанные именем графа Калиостро, а во вступительной статье мы далее представим свою интерпретацию нескольких фактов, которые со всей определенностью имели место в его биографии. В первую очередь, речь идет о фактах, связывающих Калиостро с масонством и его Египетским уставом - детищем графа. Другие стороны его биографии подробно и тщательно изучены его биографами и описаны в их трудах, хотя, как уже говорилось выше, нет в этой исторической фигуре ничего, что придало бы ей достаточно «плоти», чтобы она встала в один ряд с другими персонажами исторической сцены своего времени.

Калиостро - Сочинения

Переводчик и составитель Е.Л. Кузьмишин

Вступительная статья и комментарии Е.Л. Кузьмишина

М.: Ганга, 2017 - 614 с.

ISBN 978-5-9500732-1-2

Калиостро - Сочинения - Содержание

Часть I. Масонство

Патент на четыре степени Шотландского масонства Агнес Элизабет фон Медем (1779)

Патент степени Мастера Египетского масонства, основанного Великим Коптом (1785)

Патент ложи-матери Египетского устава, основанной в Лионе Великим Коптом (1785)

Освящение и благословение Великого Храма (1785)

Речь брата Ф.Р.[иголье], Первого Комиссара и Великого Инспектора (1785)

Общий регламент Ложи «Торжествующая Мудрость» (1785)

Ритуалы Египетского устава Калиостро (1785)

Степень Ученика Египетской ложи

Степень Сотоварища Египетской ложи

Степень Мастера Внутреннего Храма

Степень Ученицы адопционной Египетской ложи

Степень Подмастерья адопционной Египетской ложи 180 Степень Мастерицы адопционной Египетской ложи

Руководство для работ и операций Великого Мастера и Великой Мастерицы (1785)

Письмо графа Калиостро Конвенту Филалетов от 10 марта 1785 г

Письмо графа Калиостро Конвенту Филалетов от 13 апреля 1785 г

Письмо графа Калиостро Конвенту Филалетов от 30 апреля 1785 г

Патент ложи Египетского масонства, основанной Великим Коптом в Ровередо (1787)

Часть II. Письма и мемуары

Письмо Элизе фон дер Рекке (1785)

Письмо Рамону Карбоньеру (1785)

Мемуар графа де Калиостро от 18 февраля 1786 г

Прошение в адрес Парламента Франции, от 24 февраля 1786 г

Прошение в адрес Парламента Франции, от 29 мая 1786 г

Письмо графа де Калиостро народу Франции (1786)

Мемуар графа Калиостро против г-на Шенона-мл. и г-на де Лоне (1786)

Письмо графа де Калиостро народу Англии в продолжение Мемуара (1787)

Часть III. Апокрифы

Исповедь графа де К* (1787)

Завещание и заявления (1791)

Приложения