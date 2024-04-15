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Новое, расширенное издание современного классического труда, который не переиздавался почти сорок лет. Совмещая в своем лице редактора и соавтора этой книги, я попытаюсь привнести в нее нечто принципиально новое. Луис Каллинг, перу которого принадлежит этот труд, умер в 1973 году. Когда Ллевеллин опубликовал в 1969 году первое издание, я так сильно заинтересовался его сочинением, что отредактировал и развил эту книгу, и даже придумал суперобложку, а также набрал всю книгу на системе «IBM Composer system», которая в то время была последним писком в технологической моде.

1973 год - удивительное время в эпоху быстрых перемен и инноваций, причем не только в науке и технике, но и в понимании психологии людей и духовном росте, что Луис Каллинг упустил из виду, иначе бы он сам подготовил это новое издание. И дело не в том, что «древняя мудрость» потеряла актуальность, просто ее понимание должно меняться с течением времени, способствуя все более широкому ее использованию и помогая все большему числу людей понимать и применять ее, чтобы развиваться в когнитивном, психологическом и духовном отношении.

Луис Терли Каллинг - Карл Ллевеллин Вешке - Учебный курс магии в тайном ордене «Великое братство Бога»

Μ.: Торговый Дом Велигор, 2020. - 324 с.

ISBN 978-5-8875-765-9

Луис Терли Каллинг - Карл Ллевеллин Вешке - Учебный курс магии в тайном ордене «Великое братство Бога» - Содержание

Введение: Об этой книге и ее соавторах.

Предисловие: Великое братство Бога, Магия и Луис Каллинг

И еще несколько слов от соавтора: Первоисточники ордена «Великое братство Бога»

Глава 1. Высшая цель магии: Знания личного ангела-хранителя и общение с ним

Глава 2. Пограничное сознание: Вспоминание сна и магическая идентичность

Глава 3. Магические обеты: Наделение будничной жизни смыслом

Глава 4. Ритуал уединения: Сокровенные отношения со Святым ангелом-хранителем

Глава 5. Каббала чисел: Таблица букв и чисел, соответствия Таро

Глава 6. Групповой ритуал: Лунный язык Калипсо, Енохианский язык, Варварские слова

Глава 7. Магическое письмо: Запечатление И-Цзин

Глава 8. Книга Закона: Телема: Сексуальная магия: Альфаизм как первая ступень

Глава 9. Сексуальная магия: Дианизм - вторая ступень

Глава 10. Сексуальная магия: Луис Терли Каллинг. Карл Плевеллин Ветке Кодош - третья ступень

Глава 11. Общение с Богом: Выбор Тотема

Глава 12. Индивидуальный ритуал: Использование варварских слов

Глава 13. Великие лунные трансы: Специализированное обучение

Приложение I. Древо жизни в соответствии с козырями Таро, Каббалой чисел и т.д

Приложение II. Либер И-Цзин: предсказательные значения 64 гексаграмм

Приложение III. Магические позы, движения и жесты