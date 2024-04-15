Каллинг - Вешке - Учебный курс магии в тайном ордене «Великое братство Бога»
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Новое, расширенное издание современного классического труда, который не переиздавался почти сорок лет. Совмещая в своем лице редактора и соавтора этой книги, я попытаюсь привнести в нее нечто принципиально новое. Луис Каллинг, перу которого принадлежит этот труд, умер в 1973 году. Когда Ллевеллин опубликовал в 1969 году первое издание, я так сильно заинтересовался его сочинением, что отредактировал и развил эту книгу, и даже придумал суперобложку, а также набрал всю книгу на системе «IBM Composer system», которая в то время была последним писком в технологической моде.
1973 год - удивительное время в эпоху быстрых перемен и инноваций, причем не только в науке и технике, но и в понимании психологии людей и духовном росте, что Луис Каллинг упустил из виду, иначе бы он сам подготовил это новое издание. И дело не в том, что «древняя мудрость» потеряла актуальность, просто ее понимание должно меняться с течением времени, способствуя все более широкому ее использованию и помогая все большему числу людей понимать и применять ее, чтобы развиваться в когнитивном, психологическом и духовном отношении.
Луис Терли Каллинг - Карл Ллевеллин Вешке - Учебный курс магии в тайном ордене «Великое братство Бога»
Μ.: Торговый Дом Велигор, 2020. - 324 с.
ISBN 978-5-8875-765-9
Луис Терли Каллинг - Карл Ллевеллин Вешке - Учебный курс магии в тайном ордене «Великое братство Бога» - Содержание
Введение: Об этой книге и ее соавторах.
Предисловие: Великое братство Бога, Магия и Луис Каллинг
И еще несколько слов от соавтора: Первоисточники ордена «Великое братство Бога»
- Глава 1. Высшая цель магии: Знания личного ангела-хранителя и общение с ним
- Глава 2. Пограничное сознание: Вспоминание сна и магическая идентичность
- Глава 3. Магические обеты: Наделение будничной жизни смыслом
- Глава 4. Ритуал уединения: Сокровенные отношения со Святым ангелом-хранителем
- Глава 5. Каббала чисел: Таблица букв и чисел, соответствия Таро
- Глава 6. Групповой ритуал: Лунный язык Калипсо, Енохианский язык, Варварские слова
- Глава 7. Магическое письмо: Запечатление И-Цзин
- Глава 8. Книга Закона: Телема: Сексуальная магия: Альфаизм как первая ступень
- Глава 9. Сексуальная магия: Дианизм - вторая ступень
- Глава 10. Сексуальная магия: Луис Терли Каллинг. Карл Плевеллин Ветке Кодош - третья ступень
- Глава 11. Общение с Богом: Выбор Тотема
- Глава 12. Индивидуальный ритуал: Использование варварских слов
- Глава 13. Великие лунные трансы: Специализированное обучение
Приложение I. Древо жизни в соответствии с козырями Таро, Каббалой чисел и т.д
Приложение II. Либер И-Цзин: предсказательные значения 64 гексаграмм
Приложение III. Магические позы, движения и жесты
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