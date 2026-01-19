Толкование Николая Калмыкова пропитано глубоким почтением к священному тексту и стремлением раскрыть его практическую ценность для внутренней жизни христианина. Автор следует традиции великих учителей Церкви, утверждая, что «Песнь Песней» — это святая святых Библии, доступная лишь тому, кто ищет не плотского, а духовного. Книга написана возвышенным, но доступным языком, помогая читателю увидеть в сложных восточных метафорах живую историю отношений между Творцом и творением. Это руководство по «умному деланию» и молитвенному созерцанию, которое превращает чтение Библии в личный акт поклонения и любви к Богу.

Николай Герасимович Калмыков – Толкование на Книгу Библии Песни Песней Соломона

Первый набор сделан в Христианской миссии ’’Ковчег” при объединении Церквей ЕХБ г. Донецк Украина 1991 г. – Sacramento, CA: Russian Newspaper “Seven Days”, 1995. – 76 с.

Николай Герасимович Калмыков – Толкование на Книгу Библии Песни Песней Соломона - Содержание

Предисловие автора

Вступление

Глава 1 Возлюбленный, Его имя, любовь и ласки - Возлюбленная красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы Гневное родство Возлюбленной - Поиски Возлюбленной - Подобие и назначение Возлюбленной

Глава 2 Возлюбленная - лилия долин - Возлюбленный и Его тень - Вход Церкви в дом пира - Две руки Возлюбленного - Сон и покой Возлюбленной - Лисицы и лисенята - Дышащая прохлада и убегающая тень

Глава 3 Ложе Возлюбленной. Встреча поле разлуки - Дом матери и комнаты родительницы - Одр Возлюбленного

Глава 4 Главная мысль - прекрасный образ Возлюбленной - Словесный портрет Возлюбленной - Гора мирровая и холм фимиама - Предостережение для Возлюбленной - Возлюбленный торопит Свою Возлюбленную выйти от Него - Церковь - Возлюбленная и ее внутренний мир

Глава 5 Возлюбленный и Его избыток - Сон Возлюбленной и время посещения Ее Возлюбленным - Хитон и обувь Возлюбленной - Исповедание Возлюбленной

Глава 6 Возлюбленная блистающая, как заря, прекрасна, как луна, светла, как солнце и грозна, как полки со знаменами

Глава 7 Суламита - искательница мира

Глава 8 Обручальная любовь - О малой сестре Возлюбленной - О винограднике

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