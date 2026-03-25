Кальвин - Комментарии на Псалтирь - Том 1 - Псалмы 1-49

Если бы я захотел рассказать, сколь разнообразными сражениями упражнял меня Господь с того времени, и сколькими испытаниями Он меня проверял, история вышла бы довольно длинной. Но, чтобы не утомлять читателей бесполезными речами, лишь кратко повторю сказанное мною выше: я испытал немалое утешение, когда Давид собственным примером показал мне правильный путь. Ведь подобно тому как этого святого царя филистимляне и другие внешние враги изнуряли постоянными войнами, а злобные и вероломные домочадцы изнутри наносили ему тяжкие раны, так и я, терзаемый отовсюду, едва имел время отдохнуть от внешних и внутренних баталий. И коль скоро сатана много раз пытался ниспровергнуть Женевскую церковь, дошло до того, что я, невоинственный и трусливый человек, был вынужден собственным телом преграждать дорогу смертоносным распрям.

Все пять лет, покуда порочные люди обладали большой властью, и часть народа, поддавшись их обольщению, требовала разнузданной вседозволенности, нам приходилось непрерывно сражаться за церковную дисциплину. Ведь мирским людям, презрителям небесного учения, было наплевать на гибель церкви, лишь бы они, обретя желанную свободу, могли делать все, что им угодно. Многих также приводили в ярость недоедание и голод, некоторых ־ ненасытное тщеславие или стремление к постыдной наживе, так что они, скорее, предпочли бы, посеяв всеобщую смуту, одинаково повредить и себе, и нам, нежели подчиниться законному порядку. Думаю,что за столь долгое время они едва ли упустили хотя бы один из приемов, которые обычно куются в мастерской сатаны. И положить конец их порочным ухищрениям могло лишь их окончательное бесславное поражение, также доставившее мне весьма грустное зрелище. Ведь, хотя они и были достойны какой угодно казни, я все же больше желал им процветания в сохранности и благополучии, что и произошло бы, обращай они большее внимание на здравые наставления и советы.

Кальвин Жан - Псалтирь. Псалмы 1-49

Том первый, серия «Библейские комментарии Жана Кальвина»

Кальвин Жан - Псалтирь. Псалмы 1-49

Предисловие