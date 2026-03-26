Кальвин - Толкование на Послания апостола Павла к Ефесянам и Филиппийцам

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Кальвин Жан - Толкование на Послания апостола Павла к Ефесянам и Филиппийцам

Павел величественно превозносит благодать Божию к ефесянам, дабы склонить их сердца к благодарности, воспламенить и наполнить их помышлением о ней. Ведь тот, кто признает обладающую всем необходимым и столь щедрую к себе благость Божию, и постоянно упражняет себя в соответствующих помышлениях, никогда не допустит новые учения, затемняющие ту самую благодать, которую он уже действенно в себе ощущает.

Итак, цель апостола — укрепить ефесян, проповедуя величие божественной к ним благодати, дабы те не позволили лжеапостолам расшатать свою веру, как если бы их призвание было сомнительным и надо было искать иное основание для спасения. Одновременно Павел учит, в чем состоит полная уверенность в спасении. Она возникает тогда, когда Бог через Евангелие являет нам Свою любовь в Иисусе Христе.

Пер. с латинского И. В. Мамсурова. Мн.: МФЦП, 2008. - 224 с.

ISBN 978-985-454-402-1 (рус.)

Кальвин Жан - Толкование на Послания апостола Павла к Ефесянам и Филиппийцам - Содержание

Толкование на Послание апостола Павла к Ефесянам

  • Предисловие

  • Глава 1 - 6

Толкование на Послание апостола Павла к Филиппийцам

  • Предисловие

  • Глава 1 - 4

Added 26.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books