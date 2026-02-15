«Мысли пастора, высказанные вслух» Анатолия Ивановича Калюжного представляют собой живой и откровенный диалог руководителя общины с современным обществом и верующими. Книга построена как серия размышлений, в которых автор уходит от сухой академичности и формализма, отдавая предпочтение искренности и практическому применению библейских истин. Калюжный поднимает вопросы о роли церкви в современном мире, о лидерстве, ответственности и о том, как сохранить «человеческое лицо» и живую веру в условиях организационных трудностей и социальных вызовов.
В своих очерках автор делает особый акцент на внутреннем мире служителя и прихожанина, подчеркивая, что христианство должно проявляться прежде всего в преображенном характере и честных поступках, а не только в правильных словах. Калюжный не боится затрагивать «неудобные» темы, такие как профессиональное выгорание, кризисы доверия и необходимость постоянного обновления мышления. Книга наполнена глубоким пастырским опытом и мудростью, предлагая читателю не готовые рецепты, а пищу для размышлений, которая помогает выстроить здоровые, гармоничные отношения с Богом и окружающими людьми.
А. И. Калюжный – Мысли пастора, высказанные вслух
Киев: Издательство «Руфь», 1997. – 116 с.
ISBN 966-7023-14-1
А. И. Калюжный – Мысли пастора – Содержание
Бог являет Свою милость всем
Воспоминание о страданиях Иисуса Христа
О Духе Святом
Время уже близко
Верите ли вы в чудо
Христианин не боится смерти
Наша живая жертва Богу
“Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос” (1 Кор.3:11)
Христианские дети
Воскресение Христово
В нас більше сили, ніж в Ісуса?
Божий голос
Отдай Господу самое ценное
О блуде
О молитве
Юродство проповеди
Духовно зрелая церковь. Вера
Молитва веры. Песня Анны и Марии
Надежда
Любовь
Жизненная философия христианина
Благослови душа моя Господа
