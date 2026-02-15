Калюжный - Мысли пастора, высказанные вслух

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

«Мысли пастора, высказанные вслух» Анатолия Ивановича Калюжного представляют собой живой и откровенный диалог руководителя общины с современным обществом и верующими. Книга построена как серия размышлений, в которых автор уходит от сухой академичности и формализма, отдавая предпочтение искренности и практическому применению библейских истин. Калюжный поднимает вопросы о роли церкви в современном мире, о лидерстве, ответственности и о том, как сохранить «человеческое лицо» и живую веру в условиях организационных трудностей и социальных вызовов.

В своих очерках автор делает особый акцент на внутреннем мире служителя и прихожанина, подчеркивая, что христианство должно проявляться прежде всего в преображенном характере и честных поступках, а не только в правильных словах. Калюжный не боится затрагивать «неудобные» темы, такие как профессиональное выгорание, кризисы доверия и необходимость постоянного обновления мышления. Книга наполнена глубоким пастырским опытом и мудростью, предлагая читателю не готовые рецепты, а пищу для размышлений, которая помогает выстроить здоровые, гармоничные отношения с Богом и окружающими людьми.

А. И. Калюжный – Мысли пастора, высказанные вслух

Киев: Издательство «Руфь», 1997. – 116 с.

ISBN 966-7023-14-1

А. И. Калюжный – Мысли пастора – Содержание

  • Бог являет Свою милость всем

  • Воспоминание о страданиях Иисуса Христа

  • О Духе Святом

  • Время уже близко

  • Верите ли вы в чудо

  • Христианин не боится смерти

  • Наша живая жертва Богу

  • “Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос” (1 Кор.3:11)

  • Христианские дети

  • Воскресение Христово

  • В нас більше сили, ніж в Ісуса?

  • Божий голос

  • Отдай Господу самое ценное

  • О блуде

  • О молитве

  • Юродство проповеди

  • Духовно зрелая церковь. Вера

  • Молитва веры. Песня Анны и Марии

  • Надежда

  • Любовь

  • Жизненная философия христианина

  • Благослови душа моя Господа

Views 73
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

