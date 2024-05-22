Невозможного для Бога нет,

Все Ему подвластно и покорно,

Он создал стихии, солнца свет

И лесов бескрайние просторы,

Тонкую былинку сотворил,

И вершины гор — какое чудо!

Мириады звезд — ночных светил,

И росинок капли-изумруды.

Держит все Господь Своей рукой,

Все в Его святой и мудрой воле,

Управляет морем и рекой,

Птицами парящими над полем,

Он достоин славы и хвалы!

Он достоин чести, поклоненья!

Перед Ним колени преклони

И за все воздай благодаренье!

Лола Камалова – Один, достойный поклоненья

Ephrata, PA: Типография «Благодать», б.г. – 67 с.

Лола Камалова – Один, достойный поклоненья – Содержание