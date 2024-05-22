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Камалова – Один, достойный поклоненья

Лола Камалова – Один, достойный поклоненья
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature
Невозможного для Бога нет,
Все Ему подвластно и покорно,
Он создал стихии, солнца свет
И лесов бескрайние просторы,
Тонкую былинку сотворил,
И вершины гор — какое чудо!
Мириады звезд — ночных светил,
И росинок капли-изумруды.
Держит все Господь Своей рукой,
Все в Его святой и мудрой воле,
Управляет морем и рекой,
Птицами парящими над полем,
Он достоин славы и хвалы!
Он достоин чести, поклоненья!
Перед Ним колени преклони
И за все воздай благодаренье!

Лола Камалова – Один, достойный поклоненья

Ephrata, PA: Типография «Благодать», б.г. – 67 с.

Лола Камалова – Один, достойный поклоненья – Содержание

  • Агарь
  • Стихи для детей и подростков
  • Благодарна
  • Благослови Творца
  • Благослови, Господь, меня
  • Божье спасение
  • Бог велик
  • Божья нива
  • Будь со мною, Иисус
  • Будь верным
  • Бог хранит нас
  • Вечная радость
  • В мир пришел я не случайно
  • Вечный Бог
  • Воскрес Христос
  • Вознесение Христа
  • Все в мире Бог создал
  • Все Тебя славит
  • Все прекрасно Бог создал
  • Голос совести
  • Детская молитва
  • Дар небес
  • Добрый Творец
  • Дар Святого Духа
  • Есть дивный Бог на небесах
  • Две молитвы
  • Кончилось лето
  • Две лепты
  • Лучший Друг
  • Доверь Иисусу
  • Мне мало лет еще совсем
  • Дом Божий
  • Мой Иисус меня избавил
  • Дух Божий
  • На Благовещенье
  • Иисус! Имя только Твое
  • Нас Библия учит
  • Ищите прежде
  • Оделась травка на лугу
  • Царства Божьего
  • Он любит
  • Кувшинки
  • Пасхальный
  • На рождество
  • Поверьте
  • Научи
  • Родился Христос
  • Не оставь
  • Тебя, Господь, благодарю
  • Новогоднее
  • Утром встану очень рано
  • Он достоин
  • Хвала Творцу
  • Пилигриму
  • Христово воскресение
  • Преклонись пред Творцом
  • Я прожил немного
  • Приготовь меня к встрече
  • Я Христу отдал сердечко
  • Приди теперь
  • Рождение свыше
  • Слава в вышних
  • Спасение с небес
  • Твой Спаситель
  • Христос зовет
  • Христос пришел
  • Что изберешь
Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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