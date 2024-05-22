Камалова – Один, достойный поклоненья
Невозможного для Бога нет,
Все Ему подвластно и покорно,
Он создал стихии, солнца свет
И лесов бескрайние просторы,
Тонкую былинку сотворил,
И вершины гор — какое чудо!
Мириады звезд — ночных светил,
И росинок капли-изумруды.
Держит все Господь Своей рукой,
Все в Его святой и мудрой воле,
Управляет морем и рекой,
Птицами парящими над полем,
Он достоин славы и хвалы!
Он достоин чести, поклоненья!
Перед Ним колени преклони
И за все воздай благодаренье!
Лола Камалова – Один, достойный поклоненья
Ephrata, PA: Типография «Благодать», б.г. – 67 с.
Лола Камалова – Один, достойный поклоненья – Содержание
- Агарь
- Стихи для детей и подростков
- Благодарна
- Благослови Творца
- Благослови, Господь, меня
- Божье спасение
- Бог велик
- Божья нива
- Будь со мною, Иисус
- Будь верным
- Бог хранит нас
- Вечная радость
- В мир пришел я не случайно
- Вечный Бог
- Воскрес Христос
- Вознесение Христа
- Все в мире Бог создал
- Все Тебя славит
- Все прекрасно Бог создал
- Голос совести
- Детская молитва
- Дар небес
- Добрый Творец
- Дар Святого Духа
- Есть дивный Бог на небесах
- Две молитвы
- Кончилось лето
- Две лепты
- Лучший Друг
- Доверь Иисусу
- Мне мало лет еще совсем
- Дом Божий
- Мой Иисус меня избавил
- Дух Божий
- На Благовещенье
- Иисус! Имя только Твое
- Нас Библия учит
- Ищите прежде
- Оделась травка на лугу
- Царства Божьего
- Он любит
- Кувшинки
- Пасхальный
- На рождество
- Поверьте
- Научи
- Родился Христос
- Не оставь
- Тебя, Господь, благодарю
- Новогоднее
- Утром встану очень рано
- Он достоин
- Хвала Творцу
- Пилигриму
- Христово воскресение
- Преклонись пред Творцом
- Я прожил немного
- Приготовь меня к встрече
- Я Христу отдал сердечко
- Приди теперь
- Рождение свыше
- Слава в вышних
- Спасение с небес
- Твой Спаситель
- Христос зовет
- Христос пришел
- Что изберешь
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