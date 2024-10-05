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Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии

Л. П. Ф. Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии в девятнадцати уроках
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Автор не считал, что должен предварить предисловием этот Трактат и Курс алхимии или сообщить причины, которые его заставили обнародовать этот труд.
Также он не считал, что должен кому-либо посвятить его, не желая ни хвастаться, ни опираться на авторитет какой-либо великой личности, как это делают многие авторы.
Кому он мог бы посвятить этот ключ к алхимии для того, чтобы выразить свою благодарность? Человеку!.. Он не нашёл никого, кто не был недоверчив, чёрств, бесчеловечен, коварен и льствив: все стремились только обмануть его для того, чтобы похитить у него тайну тайн.
Он всегда находил только людей, мало склонных помочь ему или быть ему полезными для завершения его алхимической работы, поэтому он не выражает кому-либо благодарность.
Для того, чтобы верно и полностью исполнить этот священный долг благодарности, он должен посвятить Богу, творцу18 всякого дара, данное сокровище герметической философии, знания, которое он получил только от него одного.
Завистливые, прочитав это сочинение, придут в гнев, поскольку они сами не смогут достичь этой степени счастья, и они подумают, что не сумеют лучше отомстить за свои бесплодные поиски иначе, как браня счастливца и заставляя считать герметическую науку ложной. Они высохнут от бешенства! Они умрут!.. А алхимия останется.
Но благодарный философ, который всегда доверяет Богу, и который обрёл это сокровище только посредством усердия и молитв, будет благодарить его за это и благословлять его всю свою жизнь за то, что он соизволил даровать ему такое великое свидетельство своей любви для того, чтобы вытащить его из состояния унижения, нищеты и лишений, в котором он пребывал многие годы, и позволить ему восторжествовать над всеми своими врагами, так же как над всеми высокомерными людьми и недоверчивыми родственниками, которые совершенно пренебрегли им и покинули его!
Если какой-либо любитель алхимии, внимательно прочитав девятнадцать следующих уроков, составляющих полный курс, признает его за ... (поскольку он сможет об этом судить по теории и практике, которые содержит его сочинение) и пожелает с ним поговорить, то пусть он соизволит обратиться к печатнику настоящего сочинения, который даст ему его адрес, или к господину Риве, улица Жюда, 8, Монтань-Сент- Женевьев.

Л. П. Ф. Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии в девятнадцати уроках

2019. - 242 с.
ISBN 978-5-4496-8860-6

Л. П. Ф. Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии в девятнадцати уроках – Содержание

Игорь Калиберда. Франсуа Камбриэль и его "Курс Алхимии"
Ф. КАМБРИЭЛЬ. КУРС ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИЛИ АЛХИМИИ
  • Введение
  • Краткое Изложение Великого Делания
  • Первый Урок
  • Второй Урок
  • Третий Урок
  • Четвёртый Урок
  • Пятый Урок
  • Шестой Урок
  • Седьмой Урок
  • Восьмой Урок
  • Девятый Урок
  • Десятый Урок
  • Одиннадцатый Урок
  • Двенадцатый Урок
  • Тринадцатый Урок
  • Четырнадцатый Урок
  • Пятнадцатый Урок
  • Шестнадцатый Урок
  • Семнадцатый Урок
  • Восемнадцатый Урок
  • Девятнадцатый Урок
  • Объяснение некоторых положений пяти первых глав книги "Бытие"
  • Три дополнения, обсуждающие третью жизнь в человеке
  • Первое дополнение
  • Второе дополнение
  • Третье дополнение
  • Сводка девятнадцати уроков
  • Важнейшие извлечения
  • Приложение 1
  • Приложение 2
  • Приложение 3
  • Приложение 4
  • Приложение 5
  • Приложение 6
  • Приложение 7
Шанфлери. Камбриэль
Views 220
Rating 3.8 / 5
Added 05.10.2024
Author brat Vadim
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3.8/5 (3)

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