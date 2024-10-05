Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии
Автор не считал, что должен предварить предисловием этот Трактат и Курс алхимии или сообщить причины, которые его заставили обнародовать этот труд.
Также он не считал, что должен кому-либо посвятить его, не желая ни хвастаться, ни опираться на авторитет какой-либо великой личности, как это делают многие авторы.
Кому он мог бы посвятить этот ключ к алхимии для того, чтобы выразить свою благодарность? Человеку!.. Он не нашёл никого, кто не был недоверчив, чёрств, бесчеловечен, коварен и льствив: все стремились только обмануть его для того, чтобы похитить у него тайну тайн.
Он всегда находил только людей, мало склонных помочь ему или быть ему полезными для завершения его алхимической работы, поэтому он не выражает кому-либо благодарность.
Для того, чтобы верно и полностью исполнить этот священный долг благодарности, он должен посвятить Богу, творцу18 всякого дара, данное сокровище герметической философии, знания, которое он получил только от него одного.
Завистливые, прочитав это сочинение, придут в гнев, поскольку они сами не смогут достичь этой степени счастья, и они подумают, что не сумеют лучше отомстить за свои бесплодные поиски иначе, как браня счастливца и заставляя считать герметическую науку ложной. Они высохнут от бешенства! Они умрут!.. А алхимия останется.
Но благодарный философ, который всегда доверяет Богу, и который обрёл это сокровище только посредством усердия и молитв, будет благодарить его за это и благословлять его всю свою жизнь за то, что он соизволил даровать ему такое великое свидетельство своей любви для того, чтобы вытащить его из состояния унижения, нищеты и лишений, в котором он пребывал многие годы, и позволить ему восторжествовать над всеми своими врагами, так же как над всеми высокомерными людьми и недоверчивыми родственниками, которые совершенно пренебрегли им и покинули его!
Если какой-либо любитель алхимии, внимательно прочитав девятнадцать следующих уроков, составляющих полный курс, признает его за ... (поскольку он сможет об этом судить по теории и практике, которые содержит его сочинение) и пожелает с ним поговорить, то пусть он соизволит обратиться к печатнику настоящего сочинения, который даст ему его адрес, или к господину Риве, улица Жюда, 8, Монтань-Сент- Женевьев.
Л. П. Ф. Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии в девятнадцати уроках
2019. - 242 с.
ISBN 978-5-4496-8860-6
Л. П. Ф. Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии в девятнадцати уроках – Содержание
Игорь Калиберда. Франсуа Камбриэль и его "Курс Алхимии"
Ф. КАМБРИЭЛЬ. КУРС ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИЛИ АЛХИМИИ
- Введение
- Краткое Изложение Великого Делания
- Первый Урок
- Второй Урок
- Третий Урок
- Четвёртый Урок
- Пятый Урок
- Шестой Урок
- Седьмой Урок
- Восьмой Урок
- Девятый Урок
- Десятый Урок
- Одиннадцатый Урок
- Двенадцатый Урок
- Тринадцатый Урок
- Четырнадцатый Урок
- Пятнадцатый Урок
- Шестнадцатый Урок
- Семнадцатый Урок
- Восемнадцатый Урок
- Девятнадцатый Урок
- Объяснение некоторых положений пяти первых глав книги "Бытие"
- Три дополнения, обсуждающие третью жизнь в человеке
- Первое дополнение
- Второе дополнение
- Третье дополнение
- Сводка девятнадцати уроков
- Важнейшие извлечения
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4
- Приложение 5
- Приложение 6
- Приложение 7
Шанфлери. Камбриэль
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