Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии

Автор не считал, что должен предварить предисловием этот Трактат и Курс алхимии или сообщить причины, которые его заставили обнародовать этот труд.

Также он не считал, что должен кому-либо посвятить его, не желая ни хвастаться, ни опираться на авторитет какой-либо великой личности, как это делают многие авторы.

Кому он мог бы посвятить этот ключ к алхимии для того, чтобы выразить свою благодарность? Человеку!.. Он не нашёл никого, кто не был недоверчив, чёрств, бесчеловечен, коварен и льствив: все стремились только обмануть его для того, чтобы похитить у него тайну тайн.

Он всегда находил только людей, мало склонных помочь ему или быть ему полезными для завершения его алхимической работы, поэтому он не выражает кому-либо благодарность.

Для того, чтобы верно и полностью исполнить этот священный долг благодарности, он должен посвятить Богу, творцу18 всякого дара, данное сокровище герметической философии, знания, которое он получил только от него одного.

Завистливые, прочитав это сочинение, придут в гнев, поскольку они сами не смогут достичь этой степени счастья, и они подумают, что не сумеют лучше отомстить за свои бесплодные поиски иначе, как браня счастливца и заставляя считать герметическую науку ложной. Они высохнут от бешенства! Они умрут!.. А алхимия останется.

Но благодарный философ, который всегда доверяет Богу, и который обрёл это сокровище только посредством усердия и молитв, будет благодарить его за это и благословлять его всю свою жизнь за то, что он соизволил даровать ему такое великое свидетельство своей любви для того, чтобы вытащить его из состояния унижения, нищеты и лишений, в котором он пребывал многие годы, и позволить ему восторжествовать над всеми своими врагами, так же как над всеми высокомерными людьми и недоверчивыми родственниками, которые совершенно пренебрегли им и покинули его!

Если какой-либо любитель алхимии, внимательно прочитав девятнадцать следующих уроков, составляющих полный курс, признает его за ... (поскольку он сможет об этом судить по теории и практике, которые содержит его сочинение) и пожелает с ним поговорить, то пусть он соизволит обратиться к печатнику настоящего сочинения, который даст ему его адрес, или к господину Риве, улица Жюда, 8, Монтань-Сент- Женевьев.

Л. П. Ф. Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии в девятнадцати уроках

2019. - 242 с.

ISBN 978-5-4496-8860-6

Л. П. Ф. Камбриэль - Курс Герметической Философии или Алхимии в девятнадцати уроках – Содержание

Игорь Калиберда. Франсуа Камбриэль и его "Курс Алхимии"

Ф. КАМБРИЭЛЬ. КУРС ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИЛИ АЛХИМИИ

Введение

Краткое Изложение Великого Делания

Первый Урок

Второй Урок

Третий Урок

Четвёртый Урок

Пятый Урок

Шестой Урок

Седьмой Урок

Восьмой Урок

Девятый Урок

Десятый Урок

Одиннадцатый Урок

Двенадцатый Урок

Тринадцатый Урок

Четырнадцатый Урок

Пятнадцатый Урок

Шестнадцатый Урок

Семнадцатый Урок

Восемнадцатый Урок

Девятнадцатый Урок

Объяснение некоторых положений пяти первых глав книги "Бытие"

Три дополнения, обсуждающие третью жизнь в человеке

Первое дополнение

Второе дополнение

Третье дополнение

Сводка девятнадцати уроков

Важнейшие извлечения

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Шанфлери. Камбриэль