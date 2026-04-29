Кампанья - Святий Луїджі Оріоне

У рамках відзначення п’ятнадцятої річниці присутності Оріоністів у Львові та в Україні загалом я радий можливості представити українському читачеві переклад біографії святого Луїджі Оріоне, яку написав один із наших співбратів, отець Арканджело Кампанья. Наші приятелі та прихильники вже давно просили в нас якийсь ґрунтовніший текст про постать отця Оріоне і його діяльність, та й ми самі потребували можливості дати нашим молодим кандидатам-українцям якісь матеріали для вивчення та роздумів, що допомогли б їм краще збагнути харизму засновника нашого згромадження. Переклад цієї книжки стане відповіддю на оті прохання й дасть змогу бодай трохи надолужити такий брак інформації.

Про отця Оріоне написано вже чимало, багатьма різними мовами, і серед цих писань є, певна річ, і декілька цікавих біографій. З-поміж них усіх ми вибрали для перекладу саме працю отця Кампаньї, бо в ній виклад усіх найголовніших подій з життя нашого засновника доповнений численними цитатами з його незліченних писань, а це - як жодна розповідь чи коментар - дає змогу читачеві почути слова самого отця Оріоне й пройнятися їх силою, зануритися в гущу подій, про які розповідає сам їхній головний герой, наблизитися до його «безмежного серця» й увійти в безпосередній контакт із думкою того, кого Іван Павло II назвав «дивовижним, геніальним утіленням християнської любові до ближнього». Наш вибір зупинився на цій книжці також і з огляду на величезну добірку архівних фотографій, які допомагають помістити описані факти у контекст відповідного місця та часу, побачити обличчя різних людей, про яких розповідається у тексті, а насамперед обличчя самого отця Оріоне з його великими, глибокими й такими жвавими чорними очима, що заворожували кожного, кому доводилося перетнутися з ним поглядом.

Кампанья Арканджело - Святий Луїджі Оріоне - Давати життя, співаючи пісню любові

пер. з італ. Р. Скакун. - Львів: Свічадо, 2017, 528 с.

ISBN 978-966-938-054-8

Кампанья Арканджело - Святий Луїджі Оріоне - Давати життя, співаючи пісню любові - Зміст

Передмова

Розділ І. РОДИННЕ ГНІЗДО

Розділ II. ДЗВОНИК

Розділ III. У ФРАНЦИСКАНСЬКІЙ ОАЗІ

Розділ IV. УЧЕНЬ ОТЦЯ БОСКО

Розділ V. У СЕМІНАРІЇ

Розділ VI. СТОРОЖ У КАТЕДРІ

Розділ VII. ОРАТОРІЙ (молодіжний центр)

Розділ VIII. КОЛЕГІУМ САН-БЕРНАРДІНО

Розділ IX. ЖИТТЯ В САН-БЕРНАРДІНО

Розділ X. КОЛЕГІУМ САНТА-К’ЯРА

Розділ XI. СПРАВЖНІЙ ТОВАРИШ

Розділ XII. СЕМІНАРИСТ-ЗАСНОВНИК

Розділ XIII. СВЯЩЕНИК ЗА СЕРЦЕМ БОЖИМ

Розділ XIV. ЗЕРНО ПУСКАЄ ПАРОСТКИ

Розділ XV. ЄПИСКОПСЬКЕ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Розділ XVI. МОВЧАТИ, ТЕРПІТИ

Розділ XVII. МАТЕРИНСЬКИЙ ДІМ

Розділ XVIII. ПРОВИДІННЯ ВКАЗУЄ ШЛЯХ

Розділ XIX. РИМСЬКА ПАТАГОНІЯ

Розділ XX. АПОСТОЛЬСЬКА ПРАЦЯ Й ПАЛОМНИЦТВА

Розділ XXI. «ОЧІ Й СЕРЦЕ ПРИКУТІ ДО СТРАШНОГО ЛИХА»

Розділ XXII. «СЕРЕД ЖАХЛИВОЇ КАТАСТРОФИ - СВІТЛИЙ ПРИКЛАД МИЛОСЕРДЯ»

Розділ XXIII. МУЧЕНИК В ІМ’Я ЛЮБОВІ

Розділ XXIV. «ЛЮБОВ - ОСНОВА ВСЬОГО»

Розділ XXV. ЛЮБОВ НЕ ЗАЧИНЯЄ ДВЕРЕЙ

Розділ XXVI. ДИВОВИЖНИЙ РОЗВИТОК

Розділ XXVII. ХЛІБА Й ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ

Розділ XXVIII. СЕСТРИ

Розділ XXIX. САНКТУАРІЙ ДІВИ МАРІЇ ЗАСТУПНИЦІ

Розділ XXX. МАЛІ ПРИТУЛКИ-КОТТОЛЕНҐО

Розділ XXXI. ГЕНУЯ - СУЗІР’Я ЛЮБОВІ

Розділ XXXII. МАЛИЙ ПРИТУЛОК-КОТТОЛЕНҐО В МІЛАНІ

Розділ XXXIII. ЗАВЖДИ ДІВА МАРІЯ

Розділ XXXIV. ТРИ ВЕЛИКІ ІНІЦІАТИВИ

Розділ XXXV. МІСІОНЕР

Розділ XXXVI. ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ З ІТАЛІЄЮ

Розділ XXXVII. ДЛЯ БЛИЖНЬОГО - ВСЕ ЩО ЗАВГОДНО

Розділ XXXVIII. ПРАЦЯ ТРИВАЄ

Розділ XXXIX. ЕПІЛОГ

Бібліографія