Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кампанья - Святий Луїджі Оріоне

Download
Огляд книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, *Biographies Memoirs

У рамках відзначення п’ятнадцятої річниці присутності Оріоністів у Львові та в Україні загалом я радий можливості представити українському читачеві переклад біографії святого Луїджі Оріоне, яку написав один із наших співбратів, отець Арканджело Кампанья. Наші приятелі та прихильники вже давно просили в нас якийсь ґрунтовніший текст про постать отця Оріоне і його діяльність, та й ми самі потребували можливості дати нашим молодим кандидатам-українцям якісь матеріали для вивчення та роздумів, що допомогли б їм краще збагнути харизму засновника нашого згромадження. Переклад цієї книжки стане відповіддю на оті прохання й дасть змогу бодай трохи надолужити такий брак інформації.

Про отця Оріоне написано вже чимало, багатьма різними мовами, і серед цих писань є, певна річ, і декілька цікавих біографій. З-поміж них усіх ми вибрали для перекладу саме працю отця Кампаньї, бо в ній виклад усіх найголовніших подій з життя нашого засновника доповнений численними цитатами з його незліченних писань, а це - як жодна розповідь чи коментар - дає змогу читачеві почути слова самого отця Оріоне й пройнятися їх силою, зануритися в гущу подій, про які розповідає сам їхній головний герой, наблизитися до його «безмежного серця» й увійти в безпосередній контакт із думкою того, кого Іван Павло II назвав «дивовижним, геніальним утіленням християнської любові до ближнього». Наш вибір зупинився на цій книжці також і з огляду на величезну добірку архівних фотографій, які допомагають помістити описані факти у контекст відповідного місця та часу, побачити обличчя різних людей, про яких розповідається у тексті, а насамперед обличчя самого отця Оріоне з його великими, глибокими й такими жвавими чорними очима, що заворожували кожного, кому доводилося перетнутися з ним поглядом.

Кампанья Арканджело - Святий Луїджі Оріоне - Давати життя, співаючи пісню любові

пер. з італ. Р. Скакун. - Львів: Свічадо, 2017, 528 с.
ISBN 978-966-938-054-8

Кампанья Арканджело - Святий Луїджі Оріоне - Давати життя, співаючи пісню любові - Зміст

  • Передмова

  • Розділ І. РОДИННЕ ГНІЗДО

  • Розділ II. ДЗВОНИК

  • Розділ III. У ФРАНЦИСКАНСЬКІЙ ОАЗІ

  • Розділ IV. УЧЕНЬ ОТЦЯ БОСКО

  • Розділ V. У СЕМІНАРІЇ

  • Розділ VI. СТОРОЖ У КАТЕДРІ

  • Розділ VII. ОРАТОРІЙ (молодіжний центр)

  • Розділ VIII. КОЛЕГІУМ САН-БЕРНАРДІНО

  • Розділ IX. ЖИТТЯ В САН-БЕРНАРДІНО

  • Розділ X. КОЛЕГІУМ САНТА-К’ЯРА

  • Розділ XI. СПРАВЖНІЙ ТОВАРИШ

  • Розділ XII. СЕМІНАРИСТ-ЗАСНОВНИК

  • Розділ XIII. СВЯЩЕНИК ЗА СЕРЦЕМ БОЖИМ

  • Розділ XIV. ЗЕРНО ПУСКАЄ ПАРОСТКИ

  • Розділ XV. ЄПИСКОПСЬКЕ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

  • Розділ XVI. МОВЧАТИ, ТЕРПІТИ

  • Розділ XVII. МАТЕРИНСЬКИЙ ДІМ

  • Розділ XVIII. ПРОВИДІННЯ ВКАЗУЄ ШЛЯХ

  • Розділ XIX. РИМСЬКА ПАТАГОНІЯ

  • Розділ XX. АПОСТОЛЬСЬКА ПРАЦЯ Й ПАЛОМНИЦТВА

  • Розділ XXI. «ОЧІ Й СЕРЦЕ ПРИКУТІ ДО СТРАШНОГО ЛИХА»

  • Розділ XXII. «СЕРЕД ЖАХЛИВОЇ КАТАСТРОФИ - СВІТЛИЙ ПРИКЛАД МИЛОСЕРДЯ»

  • Розділ XXIII. МУЧЕНИК В ІМ’Я ЛЮБОВІ

  • Розділ XXIV. «ЛЮБОВ - ОСНОВА ВСЬОГО»

  • Розділ XXV. ЛЮБОВ НЕ ЗАЧИНЯЄ ДВЕРЕЙ

  • Розділ XXVI. ДИВОВИЖНИЙ РОЗВИТОК

  • Розділ XXVII. ХЛІБА Й ПРАЦІ ДЛЯ ВСІХ

  • Розділ XXVIII. СЕСТРИ

  • Розділ XXIX. САНКТУАРІЙ ДІВИ МАРІЇ ЗАСТУПНИЦІ

  • Розділ XXX. МАЛІ ПРИТУЛКИ-КОТТОЛЕНҐО

  • Розділ XXXI. ГЕНУЯ - СУЗІР’Я ЛЮБОВІ

  • Розділ XXXII. МАЛИЙ ПРИТУЛОК-КОТТОЛЕНҐО В МІЛАНІ

  • Розділ XXXIII. ЗАВЖДИ ДІВА МАРІЯ

  • Розділ XXXIV. ТРИ ВЕЛИКІ ІНІЦІАТИВИ

  • Розділ XXXV. МІСІОНЕР

  • Розділ XXXVI. ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ З ІТАЛІЄЮ

  • Розділ XXXVII. ДЛЯ БЛИЖНЬОГО - ВСЕ ЩО ЗАВГОДНО

  • Розділ XXXVIII. ПРАЦЯ ТРИВАЄ

  • Розділ XXXIX. ЕПІЛОГ

Бібліографія

Views 22
Rating 4.7 / 5
Added 29.04.2026
Author brat Andron
Comments

No comments yet. Be the first!

