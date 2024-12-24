Женские образы предлагаемой книги рассмотрены с точки зрения прообразов Иисуса Христа, Его прекрасной Невесты, другие - с точки зрения прообразов великой блудницы из книги Откровения, гл.17.

Мною охвачены не все женщины Библии, а только самые яркие и поучительные. Вначале рассмотрены женщины Ветхого Завета, затем - Нового. Все они не вымышленные герои: эти женщины действительно существовали в истории человечества. Они с их образом жизни, их верой, надеждой, любовью, с их стремлениями, борьбой и переживаниями продолжают духовно жить среди нас, как реальные существа, подавая нам пример для подражания или предостерегая от ошибок.

Ведь кровь первой женщины, праматери Евы, течет в каждом из нас, мы все похожи на нее и что-то заимствовали от нее, что будет жить в нас до перехода в вечность. Глядя на них, этих библейских женщин, как в зеркало, мы можем лучше увидеть себя.

Владимир Канатуш - Библейские женщины

Издательство ХБМ "Еммануил", 1995

Компьютерный набор, редактирование, коррекция и вёрстка книги осуществлено редакцией журнала "Крыніа жыцця"

Оформление обложки В.С.Макарчука



Владимир Канатуш - Библейские женщины - Содержание



Биография автора

Предисловие автора

Назначение женщины в мире

Ева - праматерь человечества

Сарра - праматерь израильского народа

Агарь

жена Лота

Ревекка

Рахиль и Лия

Фамарь

жена Потифара

Иохаведа

Мариамь

Раав - блудница

Девора.мать в израиле

Далида

Ноеминь и Руфь

Феннана

Анна, мать Самуила

Мелхола

Авигея

Вирсавия

царица Савская

Иезавель

вдова из Сарепты

Сонамитянка

маленькая девочка

Есфирь

"утеха очей", жена пророка Иезекииля

жена Иова

библейские женщины Нового Завета

Мария, матерь Господня

Елизавета, мать Иоанна Крестителя

Анна-пророчица

Мария магдалина

самарянка

Марфа из Вифании

Мария из Вифании

бедная вдова

Иродиада

Сапфира

Тавифа

Лидия-странноприимица

Прискилла

Лоида и Евника

великая блудница

невеста Христа

заключительная глава



Владимир Канатуш - Библейские женщины

В длинном ряду замечательных библейских женщин, вдохновенных по своим поучениям и уникальных по своей жизни навсегда останутся как яркие светила такие имена, как Ева, Сарра, Ревекка, Рахиль, Лия, Фамарь, Иохаведа, Мариамь, Асенефа, Сеп-фора, Раав, Ахса, Девора, прекрасная Руфь, Ноеминь, Анна (мать Самуила), Вирсавия, Авигея, царица Савская, вдова из Сарепты, Сонамитянка, Есфирь, жена Иезекииля, Дева Мария, Елизавета (мать Иоанна Крестителя), Анна- пророчица, Мария Магдалина, Самарянка, Марфа и Мария (сестры Лазаря), Тавифа, Лидия, Прискилла, Лоида, Евника и др.

Это женщины, полюбившие Господа, жёны высокого посвящения. За многими из них охотился враг, готовя им падения, но просчитался; они выдержали неравную битву со злом и устояли, победили и тем прославили Отца Небесного и Господа, Которому отдали своё сердце. Будем брать с них пример, как они умели побеждать, чтобы угодить Богу. Да благословит вас Бог, читатель, и да осияет вас Его премудрость и дух откровения!