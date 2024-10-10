Канатуш - Герои веры Ветхого Завета

Истинная вера не принадлежит к роду ленивых, она постоянно работает. Только человек, впавший в отчаяние, позволяет всему идти своим чередом и ничего не предпринимает. Сеятель верит, что почва плодотворна, и потому он сеет в нее семена; моряк надеется на свой корабль и смело пускается в море. Мы верим в Бога, Который вечно работает, и потому тоже работаем. Вера знает, что для нее вредно ржаветь в бездействии. Даже в обыденной жизни вера совершает великие дела. Несмотря на препятствия, она прокладывает путь сквозь высокие горы, соединяет моря, проникает в далекие страны.

Но вера всегда обращена к Богу и Его очищающей силе. Она борется с дурными привычками, побеждает страсти, упражняется в самоотверженности и делает из человека истинного героя. От нашей веры зависит сила, которую нам дает Бог: чем больше вера, тем больше сила, и наоборот. Поэтому крайне важно, чтобы мы имели большую, непоколебимую веру. В Царствии Божием все совершается по правилу: «По вере твоей да будет тебе!»

Вера умеет ждать. В растительном мире самые крепкие создания растут медленнее всех. Грибы вырастают в одну ночь, но они так же быстро и портятся. Ценные растения требуют гораздо больше времени для своего роста.

Вера держится за верность Господа и Его обетований. Если даже и долго приходится смотреть на изменчивые явления природы, хотя она не понимает планов Божиих, все же это не сбивает ее с пути. Бог не разъясняет нам Своего образа действий, а только говорит, чтобы мы верили в Его обетования. Верующий не судит об успехах прежде окончания дела. Страх, заблуждения и беспокойство суть проявления отсутствия веры в то время, как спокойствие, сила и мудрость характеризует человека, всегда крепко уповающего на Бога.

Вера всегда ликует. Вся ее жизнь — сплошная радость. С псалмом на устах идет она в бой; с упованием на Бога она страдает; в огне испытаний славит Бога и даже при смерти она радуется, вступая в вечность. Всех плачущих о ней она просит уйти из комнаты и остается только с Господом, Который есть Воскресение и Жизнь. Разве может сомнение писать хвалебные песни или петь «Осанна!»? Конечно, нет.

Вера богата молитвами. Верующий постоянно обращается к Богу, чтобы радоваться в общении с Ним. Молитва — не монолог, а диалог. Молящийся беседует со своим Небесным Отцом. Как хорошо делается на сердце, когда мы можем облегчить свою душу в беседе с другим, который нам сочувствует! Такой беседой является молитва. Но она дает еще больше. Когда в послушании Богу мы усердно и ревностно совершали все, что могли, мы можем быть уверены, что Господь закончит начатое нами — то, что мы были не в силах сделать.

В.Я. Канатуш - Герои веры Ветхого Завета

Ровно: ХБИФ «Живое слово», 1999. – Санкт-Петербург: «Благовестник» - «Библия для всех», 1999. – 415 с.

ISBN 5-7454-0327-6

В.Я. Канатуш - Герои веры Ветхого Завета – Содержание

Предисловие автора

Глава 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРЫ

Глава 2. «ВЕРОЙ ПОЗНАЕМ...»

Глава 3. «ВЕРОЙ АВЕЛЬ...»

Глава 4. «ВЕРОЙ ЕНОХ...»

Глава 5. «ВЕРОЙ НОЙ...»

Глава 6. «ВЕРОЙ АВРААМ...»

Глава 7. «ВЕРОЙ... САРРА...»

Глава 8. ЖЕРТВА АВРААМА

Глава 9. «ВЕРОЙ... ИСААК...»

Глава 10. «ВЕРОЙ ИАКОВ...»

Глава 11. «ВЕРОЙ ИОСИФ...»

Глава 12. ВЕРА РОДИТЕЛЕЙ МОИСЕЯ

Глава 13. «ВЕРОЙ МОИСЕЙ ... ОТКАЗАЛСЯ»

Глава 14. «ВЕРОЙ ОСТАВИЛ...»

Глава 15. «ВЕРОЙ СОВЕРШИЛ ОН ПАСХУ...»

Глава 16. ПЕРЕХОД КРАСНОГО МОРЯ ВЕРОЙ

Глава 17. МОИСЕЙ - ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Глава 18. ДВЕ МОЛИТВЫ ВЕРЫ МОИСЕЯ

Глава 19. МОИСЕЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ПОЭТ

Глава 10. ВЕРОЙ МОИСЕЙ ВХОДИТ В НЕБЕСА

Глава 21. «ВЕРОЙ ПАЛИ СТЕНЫ...»

Глава 22. ВЕРА ХАЛЕВА

Глава 23. «ВЕРОЙ РААВ...»

Глава 24. ВЕРА БАРАКА И ДЕВОРЫ

Глава 25. ВЕРА ГЕДЕОНА

Глава 26. ВЕРА ИЕФФАЯ

Глава 27. ВЕРА САМСОНА

Глава 28. ВЕРА САМУИЛА

Глава 29. ВЕЛИКИЙ МУЖ БОЖИЙ ДАВИД Давид и Господь Бог Давид и Голиаф Давид и Саул Давид и Ионафан Давид и Вирсавия Исчисление Израиля Давид и Соломон Давид и Христос Непревзойденный боговдохновенный певец народа Божия

Глава 30. «ОБЛАКО СВИДЕТЕЛЕЙ...»

Послесловие автора

Библиография