Канатуш - Герои веры Ветхого Завета
Истинная вера не принадлежит к роду ленивых, она постоянно работает. Только человек, впавший в отчаяние, позволяет всему идти своим чередом и ничего не предпринимает. Сеятель верит, что почва плодотворна, и потому он сеет в нее семена; моряк надеется на свой корабль и смело пускается в море. Мы верим в Бога, Который вечно работает, и потому тоже работаем. Вера знает, что для нее вредно ржаветь в бездействии. Даже в обыденной жизни вера совершает великие дела. Несмотря на препятствия, она прокладывает путь сквозь высокие горы, соединяет моря, проникает в далекие страны.
Но вера всегда обращена к Богу и Его очищающей силе. Она борется с дурными привычками, побеждает страсти, упражняется в самоотверженности и делает из человека истинного героя. От нашей веры зависит сила, которую нам дает Бог: чем больше вера, тем больше сила, и наоборот. Поэтому крайне важно, чтобы мы имели большую, непоколебимую веру. В Царствии Божием все совершается по правилу: «По вере твоей да будет тебе!»
Вера умеет ждать. В растительном мире самые крепкие создания растут медленнее всех. Грибы вырастают в одну ночь, но они так же быстро и портятся. Ценные растения требуют гораздо больше времени для своего роста.
Вера держится за верность Господа и Его обетований. Если даже и долго приходится смотреть на изменчивые явления природы, хотя она не понимает планов Божиих, все же это не сбивает ее с пути. Бог не разъясняет нам Своего образа действий, а только говорит, чтобы мы верили в Его обетования. Верующий не судит об успехах прежде окончания дела. Страх, заблуждения и беспокойство суть проявления отсутствия веры в то время, как спокойствие, сила и мудрость характеризует человека, всегда крепко уповающего на Бога.
Вера всегда ликует. Вся ее жизнь — сплошная радость. С псалмом на устах идет она в бой; с упованием на Бога она страдает; в огне испытаний славит Бога и даже при смерти она радуется, вступая в вечность. Всех плачущих о ней она просит уйти из комнаты и остается только с Господом, Который есть Воскресение и Жизнь. Разве может сомнение писать хвалебные песни или петь «Осанна!»? Конечно, нет.
Вера богата молитвами. Верующий постоянно обращается к Богу, чтобы радоваться в общении с Ним. Молитва — не монолог, а диалог. Молящийся беседует со своим Небесным Отцом. Как хорошо делается на сердце, когда мы можем облегчить свою душу в беседе с другим, который нам сочувствует! Такой беседой является молитва. Но она дает еще больше. Когда в послушании Богу мы усердно и ревностно совершали все, что могли, мы можем быть уверены, что Господь закончит начатое нами — то, что мы были не в силах сделать.
В.Я. Канатуш - Герои веры Ветхого Завета
Ровно: ХБИФ «Живое слово», 1999. – Санкт-Петербург: «Благовестник» - «Библия для всех», 1999. – 415 с.
ISBN 5-7454-0327-6
В.Я. Канатуш - Герои веры Ветхого Завета – Содержание
Предисловие автора
- Глава 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРЫ
- Глава 2. «ВЕРОЙ ПОЗНАЕМ...»
- Глава 3. «ВЕРОЙ АВЕЛЬ...»
- Глава 4. «ВЕРОЙ ЕНОХ...»
- Глава 5. «ВЕРОЙ НОЙ...»
- Глава 6. «ВЕРОЙ АВРААМ...»
- Глава 7. «ВЕРОЙ... САРРА...»
- Глава 8. ЖЕРТВА АВРААМА
- Глава 9. «ВЕРОЙ... ИСААК...»
- Глава 10. «ВЕРОЙ ИАКОВ...»
- Глава 11. «ВЕРОЙ ИОСИФ...»
- Глава 12. ВЕРА РОДИТЕЛЕЙ МОИСЕЯ
- Глава 13. «ВЕРОЙ МОИСЕЙ ... ОТКАЗАЛСЯ»
- Глава 14. «ВЕРОЙ ОСТАВИЛ...»
- Глава 15. «ВЕРОЙ СОВЕРШИЛ ОН ПАСХУ...»
- Глава 16. ПЕРЕХОД КРАСНОГО МОРЯ ВЕРОЙ
- Глава 17. МОИСЕЙ - ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬ
- Глава 18. ДВЕ МОЛИТВЫ ВЕРЫ МОИСЕЯ
- Глава 19. МОИСЕЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ПОЭТ
- Глава 10. ВЕРОЙ МОИСЕЙ ВХОДИТ В НЕБЕСА
- Глава 21. «ВЕРОЙ ПАЛИ СТЕНЫ...»
- Глава 22. ВЕРА ХАЛЕВА
- Глава 23. «ВЕРОЙ РААВ...»
- Глава 24. ВЕРА БАРАКА И ДЕВОРЫ
- Глава 25. ВЕРА ГЕДЕОНА
- Глава 26. ВЕРА ИЕФФАЯ
- Глава 27. ВЕРА САМСОНА
- Глава 28. ВЕРА САМУИЛА
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Глава 29. ВЕЛИКИЙ МУЖ БОЖИЙ ДАВИД
- Давид и Господь Бог
- Давид и Голиаф
- Давид и Саул
- Давид и Ионафан
- Давид и Вирсавия
- Исчисление Израиля
- Давид и Соломон
- Давид и Христос
- Непревзойденный боговдохновенный певец народа Божия
- Глава 30. «ОБЛАКО СВИДЕТЕЛЕЙ...»
Послесловие автора
Библиография
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